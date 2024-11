Sargāj' savu Tēvu zem'!

Kad grūti laiki, kad uzglūn ienaidnieks un arī ne visi sabiedrotie uzticību vieš, dedzīgi jaunekļi, vīri, sievas pelnījuši izcilus līderus, cīņā saucējus. Kaujā vedējus un valsts galveno virspavēlnieku, kura stājas, valodas, rīcības iespaidā aizraujas elpa un par vīru kļūs arī tas karavīrs, kas vēl vakar šķita puikiņš. Kā tur bija – «mēs maza cilts, mēs liela tik, cik mūsu griba…».

Nav jābūt lielam starptautisko lietu ekspertam, lai nejustu, cik pasaulīte labila, nervoza. Kremļa kara histēriķis Dmitrijs Medvedevs paziņo par plāniem panākt ASV sabrukumu un piedraud «iznīcināt cilvēci»: «Mērķis var būt tikai viens – pašu ASV sabrukums. Vai, kā minimums, pilnvērtīga pretsvara radīšana Amerikai, kā tas bija PSR savienības un Varšavas līguma pastāvēšanas laikā. Un šeit jau redzamas jaunas bilances perspektīvas: Šanhajas Sadarbības organizācija, BRICS (jaunietekmes tirgus valstu savienība), citas reģionālās savienības, visaptveroša attiecību attīstība ar globālo dienvidu valstīm.» (Raksts «Telegram» kanālā.) Pēc Medvedeva teiktā – alternatīva šādam spēku līdzsvaram ir «totāls karš līdz pilnīgai cilvēces iznīcināšanai» (tad ta nu gan pašnāvnieciska loģika! – A. U.). «Pasaule bez līdzsvara šodienas apstākļos neizvilks pat gadu desmitu. Ja Rietumi neapzinās šo neviltīgo patiesību, tad visiem ir beigas. Un tā nav situācija, kad vieninieku bojāeja nozīmēs citu uzvaru…» plātījies Medvedevs. Iepriekš runājis par nepieciešamību «iznīdēt rietumvalstu enerģētiku, rūpniecību, transportu, banku un sociālos pakalpojumus». ASV un to sabiedroto dzīvei ir jāpārvēršas «par vienlaidus ārprātīgu murgu, kurā viņi nespēs atšķirt mežonīgu izdomu no dienas reālijām, ļaunumu no dzīves rutīnas», tā Medvedevs. «Un nekādu noteikumu attiecībā uz ienaidnieku! Lai saņem visi pilni par kaitējumu Krievijai un pēc iespējas slimāki! Katrs var izdarīt savu artavu!» Kāpēc Medvedevs klaigā ar mūžībā aizgājušā Žirinovska muti, kas draudēja pie robežām izgāzt kodolatkritumus, lai mēs «nosprāgtu dabiskā nāvē»? Tāpēc, ka Putinam tāda rīkle vajadzīga, tāpēc, ka Medvedevs ir tas pats Putins, bet citi klanās. Pēc ANO ģenerālsekretāra klanīšanās Putinam, tradicionālos lamu vārdus viegli aizstāt ar – gutērrešs!

Vai varam kaut ko likt pretī? Tas jādara lielām personībām kā Atmodas laikā, jo valstsvīri ir bez līdera pazīmēm. Nav pretenziju pret prezidenta orientāciju, bet situācija prasa vīrišķību, drosmi un cīņā saucēja balsi. Raksta Māris: «Vai mums vajadzīgs prezidents, kurš nespēj pieņemt vīrišķīgus lēmumus un atbildēt par savu rīcību? Mums vajadzīgs prezidents bez mugurkaula, kurš prot muļķīgi smaidīt vietās, kur jāraud vai jākliedz, un izvairās no tiešas valodas? Vai arī tas ir jaunais politikas standarts – ja zeme deg, smaidām un mīļojam kaķīšus, kucēnus soctīklos?»

Laima Vaikule uzrunā krievus Krievijā, kas izsauc dusmas Kremlī, bet viņa to dara: «Es saprotu, ka uz jums tiek izdarīts spiediens, bet vai esat kādreiz redzējuši, ka es meloju? Tas, kas notiek, nav normāli, jūs nevarat ticēt, ka uzbrukums Ukrainai ir NATO dēļ vai tāpēc, ka pretējā gadījumā ukraiņi būtu jums uzbrukuši!» Pēc viņas teiktā, Krievijas iedzīvotāji pavisam drīz var kļūt bezjūtīgi. Bet par kara sekām būs jāizlemj katram: Krievijas iebrukums skar visu pasauli, nevis tikai divas valstis. Vaikule uzsver, ka tagad neviens nevar palikt «ārpus kara»!

Mums ir, kas varētu uzrunāt tautu? Neīstā Siliņa, maigais Rinkēvičs, Sprūds, kas kopā ar Kalniņu sazvērnieciski klusē, kas viņiem licis melot par drona monitorēšanu, izvairīgā līkumotāja Braže? Personības nozīmē mums nav lielu augumu. Vajadzīgi lieli vīri! Zelenskis ir maza auguma, bet viņš ir liels vīrs – bez dubultām zolēm un augstpapēžu kurpēm! Kad leišu raženais Nausēda apkampj Zelenski – abi lieli vīri! Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks diža auguma personība, kas iedvesmo ar vienkāršo valodu, mūsu Mieriņa šķebina ar smukām birokrātiskām frāzītēm… Vajadzīgi valstsvīri, kuru vārdam ir svars un darbi apliecina vārdu. Vajadzīgs savs Mannerheims, kas Ziemas kara pirmajā dienā uzrunāja tautu: «Jūs pazīstat mani, es pazīstu jūs un zinu, ka katrs ir gatavs izpildīt pienākumu līdz nāvei!»