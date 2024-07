Skolas direktors čekas maisos Imants Vīksne, Ogres Vēstis Visiem

Turpinoties skolu tīkla reformai un vienlaikus atsakoties no divvalodības izglītības sistēmā, daudzviet Latvijā aktualizējas iepriekš zināmas un varbūt arī nepamanītas vai zem tepiķa paslaucītas problēmas. Arī Ogres novadā. Viens no skolu direktoriem atrodas tā dēvētajos čekas maisos, turklāt savā sociālā tīkla kontā viņš paudis atbalstu Kremļa izplatītajiem naratīviem. Pirmais attēls, kas līdz sarunai ar laikrakstu bija ieraugāms Jaunogres vidusskolas direktora Aleksandra Horuženko «Facebook» konta kolāžā, bija miera balodis ar vēstījumu «С Днем Победы!». Šī sarkanās armijas uzvara Latvijas valstij atnesa okupāciju, represijas, ciešanas un nodrošināja īpašas privilēģijas krievijas valodai, no kā Latvijas izglītības sistēma joprojām nav tikusi vaļā. Šī pati armija katru dienu slepkavo cilvēkus Ukrainā.