Pašvaldība nedrīkst prasīt vecāku līdzfinansējumu bērnu nogādāšanai uz izglītības iestādi ar skolas autobusu
Tāpat kā savā komentārā, kas 20. oktobrī publicēts portālā “Apriņķis.lv”, arī šoreiz tiesībsardze Karina Palkova uzsvēra, ka joprojām aicina Salaspils novada pašvaldību mainīt saistošos noteikumus, kas šobrīd paredz vecāku līdzfinansējumu bērna nokļūšanai uz skolu ar pašvaldības organizētu autobusu: “Noteikumi neatbilst nedz bērna tiesībām uz bezmaksas izglītību, nedz pašvaldības pienākumam nodrošināt pieejamu izglītību visiem bērniem. Izmaiņas jāveic līdz šā gada 27. novembrim.”
Viņas komentārā lasāms arī Salaspils novada pašvaldības teiktais, proti, ka “skolēna vecāki sedz simbolisku daļu no transportēšanas izdevumiem – divus eiro mēnesī jeb divus braucienus. Pašvaldība šo kārtību pamato ar vēlmi veicināt vecāku līdzdalību un bērnu atbildīgu attieksmi pret sniegto pakalpojumu. Piemēram, lai nepazaudētu izsniegto braukšanas karti.” Tiesa gan, tiesībsardze nepiekrīt šādam līdzfinansējuma modelim, uzsverot pašvaldības pienākumu nodrošināt transportu skolēnu nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
“Neviens likums nav noteicis vecākiem pienākumu līdzfinansēt skolēnu transportu, turklāt līdzmaksājuma noteikšana var radīt šķēršļus bērna nokļūšanai skolā un tādējādi faktiski liegt piekļuvi izglītībai. Bērna tiesības uz izglītību ietver arī nokļūšanu skolā. Ja pašvaldība nosaka vecāku līdzmaksājumu par skolēnu transportu, tā faktiski pārceļ savu atbildību uz ģimeņu pleciem. Tas nav pieļaujams, jo bērna tiesības uz izglītību bez maksas nedrīkst būt atkarīgas no vecāku materiālajām iespējām,” norāda tiesībsardze Karina Palkova.
Par sniegto rekomendāciju tiesībsardze ir informējusi arī pašvaldības uzraugošo Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju.
Šo situāciju komentēja arī Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere: “Pēc Ministru kabineta noteikumiem, kuri valstī ir obligāti, pašvaldībām skolēnu transports jānodrošina novada teritorijā ārpus pilsētas – tas ir simtprocentīgi jākompensē. Savukārt pilsētā pašvaldība bērniem transportu nodrošina, lai būtu ērtāk nokļūt līdz skolai. Taču ziņa par Salaspils pašvaldības noteikto līdzmaksājumu ar mērķi disciplinēt izklausās visai savdabīgi.”
Salaspils pārmetumus noraida
Savukārt Salaspils novada pašvaldība vēstulē tiesībsardzei Karinai Palkovai noraida pārmetumus par līdzfinansējuma prasīšanu bērnu nogādāšanai uz skolu un mainīt saistošos noteikumus neplāno.
Pašvaldība, atsaucoties uz Izglītības likumu, atgādina, ka pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu, un uzsver, ka Salaspils novadā visi izglītojamie, izņemot atsevišķas izglītojamo kategorijas, nokļūšanai uz izglītības iestādēm un atpakaļ dzīvesvietā izmanto sabiedrisko transportu, nevis pašvaldības gādātu transportu. Arī no saistošajiem noteikumiem “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamajiem” neizriet, ka Salaspils novadā skolēniem tiek nodrošināts pašvaldības transports.
“Pašvaldības speciālisti 2022. gadā veica apjomīgu izpēti, kurā tika secināts, ka liela daļa skolēnu autobusu maršrutu bija noteikti pa ceļiem, kur tiek veikti pasažieru pārvadājumi ar sabiedrisko autobusu,” vēstulē raksta pašvaldība.
Lai ieviestu racionālus risinājumus, pašvaldība sadarbībā ar VSIA “Autotransporta direkcija” veica sabiedriskā autotransporta maršrutu pārplānošanu tā, lai turpmāk satiksmei ar Salaspils centru tos varētu izmantot arī novada pagastā dzīvojošie iedzīvotāji, jo īpaši skolēni, turklāt vēlamais autobusu kursēšanas laiks tika saskaņots ar skolu vadību. Tādā veidā skolēnu brauciena ilgumu līdz skolai izdevās samazināt pat līdz 30 minūtēm. Pašvaldība informē, ka arī izmaiņas autobusu maršrutos un jauno pieturvietu novietojums tika plānots, ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju par apkaimē dzīvojošo skolēnu dzīvesvietām un normatīvajā regulējumā noteiktos ierobežojumus.
Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem izglītojamajiem tiek piešķirts viens no braukšanas maksas atvieglojumiem – braukšanas karte autobusiem vai kompensācija par izmantotajām biļetēm, ja izglītojamais dzīvo ārpus Salaspils teritorijas un brauc ar vilcienu.
Karti var iegādāties, samaksājot līdzfinansējumu – divus eiro mēnesī. Karte ir derīga braukšanai jebkurā mēneša dienā mācību gada laikā, bet ne vairāk kā astoņdesmit astoņiem braucieniem mēnesī.
Pašvaldība uzskata, ka saistošie noteikumi neierobežo bērnu tiesības uz bezmaksas izglītību. Tādējādi pašvaldība nesaskata nepieciešamību tajos veikt tiesībsardzes norādītos precizējumus.
Skola nedrīkst prasīt vecākiem segt “Uzdevumi.lv” abonēšanas izmaksas!
Lūgta komentēt, cik tiesiski ir prasīt vecākiem segt izglītības portāla “Uzdevumi.lv” PRO sadaļas abonēšanas izmaksas, Laila Grāvere skaidro: “Kā zināms, šim izglītības portālam ir maksas versija un bezmaksas versija, kurā ir pieejami uzdevumi un kur tos var rēķināt, taču nav redzama risināšanas gaita un skaidrojums, savukārt PRO versijā, kas ir par maksu, redzama risināšanas gaita, izskaidrots risinājums un doti līdzīgi uzdevumi, līdz ar to šī versija ir labāka, lai mācītos, tāpēc nevar apgalvot, ka šis ir maksas portāls. Taču – ja skola saka, ka PRO versija ir nepieciešama mācībām, tad šī versija ir jāapmaksā skolai, bet vecākiem nekas nav jāmaksā.”
Laila Grāvere piesauc Jūrmalas valstspilsētas Izglītības pārvaldi, kas visām Jūrmalas skolām ir piedāvājusi centralizēti apmaksāt šo PRO versiju un nepieciešamības gadījumā to arī nopērk. “Tā ka ir pašvaldības, kas to risina, līdz ar to vecākiem šī PRO versija nav pašiem jāapmaksā, tas nav pareizi. Tas ir līdzīgi kā ar “E-klasi”, kas ir bez maksas, taču var pirkt ģimenes komplektu, taču tas nekādā gadījumā nav obligāti. Atgriežoties pie “Uzdevumi.lv”… Ja skola saka, ka pietiek ar pamatversiju, tad pietiek. Taču, ja kāds akurāt vēlas, viņš var pirkt PRO versiju, lai gan tikpat labi skola var paskaidrot, kas uzdevuma risināšanā bija nepareizi, – ar PRO versiju skola sev atvieglo darbu. Rezumējot: skola nevar prasīt, lai vecāki par maksu abonētu PRO versiju. Ja skolai tas ir nepieciešams, tad pašai tas ir arī jāapmaksā.”
Jūrmalā skolēni ar transportu var pārvietoties bez maksas
Kā “Rīgas Apriņķa Avīzei” pastāstīja Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Māra Mičule, pašvaldības politika paredz, ka izglītojamo pārvadāšana netiek organizēta ar atsevišķiem skolēnu autobusiem – tā ir pilnībā integrēta sabiedriskā transporta maršrutos un transporta kursēšanas grafiki ir pielāgoti izglītības iestāžu darbalaikam. “Jūrmalas valstspilsētas izglītības iestāžu skolēni var braukt bez maksas visos Jūrmalas sabiedriskā transporta maršrutos, veicot viedkartes “Skolēnu apliecība” vai “Iedzīvotāja karte” autorizāciju. Līdz ar to vecākiem nav jāmaksā līdzfinansējums par bērnu nokļūšanu uz un no skolas Jūrmalas teritorijā. Visa informācija par maršrutiem un braukšanas atvieglojumiem pieejama vietnē www.satiksme.jurmala.lv.”
Māra Mičule arī atgādina, ka Jūrmalā deklarētie iedzīvotāji ar derīgu Jūrmalas iedzīvotāja karti var izmantot bezmaksas braucienus ar vilcienu posmā Ķemeri–Rīga–Ķemeri. Divas bezmaksas biļetes dienā pieejamas tiem Jūrmalā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem ir noformēta Jūrmalas iedzīvotāja karte vai Jūrmalas skolēna apliecība.
Arī Ropažos, Ķekavā un Ogrē vecākiem līdzmaksājums netiek prasīts
“Ropažu novada pašvaldība par saviem līdzekļiem nodrošina skolēnu pārvadājumus izveidotajos maršrutos, izmantojot gan pašvaldības autoparku, gan nomas autobusus. Vecāku līdzmaksājums šajā gadījumā prasīts netiek. Spēkā ir saistošie noteikumi, kas paredz arī kompensācijas mehānismu citos gadījumos,” savā atbildē “Rīgas Apriņķa Avīzei” pauž Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Salnāja.
Arī Ķekavas novada pašvaldības pārstāve Eva Dišlere apstiprināja, ka Ķekavas novada pašvaldība neiekasē no vecākiem līdzmaksājumu skolēnu pārvadāšanai, savukārt Ogres novada Izglītības pārvalde uz “Rīgas Apriņķa Avīzes” uzdoto jautājumu atbildēja, ka “Ogres novada pašvaldība ceļā no mājām līdz tuvākajai izglītības iestādei un ceļā no izglītības iestādes līdz mājām skolēniem nodrošina pašvaldības finansētu un organizētu transportu vai arī kompensē sabiedriskā transporta izmaksas saistošajos noteikumos definētajā kārtībā”.
Vienlīdzīgas iespējas jānodrošina visiem
No iepriekš izklāstītā var nepārprotami secināt, ka bērna tiesības uz pieejamu bezmaksas izglītību ietver arī drošu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ bez maksas, kā arī iespēju izmantot mācību procesam nepieciešamos rīkus bez papildu finansiālas slodzes ģimenei. Tiesībsarga biroja un speciālistu paustais skaidri apliecina: neviens normatīvais akts neparedz vecāku pienākumu līdzfinansēt skolēnu transportu vai izglītības platformu izmantošanu, ja tas ir nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai. Pašvaldībām un skolām ir jāuzņemas pilna atbildība par šādu pakalpojumu nodrošināšanu, jo izglītība Latvijā ir valsts garantētas tiesības, nevis maksas privilēģija.
Salaspilī īstenotā prakse faktiski rada sociālu nevienlīdzību un var liegt bērnam pilnvērtīgi īstenot tiesības uz izglītību, ja ģimene to nespēj apmaksāt. Turpretim vairāku Pierīgas pašvaldību – Jūrmalas, Ķekavas, Ropažu un Ogres – piemēri rāda, ka ir iespējams nodrošināt skolēnu pārvadājumus un izglītības resursus bez vecāku līdzmaksājuma, saglabājot gan likuma prasību ievērošanu, gan sociālo taisnīgumu.
Tāpēc secināms, ka līdzmaksājuma prasīšana par skolas transportu vai mācību portālu izmantošanu ir ne tikai juridiski nepamatota, bet arī pretrunā ar bērna interesēm un valsts pamatprincipu – nodrošināt visiem bērniem vienlīdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu un pieejamu izglītību neatkarīgi no viņu ģimenes materiālā stāvokļa.
Par publikācijas saturu atbild laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" redakcija.
#SIF_MAF2025