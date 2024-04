Skola 2030: "Iedomājies, ka personības seksualitāte ir cepumiņš!"

Ir jāfiltrē, ko, kurš un kādā nolūkā vēlas sastūķēt bērnu galvās. Un, ja šis saturs ir kaitīgs, skolas vide no tā jāsargā. Pirms pāris gadiem radikālā vegānu organizācija «Dzīvnieku brīvība» ar savu ideoloģiju centās iefiltrēties skolās. Atsevišķos gadījumos tas izdevās, un bērniem tika lasītas lekcijas par dzīvnieku pasaules produktu kaitīgumu. Skolēnu vecāki cēla trauksmi, konstatējot, ka bērni vairs neēd skolas maltītes un pēkšņi atsakās arī no mājas ēdiena. Kategoriski atsakās ēst gaļu, olas, pienu un citus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas organisma pilnvērtīgai attīstībai ir nepieciešami. Lai neapdraudētu izglītojamo fizisko veselību, «Dzīvnieku brīvības» lekcijas par uzturu skolās tika aizliegtas.



Šobrīd, līdzīgi kā to darīja radikālie vegāni, skolu saturā cenšas iefiltrēties LGBT+ ideoloģijas nesēji, un viss liecina, ka viņiem izdodas. Manuprāt, tas ir daudz bīstamāk, jo sagrauj tradicionālo izpratni par ģimeni kā sabiedrības pamatšūnu.



Publiskajā telpā noplūdušas vadlīnijas un metodiskie līdzekļi LGBT+ ideoloģijas popularizēšanai un izplatīšanai bērnu un jauniešu vidū. Šis sensitīvais saturs tapis Valsts izglītības satura centrā bez plašākām publiskām diskusijām šaurā ekspertu lokā, ignorējot faktu, ka bērnu audzināšana primāri ir vecāku pienākums.



Lūk, vairāki metodiskajā materiālā aplūkotie jautājumi:



Kas ir dzimtes identitāte?

Kas ir cilvēki ar plūstošu dzimti?

Kas ir persona ar daudzveidīgu dzimti?

Kas ir dzimtes kvīri?

Kas ir bezdzimuma personas?

Kas ir transsieviete?

Kas ir transvīrietis?



Daudzkārt materiālā tiek atkārtota tēze «Atceries, ka bioloģiskais dzimums nenosaka dzimtes identitāti, dzimtes izpausmi, seksuālo vai romantisko orientāciju!». Berniem tiek piedāvāts arī apsvērt pubertātes bloķētāju lietošanu, lai apturētu dzimumam tipisko hormonu izdalīšanos un dzimuma maiņas operāciju.



Protams, šis saturs ir jāietērpj bērniem saistošā un viegli izprotamā valodā. Kā to izdarīt? «Autoru padoms: iedomājies, ka personības seksualitāte ir cepumiņš!» Tad nu vairāku videorullīšu garumā ar šo cepumiņu tiek darītas visneiespējamākās lietas aktrises Antas Aizupes vadībā. Cepumiņš māca, ka vīrietis nav vīrietis, sieviete nav sieviete, ka ir forši izmēģināt visādas neparastas attiecību kombinācijas un piederību dzimumam katrs var izvēlēties pēc sirds patikas. Un vispār var nepiederēt ne pie vienas un būt nevis viņš vai viņa, bet tas. Nopietni!



Un šādu saturu šobrīd ir plānots iekļaut izglītības saturā. Izglītības ministrija un vecāki satraucas, ka stundu plānā jāizbrīvē vieta aizsardzības mācībai, jo karš ir iespējams. Uzņēmēji prasa palielināt eksaktā satura īpatsvaru, jo viņiem vajadzīgi kompetenti darbinieki. Bet satura plānotāji tikām plāno izniekot bērnu laiku rotaļām ar seksuālo daudzdzimumu cepumiņu. Mani diži nesatrauc, ka «Papardes zieds» uz skolām stiepj gurķus un māca tiem uzvilkt prezervatīvus. Taču šķiet nepieņemami, ka bērniem jau no 4. klases tiks stāstīts, ka bioloģiskais dzimums ir kaut kāda novecojusi koncepcija un īstā štelle ir dzimte, ko ikviens var izvēlēties pēc ieskatiem. Jo var taču uztaisīt operāciju.



Sabiedrības pamatšūna ir ģimene, kas spēj radīt un aprūpēt pēcnācējus. Tāpēc pasē ir jāpaliek tikai diviem ierakstiem – vīrietis vai sieviete – atbilstoši cilvēka bioloģiskajam dzimumam. Tāpēc Satversme aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti. Bet tas, ko skolu dienaskārtībā pašlaik cenšas iestumt LGBT+ lobijs, ir politseksuālas rotaļas ar sprādzienbīstamu efektu.