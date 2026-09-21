Skandāls pirms vēlēšanām: NA reaģē uz partijas biedra Valta Dalbiņa gadu veco ierakstu un izslēdz viņu no partijas

Valts Dalbiņš ierakstos sociālajos tīklos atklāti normalizējis vardarbību pret sievietēm un veltījis tām aizspriedumainus pārmetumus. Piemēram, 2025. gada septembrī vietnē "X" izpaudies, ka esot "sievas, kuras jāsit", bet kādā citā ierakstā sievietes nodēvējis par "garīgi nestabilām būtnēm", kuras ārpus ģimenes dzīves nesot nāvi.
Vienlaikus Dalbiņa izslēgšana no partijas nenozīmē, ka viņš nevarēs kandidēt Saeimas vēlēšanās. Dalbiņš kandidē 15. Saeimas vēlēšanās no NA Vidzemes saraksta ar 27. numuru. Kā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā, Dalbiņš ir NA Ķekavas nodaļas vadītājas vietnieks. Saeimas vēlēšanu likums paredz, ka reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami. Grozījumus tajos var izdarīt tikai CVK un tikai likumā noteiktos gadījumos, piemēram, ja personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās, kandidāts nav noteiktajā kārtībā atstājis ar kandidēšanu nesavienojamu amatu, viena persona pieteikta vairākos kandidātu sarakstos vai kandidāts ir miris.
Komentējot Dalbiņa izteikumus par sievietēm un vardarbību, NA premjera amata kandidāte Ilze Indriksone aģentūras LETA raidierakstā atzina, ka tie viņai bijuši šokējoši un iepriekš par tiem nav zinājusi. Viņa uzsvēra, ka šādi uzskati ir klajā pretrunā ar partijas vērtībām un viņa neredz iespēju ar šādu cilvēku darboties vienā organizācijā.
Pēc Indriksones teiktā, NA Ētikas komisija Dalbiņam jau piemērojusi bargāko iespējamo sodu, un partija vēl vērtēs, kā viņš vispār nokļuvis kandidātu sarakstā. Taujāta par rīcību, ja Dalbiņu tomēr ievēlētu, politiķe pauda pārliecību, ka partijas vēlētāji atbalstīs citus kandidātus un viņš Saeimā nenonāks.
Skandalozie ieraksti nav jaunums
Taču sociālajos tīklos šis solis izsaucis asu viedokļu saudursmi: partijai tiek pārmests, ka skandāls gadiem ticis ignorēts. Liela daļa komentētāju norāda, ka kandidāta skandalozie ieraksti nebūt nav nekāds jaunums. Tiek uzsvērts, ka konkrētie izteikumi publiski bijuši zināmi jau kopš 2025. gada rudens, taču, neskatoties uz to, viņš vienalga tika iekļauts Saeimas vēlēšanu sarakstā Vidzemē. Diskusiju dalībnieki pārmet, ka partija sākusi rīkoties tikai brīdī, kad sociālajos tīklos pacēlies liels sašutuma vilnis. Izskan viedokļi, ka lēmums pieņemts vienīgi sabiedrības spiediena rezultātā.
Komentāros pavīd arī norādes uz pašu izteikumu saturu – daļa lēmumu atbalsta, uzsverot, ka vardarbības attaisnošana pret sievietēm nav savienojama ar atrašanos partijā. Vienlaikus citi atgādina par asajām debatēm ap Stambulas konvenciju un toreizējo spriedzi sociālajos tīklos, tomēr atzīst, ka pat nokaitētā atmosfērā politiķiem jāspēj saglabāt korekta retorika.
Tāpat vēlētāji pauž bažas un neizpratni par situācijas praktiskajām sekām: atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumam kandidātu saraksti pēc to reģistrēšanas vairs nav grozāmi, tādēļ izslēgtais kandidāts vēlēšanu biļetenā paliek. Nevar noliegt, ka sociālajos tīklos pavīd arī pa kādam atbalstošam viedoklim. Lūk, daži komentāri!