Kas uztrauc deputātu
ALEKSANDRS KIRŠTEINS (pie frakcijām nepiederošs deputāts):
«(..) Piemēram, ja Saeimas deputāta rīcībā nav mašīnas, viņš varētu saņemt arī šofera algu. Kāpēc notiek diskriminācija? Vieni brauc ar automašīnu, tai ir šoferis, un otriem atmaksā tikai benzīnu. Tātad, ja Saeimas deputāta rīcībā nav mašīnas, viņam vajadzētu izmaksāt pilnu autobāzes šofera algu. Tā būtu taisnīgi.
(..) Bet cilvēki ir dažādi. Vienam ir tāda veselība – viņam iekož ods, viņš mēnesi ir slimnīcā, otrs ir vesels kā rutks, viņš dzer etilspirtu un visādus odekolonus un dzīvo līdz 100 gadiem.»
Ne miers, ne karš, ne zivs, ne gaļa
ANDRIS SPRŪDS (vēl aizsardzības ministrs, «Progresīvie»):
«(..) Protams, mēs turpināsim ieviest, integrēt... bet skaidrs, ka ir nepieciešams, lai šis šobrīd efektīvākais līdzeklis pilnībā būtu zināmā sinerģijā arī ar pārējiem līdzekļiem. Un vienlaikus jāatceras samērīgums miera un kara laikā. Mēs neesam miera laikā, bet formāli neesam kara laikā.»
Droni nelasa preses relīzes
JURIS VIĻUMS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Tas nekas, ka 25. martā drons pārlidoja pāri manai mājai pulksten 1.05. Kāds teiks: jā, ja nebūtu deputāta māja, tad nekas... Nē, pārlidoja ne tikai pāri manai mājai, bet arī citām mājām.
(..) Jūs, Sprūda kungs, aizbraucāt uz pierobežu, uztaisījāt video... Pēc visām šīm jūsu darbībām un šīsdienas runas man izskatās, ka jūs būtu ļoti labs Aizsardzības ministrijas preses sekretārs. Goda vārds! Jūs mākat uztaisīt video un izstāstīt, ka mēs darām un ko tik nedarīsim.
Es šovakar braukšu uz Ezerniekiem, kas atrodas 20 kilometrus no robežas. Ja man šonakt pāri galvai lidos drons, ko man tam... vicināt ar – ziniet, mums ir vienošanās, mums ir pētījumi, esam ieguldījuši 1,4 miljardus... pagaidiet nedaudz!»
Miljardi drošībai, siets – kurmjiem
EDGARS TAVARS («Apvienotais saraksts»):
«(..) Tirgosimies tālāk – ātrāk, modernāk, ar zaļākām tehnoloģijām un zaļajam kursam atbilstošāk. Ar LED ekrāniem raitai satiksmes organizēšanai, saules paneļiem un putnu sietiem – putnu sietiem, kolēģi! Bet derot arī kurmju sieti – tā rakstīts specifikācijā. Bez ironijas. Derot arī kurmju sieti. Vareni, kolēģi! Mēs tagad aizsargāsimies pret kara baložiem un militārajiem kurmjiem. Nopietni?!
Tieši tā tas šodien pie iepriekšējā darba kārtības punkta izklausījās – Latviju apdraud kara baloži un militārie kurmji.»
Vau, vau un kis, kis
LINDA LIEPIŅA («Latvija pirmajā vietā»):
«Šis, ko tikko no Saeimas tribīnes pauda Zanda Kalniņa-Lukaševica, nu šis bija – vau! Vau! Es tagad saprotu, ko jūs darījāt pie tā Komo ezera četras dienas. Šis laikam ir tas rezultāts, kā no vienkārša priekšlikuma par to, ko parlamentārā līmenī mums vajadzētu diskutēt... ko jūs vienkārši te... Lukaševicas kundze, nākamais solis, ko es gaidu no jums šajā jautājumā, kas ir tik tālu sadramatizēts jūsu izpausmē... Tiešām saku: vau! Aplausus! Drāmas karaliene! Bravo! Es aicinu jūs tagad sasaukt demonstrāciju Doma laukumā. Taisiet otro: kis, kis, kauns!»
Trīs uzvaras un šokolādes bumba
JĀNIS VUCĀNS (ZZS):
«(..) Un 14. Saeima ir iegājusi vēsturē ar to, ka no četriem turnīriem, kas notika šīs Saeimas laikā, Latvijas Saeimas basketbola komanda trijos ir uzvarējusi. Urrā!
(..) Un vēl viena lieta. Tātad līdzi šai trofejai nāk mūsu otras kaimiņvalsts – Igaunijas – saldumu ražošanas flagmaņa «Kalev» izgatavota šokolādes basketbola bumba. To bumbu mēs visi šeit kopā varēsim tūlīt nogaršot blakus zālē.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 19. martā, 1. aprīlī, 16. aprīlī