Pludiņš akā, demisija Saeimā
GATIS LIEPIŅŠ («Jaunā Vienotība»):
«Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja! Godātie kolēģi! Skatos, tādā priekšvēlēšanu gaisotnē ir arvien grūtāk atrast veidu, kā pievērst uzmanību sev un savam politiskajam spēkam. Tāpēc laikam esat izvēlējušies taktiku – katru nedēļu sniegt demisijas pieprasījumus. (..) Man tiešām kļūst interesanti – cik bieži jūs to darīsiet?
Tas ir kā mest makšķeres pludiņu dzeramā ūdens akā un cerēt, ka tur būs zivis. Nu nebūs tur zivju!»
Gribu runāt par suni, kaķi un sevi
KRISTAPS KRIŠTOPANS («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Lai cik arī ciniski izklausītos, es tomēr sliecos uz to, ko šodien dzirdēju no viena ZZS deputāta, kurš man teica apmēram tādus vārdus: «Ļaujiet taču Siliņai strādāt! Tāpat rudenī vēlētāji viņu aizslaucīs vēstures mēslainē.»
(..) Es domāju, ka jebkurš suns, kaķis un taksists šajā valstī zina, ka viņa nav kompetenta. Izņemot, protams, Gati Liepiņu.
Bet par ko es gribu runāt? Es gribu runāt par pašu Siliņas kundzi. Un tad man bišķiņ ir jāpastāsta par sevi. Proti, man visu mūžu ir paticis sports. Kad biju jaunāks, man ļoti patika futbols. Man diezgan labi padevās. Pēc tam es sāku spēlēt basketbolu. Es pat biju U16 basketbola izlasē. Pēc tam es diezgan veiksmīgi sāku spēlēt golfu. Latvijai, protams, nekāda labuma nebūtu, ja es spēlētu, piemēram, pret Trampu, jo no 100 reizēm viņu apspēlētu 100 reizes. Tāpat, domāju, es apspēlētu arī Somijas prezidentu.»
Trīs musketieri parlamentā
EDMUNDS ZIVTIŅŠ («Latvija pirmajā vietā»):
«(..) Tas farss, kas šodien notika šeit, Saeimā, man atgādina vienu lietu – tu lasi grāmatu, pieņemsim, Dimā grāmatu, un tajā ir trīs musketieri... paši varat iedomāties, kuri zālē ir tie trīs musketieri... tu izlasi grāmatu līdz vidum, pēkšņi noliec to grāmatu malā un tad sāc lasīt Majakovska dzeju. Nu nezinu, es nekad nebiju saskāries ar tādu lietu. Vienmēr, ja tu uzsāc kādu darbu, tu to arī pabeidz. Tas pats ir ar grāmatas lasīšanu, tas pats – ar dobes rakšanu vai govs slaukšanu.»
Tas garlaicīgais «Degpunktā»
EDGARS TAVARS («Apvienotais saraksts»):
«Godātie kolēģi! Mēs ļoti labi apzināmies, ka Latvija ir salīdzinoši mierīga zeme. Mēs nedzirdam bieži skandālus par banku laupīšanām, par narkokarteļiem, par milzīgām, biežām slepkavībām un tamlīdzīgi. «Degpunktā» parasti diezgan garlaicīgi... kā saka, asu sižetu cienītājiem šie raidījumi tiešām ir garlaicīgi. Dažādas zādzības, šķūnīšu aplaupīšanas dzērumā, dažreiz kāda laupīšana, nelieli zaudējumi un tamlīdzīgi.»
Kur sākas demokrātija?
ARTŪRS BUTĀNS (Nacionālā apvienība):
«Kolēģi! Šis ir par demokrātijas principiem. Vai šajā sadarbības padomē nevaldības – NVO – pārstāvi iecels sabiedrība, NVO paši lems un virzīs, kā tas ir citviet, kur mēs rūpējamies par pilsonisko sabiedrību un tās iekļaušanu lēmumu pieņemšanas procesos, vai arī otrādi – dome vai domes priekšsēdētājs pateiks: šis NVO... man ir uzticams, lojāls, var būt kluss un mierīgs, to es ņemšu un to citu varbūt ne. Lai nebūtu tādu situāciju, demokrātija sākas apakšā un iet uz augšu, nevis no augšas uz leju.»
Medāli politiskajiem pašnāvniekiem!
INGMĀRS LĪDAKA («Apvienotais saraksts»):
«Cienījamie kolēģi! Būtībā... Preiļu un Bauskas novadu deputāti, kuri pieņēma teritoriālo plānojumu, kurš paredz daļā teritorijas atļaut vēja parku izveidi, patiesībā ir varoņi, un viņiem būtu jāpasniedz medālis.
(..) Deputāti, kuri pieņēma šādu pieļaujošu teritoriālo plānojumu, savā ziņā nelielā mērā ir pat politiskie pašnāvnieki. (..) Vienkārši tā ir cieņa pret cilvēkiem – pret cilvēkiem, kuri riskē ar savu politisko nākotni un mēģina rast kompromisu ar sabiedrību, ar sava novada iedzīvotājiem.»
Avots: Latvijas Republikas 14. Saeimas sēde 2026. gada 5. februārī, 12. februārī, 19. februārī