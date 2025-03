Skandāls ap skolēnu video. Salaspils pamatskola skaidro situāciju

Skolas direktore Veneranda Bogdāne uzsver, ka skolēni šo video domājuši kā nevainīgu joku, taču tā saturs ticis interpretēts dažādi. «Mēs saprotam sabiedrības sašutumu un to, kāpēc šis video varēja tikt uztverts kā aizskarošs. Tomēr jāņem vērā, ka mūsu skolā mācās dažādu tautību skolēni, un viņi, iespējams, nav pilnībā apzinājušies savas rīcības sekas,» skaidro direktore.

Salaspils pamatskola jau ir veikusi pārrunas ar iesaistītajiem skolēniem un viņu vecākiem par atbildību, kas saistīta ar sociālajos tīklos publicētu saturu, un uzsver, ka galvenais mērķis ir veicināt cieņpilnu attieksmi pret valsts valodu, vienlaikus saglabājot atklātu dialogu ar skolēniem par viņu izjūtām un motivāciju.

Valsts drošības dienests, komentējot situāciju, norādījis, ka gadījums tiek izvērtēts, bet plašāku informāciju pagaidām nesniedz. Skolas vadība uzsver, ka sadarbosies ar iestādēm, lai nodrošinātu, ka līdzīgi gadījumi nākotnē nerodas pārpratumu vai provokāciju dēļ.

Šonedēļ Salaspils pamatskolā plānota vecāku sapulce, kurā šis incidents tiks pārrunāts. Skolas vadība cer, ka šī situācija kalpos par mācību gan skolēniem, gan sabiedrībai kopumā – par to, cik nozīmīga ir valodas loma un kā būt atbildīgam digitālajā vidē.

Savukārt cilvēki sociālajos tīklos neslēpj sašutumu par krievu skolēnu attieksmi pret latviešu valodas mācīšanos, un vairākums to neuzskata par joku.

@VisockisJuris: Kā mums tur ar regulārajām pārbaudēm skolās mācību gada laikā? Šeit derētu inspektoru turēt no rīta līdz vakaram piecas dienas nedēļā, kamēr direktors un latviski nerunājošie skolotāji iesniedz atlūgumus. Cik var?

@fog_frog: Vai tad visas pārējās stundas arī nav latviski?

@EduardsBeinerts: Ko sējāt, to sākat pļaut. Būs asāk...

@AnceAV: Nākamie Latvijas pilsoņi, kas izlems valsts likteni.

@ajeparskis: Es tā saprotu, ka pirms uzņemšanas turbopatriotu rindās tiek kārtots eksāmens uz humora izjūtas neesamību.

@tofikblogs: Būtu smieklīgi, ja tie nebūtu krievu skolēni un latviešu valodas stunda. Šobrīd tā situācija ir vairāk nekā skumja... arī tāpēc, ka tā beigās izrādījās montāža.

@filosofs: Aug nākamie sētnieki un krāvēji. Ja nemāk runāt, pie cilvēkiem nevar laist.

@DDaicese: Aug jauna 5. kolona. Ar to arī mūs apsveicu!

@Azlems: Nu jā, ja to taisītu Brekte, visi sajūsmā aurotu: «Brīvību mākslai!», un buļļotu renegātus...

@Kreituse: Nez, mācoties latviešu skolā, nereti jutos identiski, ejot uz šo mācību priekšmetu. Varbūt vēstījums vairāk par programmu, nevis pašu valodu…

@latvian_pagan: Šie bērni no mazotnes taisa mēmes Kremļa propagandai. Laikam grib būt Kremļa propagandas TV varoņi. Tik no kurienes mazgadīgajiem tik labi telefoni, ka tik labi filmē? Un no kurienes bērniem šī ideja? Parasti bērni nav tik gudri, lai ko tādu izdarītu.

@em_r70: Krievu fašisms ir vispostošākā un visasiņainākā ideoloģija pasaules vēsturē. Kaut kādi nelegālo krievimigrantu sīkie tai nevar pretoties, citādi krievi nebūtu uzbrukuši un apslepkavojuši simtiem tautu un vienīgie pēc pašu sāktā Otrā pasaules kara neturpinātu uzbrukt ar rusifikāciju un tankiem.

@marrutks83: Latviešu valoda nav neprašām. To var apgūt tikai gudri un inteliģenti indivīdi.