Gandrīz Hamlets
JĀNIS PATMALNIEKS («Jaunā Vienotība»):
«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Cirst vai necirst – tāds droši vien ir jautājums, ko piedāvā Putras kungs. Vai cirst tievākus... vai resnākus kokus atstāt, saglabāt. Taču patiesībā tas nav jautājums par to, ka kāds iebilstu, ka varētu pārskatīt šos caurmērus; manuprāt, tie būtu pat pārskatāmi. Taču tam ir jāiziet cauri noteiktai skaidrībai, jābūt noteiktai diskusijai mūsu sabiedrībā.»
Uķi-puķi, mīlulīši
VIKTORIJA PLEŠKĀNE (pie frakcijām nepiederoša deputāte):
«Godātā Saeimas priekšsēdētāja! Labdien, godātie kolēģi! Ļoti patīkami bija redzēt Saeimas mājaslapā, cik mūsu deputātiem ir mīlulīšu, cik sunīšu, cik kaķīšu, bruņurupuču, papagailīšu. Bet ne visiem dzīvniekiem tā paveicas – būt starp deputātu ģimenēm. Mums vēl ir patversmes, kurās dzīvo tie pamestie dzīvnieki, kuriem nepieciešams atbalsts. (..) Domāsim par mūsu mīluļiem – ne tikai tiem, kuri dzīvo mūsu ģimenēs, bet arī tiem, kuri nokļūst patversmēs.»
Jauna amata vieta – kājslauķis
ANDRIS KULBERGS («Apvienotais saraksts»):
«Kolēģi! Es saprotu, ka jums ir grūti atbalstīt opozīcijas priekšlikumus, kas ir fiskāli ietilpīgi, kas ietekmē jūsu ekseļa finanšu rāmi. Bet šie un konkrēti arī šis priekšlikums par detalizāciju nozīmē tikai – lai Saeima neturpinātu būt par kājslauķi valdībai, lai Saeimā atgrieztos atbildība par to, kas notiek budžetā, lai mēs reāli ieraudzītu detalizāciju.
Vai tiešām jūs turpināsiet būt balsošanas mašīna? Tiešām?!
(..) Jums ir atbildība pret savu vēlētāju un pret sabiedrību. Jums ir jāzina, par ko jūs balsojat, par ko nospiežat podziņu. Bet acīmredzot jūs gribat turpināt būt valdības kājslauķis. Nu tad turpiniet tā!»
Kā paspīdēt ar zināšanām
EDVARDS SMILTĒNS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Jo, raugi, šai valstī augstākais lēmējs ir Saeima, kurai vienīgajai ir sabiedrības mandāts. Saeima ir vieta... tāpēc citās valstīs parlamentu sauc par domi. Ukrainas Augstākā Rada – rada tulkojumā nozīmē ‘domāt’. Parlaments – parler (no franču valodas) – nozīmē ‘runāt’... tātad domāt un runāt. Lai domātu, runātu un izteiktu lēmumus, vajag kvalitatīvu saturu, tātad vajag piekļūt informācijai. Un, lai runātu par budžetu, vajag kvalitatīvu saturu.»
Viss par bilanci
ANDRIS ŠUVAJEVS («Progresīvie»):
«(..) Ļoti būtiski šeit redzēt, ka priekšlikumā runāts par strukturālo bilanci. (..) Mēs varam izteikt atšķirību starp nominālo bilanci un strukturālo bilanci, un nominālā bilance būtu tāda, ko mēs vērtējam viena gada griezumā. Bet šajā priekšlikumā nav runa par nominālo bilanci. Mēs šeit runājam par strukturālo bilanci, un atšķirība ir tāda, ka strukturālā bilance attiecas uz biznesa ciklu kopumā.»
Rūgta mana sirds, rūgta
KASPARS BRIŠKENS («Progresīvie»):
«(..) Protams, likmju likšana sportā un azartspēlēs nav nekas jauns, jau antīkās pasaules olimpiskajās spēlēs 800 gadus pirms mūsu ēras tika liktas likmes. Arī Senajā Romā kaujas ratu sacensībās lika likmes. Bet globāli sporta, azartspēļu un likmju likšanas straujais pieaugums ir noticis tieši pēdējos 25 gados.
(..) Man ir rūgta sirds, pazīstot daudzus sportistus, redzēt uz mūsu basketbola izlases krekliņiem «Eurobasket» laikā, uz hokeja izlases krekliņiem... tikko mūsu fantastiskās pludmales volejbola pasaules čempiones... reklamējot sporta totalizatorus kā sporta bārus. Protams, nekad un nekādos apstākļos mēs nedrīkstam vainot sportistus. Viņi ir šīs situācijas ķīlnieki. Tāpēc es gribu šodien pateikt stingru «nē» tam, lai mēs noņemtu šo reklāmas ierobežojumu sporta totalizatoriem un tādējādi nostiprinātu šo pieaugošo, ačgārno atkarību no šiem ieņēmumiem.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2025. gada 4. decembrī