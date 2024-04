Sasaldētie bērni

Tas nozīmē, ka, ja pārim ir konstatēta neauglība, vienīgais valsts apmaksātais atbalsts ir medicīniskā apaugļošana, lai gan ir zināmi gadījumi, kad neauglību ir iespējams izārstēt, turklāt, arī veicot medicīniskās apaugļošanas procedūru, netiek garantēts, ka bērniņu tiešām izdosies ieņemt un iznēsāt.

Ginekoloģe Aiga Rotberga, kura ir specializējusies neauglības ārstēšanā, stāsta, ka vairākām viņas pacientēm arī pēc diagnosticētas neauglības tomēr ir izdevies dabiski ieņemt un iznēsāt veselu bērniņu: “Ir gadījumi, kad diagnozes “neauglība” vietā korektāk būtu lietot terminu “pazemināta auglība”, jo neauglība var būt absolūta, kad cilvēks tiešām ir neatgriezeniski neauglīgs, proti, viņam nav kāda no orgāniem, kas nodrošina auglību, piemēram, ir izoperēta dzemde vai abi olvadi vai ir kāda ģenētiska saslimšana, kuras gadījumā nenotiek dzimumšūnu ražošana. Šādos gadījumos nebūs iespējama pat medicīniskā apaugļošana. Bet parasti lielākajā daļā gadījumu ir iespēja meklēt neauglības cēloņus un tos risināt – gan ar medikamentiem, gan ar ķirurģiskām operācijām, gan ar dzīvesveida maiņu.

Šobrīd vienīgais neauglības kritērijs ir, ka, dzīvojot dzimumdzīvi bez kontracepcijas lietošanas, gadu nav iestājusies grūtniecība. Bet nav skaidru kritēriju, cik ilgi varam ārstēt šo neauglību un kad varam uzskatīt, ka neauglības ārstēšana ir bijusi nesekmīga un vienīgais tālākais risinājums ir medicīniskā apaugļošana. Es uzskatu, ka būtu jānodala gadījumi, kad ir absolūta neauglība vai ir nesekmīga neauglības ārstēšana un tiešām nav iespējams ieņemt bērniņu dabīgā ceļā, no gadījumiem, kad ir pazemināta auglība. Pazemināta auglība nozīmē, ka pāris nav absolūti neauglīgs, viņiem ir orgāni un dzimumdziedzeri, bet tie nefunkcionē tā, lai varētu uzreiz iestāties grūtniecība. Un šos iemeslus vairākumā gadījumu var novērst, konstatējot patieso problēmu, tad koriģēt un risināt to un tādā veidā uzlabot auglību vai – izārstēt neauglību.

Manā praksē ir bijuši vairāki gadījumi, kad pāri atnāk pēc neveiksmīgiem mākslīgās apaugļošanas mēģinājumiem, un mēs kopā strādājam, meklējam risinājumus un grūtniecība iestājas. Jā, tas parasti ir laikietilpīgs process. Ir dažādi veidi un metodes, kā auglību var veicināt, var veikt olvadu rekonstruktīvās operācijas, var stimulēt ovulāciju, bet ne tik agresīvi, kā tas notiek medicīniskās apaugļošanas gadījumā. Tāpat var koriģēt hormonālos traucējumus, sakārtot citus veselības traucējumus, kas netieši, bet ietekmē auglību.”

Bizness vai ārstniecība?

Diemžēl šobrīd valsts noteiktais kritērijs, kas pieļauj relatīvi viegli uzstādīt diagnozi “neauglība”, no vienas puses, un prāvu valsts līdzekļu ieplūšana privāto klīniku kontos (viena mākslīgās apaugļošanas procedūra kopumā izmaksā, sākot no 3000 eiro), no otras puses, rada labvēlīgu augsni mākslīgās apaugļošanas kā biznesa uzplaukumam. Turklāt mākslīgās apaugļošanas procesā var novērot vēl kādu negatīvu tendenci.

Aiga Rotberga pauž bažas par olvadu izņemšanu sievietēm: “Nupat operēju jaunu, tikai 25 gadus vecu sievieti, kurai bija konstatētas it kā problēmas olvados, un viņa tika nosūtīta uz laparoskopiju, lai izņemtu olvadus, jo tie varētu traucēt mākslīgajai apaugļošanai. Operācijas laikā es konstatēju, ka olvadi ir labā stāvoklī un pilnīgi normāli funkcionē. Bet, ja viņai tos olvadus izņemtu, atpakaļceļa vairs nebūtu, viņa nekad vairs nevarētu dabiski ieņemt bērniņu.

Jā, olvados mēdz būt dažādas poblēmas, bet lielākoties tās ir iespējams risināt. Manā praksē ir daudz šādu gadījumu, kad, veicot rekonstruktīvas olvadu operācijas, sievietei iestājas grūtniecība. Savukārt, ja problēmas olvados sievietei konstatē mākslīgās apaugļošanas klīnikā, tur viņai tos, visdrīzāk, izņems, bet, ja tiek izņemti olvadi, turpmāk bērniņi šai sievietei varēs dzimt tikai mākslīgās apaugļošanas ceļā.”

Papildu izmaksas valsts apmaksātam pakalpojumam

“Mediķi mūs nebrīdināja, ka manipulācija var būt neveiksmīga arī pēc tik daudzām reizēm. Valsts apmaksā tikai divas reizes! Ja nesanāk, tad pārējās ir jāapmaksā pašiem,” turpina Ilze. “Vēl vajadzēja piemaksāt par to, ka apaugļotā olšūna ilgāk paliek ārpus ķermeņa, jo, kā dakteri paskaidroja, tādā gadījumā izredzes uz pozitīvu rezultātu esot lielākas. Protams, papildus piemaksājām vēl par trim dienām. Par embriju pārbaudi uz iedzimtām slimībām, protams, arī vēl maksājām. Beigu beigās, aptuveni saskaitot šos papildu maksājumus, mūsu gadījumā tā sauktā valsts apmaksātā mākslīgā apaugļošana izmaksāja apmēram 2000 eiro, plus vēl medikamenti, zaudētās darbadienas, ceļa izdevumi,” stāsta Ilze.

Nacionālajā veselības dienestā skaidro, ka medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma izmaksas ir aptuveni 3085 eiro, no kuriem 1935 eiro ir izmaksas par veiktajām manipulācijām un 1150 eiro par valsts kompensējamiem medikamentiem. Pacienta līdzmaksājums par speciālista konsultāciju pirms pakalpojuma uzsākšanas ir 4 eiro un 21 eiro par katru pakalpojuma posmu: pirmais posms – olnīcas punkcija olšūnu aspirācijai, tajā skaitā visas pacientam nepieciešamās ginekologa konsultācijas, ultrasonogrāfijas izmeklējumi, anesteziologa konsultācija, dienas stacionāra un anestēzijas izmaksas; otrais posms – sēklinieku biopsija, tajā skaitā urologa konsultācijas un ultrasonogrāfijas izmeklējumi; trešais posms – embrija pārstādīšana.

Būtiski ir saņemt pilnu informāciju

Ginekoloģe Aiga Rotberga skaidro, ka, izvēloties veikt mākslīgās apaugļošanas procedūru, pārim ir būtiski saņemt pilnu un patiesu informāciju gan par medicīniskajām blaknēm, gan par reālajām izmaksām, gan par sasaldētajiem embrijiem, lai izvairītos no situācijām, kas rada neizpratni un vilšanos.

“Pāriem bieži vien ir nepilnīga informācija par mākslīgās apaugļošanas procesa gaitu. Viņi domā, ka aizies uz klīniku, tur kaut ko izdarīs, ieliks bērniņu, kuru sieviete smuki iznēsās un piedzemdēs. Bet ne vienmēr sieviete iepriekš tiek informēta par to, ka, pirmkārt, agresīvā ovulācijas stimulācija ar hormoniem var radīt smagas blaknes un veicināt priekšlaicīgu menopauzes iestāšanos, otrkārt, ka tiks iegūti vairāki embriji, kas pēc tam būs jāiznīcina vai jāsasaldē, par ko sieviete nav pat aizdomājusies. Pāri nav brīdināti, ka var neizdoties, līdz ar to nav gatavi tam. Nereti viņiem ir ilūzija – ja jau apmaksāts pakalpojums, tātad simtprocentīga garantija, ka iestāsies grūtniecība.”

Ginekoloģe uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt pāriem arī psiholoģisko atbalstu, jo reizēm mākslīgās apaugļošanas process var beigties ar lielu vilšanos, īpaši gadījumos, ja bērniņu neizdodas iznēsāt.