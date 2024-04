Saeimas saruniņas. Jauno laiku vēsture

Kas uztrauc Čulkovu

SVETLANA ČULKOVA («Stabilitātei!»):

«Es palūgšu drusku uzmanību, lai visiem būtu skaidrs, ar ko nodarbojas mūsu tiesībsargs.

Tātad... Tēma: «Dzimumu diskriminācija pieejā kluba pakalpojumiem». Rekomendācija: Nekavējoties pārtraukt praksi klubā nodrošināt bezmaksas ieeju tikai sievietēm un dzērienu atlaides tikai vīriešiem. Rezultāts: Rekomendācija ir izpildīta.

Jansona kungs, paldies par darbu!»

Ne par krānu stāsts...

ANDRIS BĒRZIŅŠ (ZZS):

«Ziniet, dažreiz tas man un, es domāju, arī jums atgādina: mājās, kad pil krāns, visi iet garām – jā, pil krāns, redz, rādītājs rāda... nākamais nāk – jā, pil krāns, tā kā vajadzētu kaut ko paremontēt... vēl kaut ko. Un tā mēs runājam, tas krāns pil, pil, bet saremontēt tā arī riktīgi negribam.»

Toties Rosļikovs gan zina!

ALEKSEJS ROSĻIKOVS («Stabilitātei!»):

«Kolēģi! Mēs vienmēr stāstām par kaut kādu pielaidi valsts noslēpumam, it kā tas ir kaut kas, kas tiešām eksistē. Runāsim absolūti atklāti – daudzi no jums ir bijuši lietas kursā par poligona izbūvi, kad tas ir atnācis pie mums... saskaņošanai. Baigi tāds noslēpumains objekts? Nē. To izbūvēja, pēc tam atnesa mums formāli nobalsot, un viss. Vai daudzi no jums, kas ir apveltīti ar maģisko iespēju baudīt valsts noslēpumu, ir aiz tām nopietnajām durvīm reāli dzirdējuši kaut ko noslēpumainu? Nu nē. Valsts noslēpums eksistē tikai uz papīra.

Diemžēl latvieši, savas zemes saimnieki, to valsts noslēpumu pat nezina.

Ja mēs dzeram tēju, ēdam pļuškas un klačojamies par to, ka var būt kaut kur kaut kas notiks un ko mēs tad darīsim, tas nav nekāds valsts noslēpums.»

Iespējams, tomēr neteikšu...

ČESLAVS BATŅA («Apvienotais saraksts»):

«Man šķiet, ka arī Saeimas deputātiem vajadzētu iedot pielaidi, jo, man šķiet, arī šajā zālē ir deputāti, kas nav lojāli valstij un kas baidās pateikt, ka ir agresorvalsts, kas iebrukusi Ukrainā un uzsākusi karu. No viena otra neesmu dzirdējis to jēdzienu, ka mums... notiek karš. Nē, izrādās, ka tur nav kara. Jūs baidāties to pateikt, jo, iespējams, tā ir situācija, ko Raimonds [Bergmanis] minēja, ka, iespējams, jūs darbojaties citas valsts interesēs, iespējams, jūs pārkāpjat zvērestu. Es runāju tikai par iespēju.»

Smiltēna duncis mugurā

AINĀRS ŠLESERS («Latvija pirmajā vietā):

«(..) Smiltēns jau sevi ir pierādījis. Atcerieties, savā laikā viņš bija vienā partijā, kuru nodeva, vēl kaut kur ir bijis – nodeva. Es atceros, laikam tas bija «Jaunais laiks». Tā laika politiķis Kārlis Šadurskis teica: «Ko tad Smiltēns tādu ir sasniedzis? Vienīgais, ko viņš ir sasniedzis, – iedūris dunci Āboltiņas mugurā... Āboltiņas, kura jau iet prom no politikas.»»

No priekšpuses vai pakaļpuses

EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):

«Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Gribu atgādināt, ka mēs tomēr šeit runājam par... nu, necenšamies ielīst cita kabatā no priekšpuses vai no pakaļpuses, bet runājam par šiem diviem paralēliem priekšlikumiem. Es nevienam nepārmetu par to, ir dažādi redzējumi, viens redz to šādi, cits citādāk (..).»

Putra – par blusām

EDGARS PUTRA («Apvienotais saraksts»):

«(..) Bet es gribētu teikt... ar tādu aforismu noslēgt šo runu. Partijas vadītājam, kurš ir tieši atbildīgs par partijas finansēm, uzdot ētikas komisijai noskaidrot un atrisināt šo situāciju – tas ir līdzīgi, kā suņa galva jautā astei: «Kā tad ir – ir mums tās blusas vai nav?» Nu, es domāju, ka aste joprojām nav atbildējusi galvai un galva domā: kā tad ir – ir vai nav?»

Te var piedzemdēt un visu ko...

VIKTORIJA PLEŠKĀNE (pie frakcijām nepiederoša deputāte):

«(..) Attaisīju «rindapiearsta.lv», kur var redzēt visas rindas. Tiešām. Vai jūs zināt? Doplerogrāfija galvas un kakla asinsvadiem – 3200 dienas. Zināt, cik tas ir? Tie ir 106 mēneši vai 9 gadi. Tas ir pieraksts pie ārsta.

(..) Es pati ņēmu... pie rehabilitologa pierakstījos, bija jāgaida laikam deviņi mēneši. Te var piedzemdēt un visu ko... pa deviņiem mēnešiem... līdz pat deviņiem gadiem... nezinu, var nomirt piecas reizes.»

Avots: Latvijas Republikas Saeimas sēdes 2024. gada 21. martā