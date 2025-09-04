Skolās ierobežo telefonu izmantošanu: vecāku un skolotāju domas dalās

Daudzi ieraksta komentētāji, tostarp vecāki un skolotāji, uzsver, ka telefona ierobežošana varētu palīdzēt mazināt sacensību par to, kuram ir jaunāks un dārgāks modelis, uzlabot komunikāciju un koncentrēšanās spējas.
Kāda skolotāja raksta: ““Bērni paši sajūsmā – mēs beidzot sarunājamies! Tik daudz bērnu čalu, tiek lasītas grāmatas, minētas krustvārdu mīklas, spēlētas galda spēles, bumba…”
Arī daudzi vecāki uzskata, ka bērniem skola ir domāta mācībām, nevis laika pavadīšanai sociālajos tīklos. “Esmu par! Arī bērni nav baigi sabēdājušies par jauno sistēmu. Bet forši, ka tagad skolā vairāk bērni savstarpēji komunicē bez telefona, tas jau vien ir liels pluss šim visam pasākumam,” raksta kāda skolēna mamma.
Cita piebilst: “Meitai jau no 1.klases nevar telefonus izmantot skolā, tagad iet 4. Nesaskatu tur neko sliktu, bērniem skolā jāmācās, pietiek ar to laiku telefonā, ko pavada mājās.”
Ne visi gan ir sajūsmā. Daļa diskusijas dalībnieku norāda, ka telefonus aizliedzot, netiks risinātas izglītības sistēmas būtiskās problēmas. Viena komentāra autore raksta, ka “atņemt telefonu nozīmē nogriezt zarus, bet ne sakni”. Pēc viņas domām, svarīgāk būtu mācīt bērniem digitālās prasmes un kritisko domāšanu.
Citi piebilst, ka mācību materiāli ir novecojuši, un telefons bieži vien tiek izmantots kā mācību palīglīdzeklis.
Vēl viens bieži minēts aspekts – drošība un atbildība par bērniem ārpus stundām. Vecāki uzsver, ka telefons palīdz sazvanīties pēcpusdienās, kad bērns dodas mājās vai jāvienojas par satikšanos. Daļa raizējas, ka, atdodot telefonus skolotājiem vai kastēs, rodas risks tos pazaudēt vai nozagt.
Kāds ieraksta komentētājs uzsver: “Tagad iepriekš jāsarunā, cikos brauks pakaļ, tas rada problēmas abiem - gan man, gan bērnam. No darba līdz bērna skolai man ir 5 min brauciens, iepriekš bērns piezvanīja, kad ir gatavs doties mājās, un es parasti aizskrēju pakaļ.”
Kā ziņots, no 2025.gada 31.maija spēkā stājās grozījumi Izglītības likumā, kas visās Latvijas skolās aizliedz pirmsskolas vecuma un 1.-6. klašu izglītojamajiem lietot mobilos tālruņus.
Pamatojoties uz Izglītības likuma 58. panta 4. punktu, ja vecāki informē skolu par bērna veselības stāvokli, kas var ietekmēt mācību procesu, izglītojamajam var tikt noteikti atvieglojumi attiecībā uz mobilo telefonu lietošanas ierobežojumiem.
Grozījumi Izglītības likumā tika veikti, jo līdz šim skolām nebija efektīvu iespēju kontrolēt viedierīču lietošanu mācību laikā. Lemjot par šiem grozījumiem, Saeimas deputāti atsaucas uz UNESCO 2023.gada ziņojumu, kas rosināja mobilo viedierīču aizliegumu skolās, pamatojot to ar zemajiem lasītprasmes rezultātiem sākumskolas posmā un negatīvo ietekmi uz bērnu spēju koncentrēties mācībām.