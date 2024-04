Saeimas saruniņas. Jauno laiku vēsture

Rosļikova sentiments

ALEKSEJS ROSĻIKOVS («Stabilitātei!»):

«Un šodien ir tā diena, kad mums ir pienākums pateikt viņiem [ārlietu korpusa darbiniekiem] paldies. Tiešām mēs varam ilgi diskutēt, mēs varam pateikt, ka daudz kas nav izdarīts pareizi, varbūt kaut ko var izdarīt arī daudz labāk nekā uz doto momentu, bet viņu darbs ir ārkārtīgi sarežģīts. Daudzi no viņiem dzīvo ārpus Latvijas, daudzi no viņiem izbauda šo momentu, bet daudzi no viņiem cieš, jo reāli viņi grib atpakaļ mājās (bet viņi zina, ka viņi ir dienestā), jo viņiem šeit ir radinieki, viņiem šeit ir mīļie ezeri, meži, viņiem šeit ir senči, un skaidra lieta, ka viņi upurē sevi, lai mēs ar jums varētu justies droši.»

Vitenbergs un «Emulators»

JĀNIS VITENBERGS (Nacionālā apvienība):

«Manā bērnībā ļoti populārs bija televīzijas seriāls ar nosaukumu «Emulators». Šī seriāla galvenais varonis bija ar unikālām spējām – katrā sērijā viņš palīdzēja cilvēkiem, būdams citas profesijas pārstāvis. Vienu dienu viņš bija dakteris, otrā dienā – pilots, trešā dienā – pavisam kas cits.

Savā ziņā emulators ir arī šīs valdības satiksmes ministrs Kaspars Briškens. Viņš ir pamanījies būt īstajā laikā un vietā, lai ieņemtu dažādus šķietami nesavienojamus amatus. Vienu dienu viņš bija viena ministra padomnieks, otrā dienā – cita, pa vidu paspēja ieņemt Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatu.»

Šlesers par to, kam griežas, kam jāgriežas...

AINĀRS ŠLESERS («Latvija pirmajā vietā»):

«Ja tas viss būs tā, ka pēc kāda laika atkal «Nacionālā apvienība» iesniegs neuzticību jums un mēs vienkārši to veco plati griezīsim, vienkārši mēģināsim tur viens otram kaut ko pārmest... Bet problēma ir cita. Mēs jau te varam uzstāties skarbi, viens otram draudēt. Cilvēki ir neizpratnē par «Škoda Vagonka». Kāpēc jūs negriežaties pret atbildīgajiem cilvēkiem un šodien skaidri nepasakāt, kas ir vainīgs, ka mums ir šādi vilcieni? Vai nu mums jāgriežas prokuratūrā pret «Škoda Vagonka»...»

Tavars – par dāmām

EDGARS TAVARS («Apvienotais saraksts»):

«Man tas atgādina kādu notikumu – strīdu pludmalē, kad divas dāmas strīdas, kura kurai ar saldējumu nosmērējusi kleitu. Strīdas, strīdas, cik maksās ķīmiskā tīrīšana, kurš par to maksās, kura pirmā... Laikā, kad mēs redzam, ka no jūras visi putni migrē uz krastu, viņas sēž un strīdas. Tālumā pie apvāršņa parādās jau tāds kārtīgs vilnis, cunami, pamatīgs vilnis, viņas sēž un strīdas, risina problēmas. Un tas vilnis ir, kā jau kolēģi minēja, «Rail Baltica».

(..) Tas cunami mums ir jau pavisam tuvu, kolēģi!»

Šmita definīcija Molotova kokteilim

DIDZIS ŠMITS («Apvienotais saraksts»):

«(..) Līderus no citiem atšķir tas, ka viņiem nevajag rakstīt priekšā lapiņas, viņiem ir savs viedoklis, un viņi māk deleģēt uzdevumus un prasīt atbildību. Esam ļoti uzmanīgi, ar kādiem līderiem mēs ejam cauri šiem grūtajiem laikiem. Kaspars Briškens ir tikai viena indikācija... izpratnē – neieinteresētība un tukšmuldēšana... veido ļoti bīstamu Molotova kokteili, kura pazīmes – ātri aizdegties un ilgi degt.

Es pilnīgi piekrītu Šlesera kunga citētajam Indulim Emsim. Mēs tiešām degam zilās ugunīs, un tā lielākā problēma, ka mēs nespējam apzināties jauno situāciju, kurā mēs esam, – ka tas prasa mobilizēties absolūti visiem, nevis gaidīt, kad izgāzīsies viens, otrs vai trešais ministrs, lai pēc tam uz viņu parādītu ar pirkstu. Tas bija Kariņa stils. Manuprāt, diemžēl tas stils tiek turpināts.»

Līdakas paralēles ar grūtniecību

INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):

«(..) Un šis bērns, kurš tika ieņemts, jau beigts esot, tā arī nav piedzimis. Manas galvenās bailes un bažas ir tās, ka tagad šim nedzimušajam embrijam vēl mēģinās ar nākamo gadu implantēt vides un dabas nozares. Un tā būs traģēdija (..).

Tagad šādā biezputrā vēl iemaisīt iekšā vidi un dabu, kas Eiropā ir ļoti, ļoti regulētas nozares, – būs baigās ziepes. Ticiet man! Nepieļausim jaunas kļūdas!»

Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēdes 2024. gada 25. janvārī, 8. februārī