Bet, skaudība, pat ja tā nav melna, bet gan tumši pelēka, ir negatīva sajūta. Ja tā pieaug, tā var pārvērsties par tik tiešām agresīvām jūtām.
Bet, tā kā ar prātu tu skaidri saproti, ka tavas skaudības objekts tavā priekšā ne pie kā nav vainīgs, tad agresija attīstās iekšēji, pārvēršoties par vainas sajūtu.
Tu vari jautāt: vai tiešām ir iespējams izdomāt kaut ko vēl bezjēdzīgāku,ar ko savā dzīvē nodarboties, kā paššaustīšanu?
Kā tikt ar to galā
Ja tu apzinies, ka tavas skaudības objekts tik tiešām ir pelnījis visa veida uzslavas, tad pacenties visu visus savu rūgto pārdzīvojumu enerģijas krājumus pār-virzīt konstruktīvā gultnē.
Jo, psihiskajai enerģijai patiesībā nav uzlādes vietas. To gluži vienkārši ir jāmāk pareizi pār-virzīt.
Centies sev atbildēt uz sekojošu vienkāršu jautājumu: ko es varētu izdarīt, lai tiktu pie sev vēlamā?
Tev tikai liekas, ka šie nepiepildīto vēlmju kalnus nav iespējams "gāzt".
Patiesībā, pārslēdzot savu enerģiju uz rīcību un sākot kustēties, tu nekavējoties saproti galveno: lai darītu to, ko dara kāds cits, un lai tev piederētu tas, kas pieder viņam, tev ir jābūt nevis pašam, bet gan tam, citam cilvēkam.
Bet, tas nav iespējams.
Tad - ko darīt?
Pietiks ar to, ja tu sapratīsi, … no kā tu baidies.
Tā rezultātā - parādīsies sevis pieņemšana, kas automātiski vienā mirklī tevi līdzsvaros. Te nav vajadzīgi nekādi papildus padomi, ko darīt. Pietiek ar to, ja pārstāsi darīt to, ko tu darīji līdz šim.
Vēl viens ātrs līdzeklis, kā tikt galā ar paša skaudību, ir nekavējoties par to paziņot skaudības "priekšmetam".
Tādā veidā tu savai sarežģītajai jūtu gammai atņem "fantāzijas" komponenti.
Atklājot savas kārtis, tu burtiskā veidā lūdz palīdzību un to saņem – papildus informācijas veidā. Pasakot savas sajūtas atklāti, tu visdrīzākais izdzirdēsi vaļsirdīgu atzīšanos par to, ka oponents…. pats tevi apskauž par kaut ko citu. Tā jūs savstarpēji tūlīt pat pienāksiet pie tā paša slēdziena, pie kura pa vienam jūs, iespējams, būtu gājuši gadiem. Ja konkrētāk: katram – savs. Apzinies un "uzraksti sev uz pieres" šo maģisko formulu. KĀDU?
"Katram savs"
Un jebkuras krāsas skaudība (balta, melna un pat varavīksnes krāsas skaudība) pret šo formulu atduroties pārplīst kā ziepju burbulis.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.