Skolotāja: No mūsdienīgiem mācību līdzekļiem mācās vien retais skolēns

Katrā skolā un klasē mācās dažādi skolēni – katrs ar savām stiprajām pusēm, vajadzībām un vēlmēm. Lai mācību procesu pielāgotu ikviena skolēna iespējām, nepieciešami atbilstīgi mācību līdzekļi, tomēr 76% pedagogu norāda, ka viņu izglītības iestādē trūkst finansējuma mācību līdzekļu iegādei. Tas nozīmē, ka lielai daļai pedagogu nav iespējas strādāt ar jaunām, mūsdienu prasībām atbilstīgām grāmatām un darba burtnīcām.

Mācību līdzekļi, kas veidoti atbilstīgi projekta “Skola2030” īstenotajai mācību pieejas maiņai, ietver arī atšķirīgas grūtības pakāpes uzdevumus, tādējādi iekļaujošo izglītību padarot par realitāti. Piemēram, talantīgākajiem bērniem vai bērniem, kuri var un vēlas apgūt vairāk, ir iespēja veikt papilduzdevumus, padziļināti pētīt tēmas u. tml., savukārt bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, mācību līdzekļos ietvertas dažādas atbalsta iespējas, to vidū iespēja informāciju uztvert caur attēliem.

Skolēniem jāspēj izprast un analizēt informāciju

Līdz šim vairākums Latvijas skolēnu ir mācījušies un vēl joprojām mācās no grāmatām, kuru lappuses ir piesātinātas ar tekstu. Tāda pieeja bija pieņemama laikā, kad viens no galvenajiem pedagoga uzdevumiem bija nodot skolēnam informāciju, taču mūsdienās pieeja ir mainījusies. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā valda zināšanu pārbagātība, tāpēc skolēniem ir jāspēj izprast un analizēt informāciju, un to ir svarīgi mācīties jau skolā, sākot ar pirmajām klasēm. Lai gan pētījumi liecina, ka skolēnu lasītprasme ir pasliktinājusies, to nevar uzlabot, vienkārši dodot skolēniem lasīt garus tekstus. Lai uzlabotu lasītprasmi un palīdzētu iegūt informāciju, ir jānodrošina nepieciešamais atbalsts. Mūsdienu mācību līdzekļi risina šo problēmu, apjomīgo tekstu sadalot fragmentos un piedāvājot strukturētu pārskatu. Strādājot ar tekstu, skolēni vienlaikus pilda dažādus uzdevumus, analizē papildu materiālus un informācijas avotus, vienlaikus nostiprinot spēju izprast lasīto.

Teksta anotēšanas un attēlu nozīme

Zinātniskajā žurnālā “Journal of Research in Innovative Teaching & Learning”, kas vēsta par inovatīvām mācību metodēm, publicēts pētījums, apstiprinot, ka teksta anotēšana ir viens no atbalsta veidiem, kas skolēnam var palīdzēt ne tikai lasīt, bet arī saprast lasīto. Piemēram, vēstures mācību rakstāmgrāmatā 7.klasei skolēniem uzreiz pēc tekstu izlasīšanas tiek piedāvāts pildīt dažādus uzdevumus, anotēt un izcelt nozīmīgāko. Tieši šis aspekts rakstāmgrāmatas aprobācijas posmā tiek izcelts kā vērtīgākais, jo, kā jau saka priekšā nosaukums “rakstāmgrāmata”, skolēni vienlaikus iepazīst faktus un informāciju un, rakstot atbildes uz jautājumiem un pildot citus uzdevumus, uzreiz to lieto.

Runājot par mūsdienu mācību līdzekļiem, kritiķi nereti norāda, ka tajos ir pārāk daudz attēlu, taču tas ir apzināti un vajadzīgi. Attēli bieži vien palīdz skolēniem vizualizēt izlasīto un pārliecināties, ka tas ir saprasts pareizi, kā arī iegūt papildinformāciju. Tas ir svarīgi arī izglītības iestādēs, kurās pašlaik notiek pāreja uz mācībām tikai latviešu valodā, un tas ir vērtīgi arī bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Instrumenti gan skolēniem, gan pedagogiem

Attīstoties tehnoloģijām un informācijas aprites ātrumam, mainās prasmes, kas skolēniem nepieciešamas, absolvējot skolu. Ir svarīgi, lai jauniešiem piemistu kritiskā domāšana, analītiskās prasmes, lai viņi būtu spriestspējīgi. To var sasniegt ar pašvadītu mācīšanos. Jaunā kompetenču pieeja un mācību līdzekļi ir vērsti uz proaktīvu mācīšanos. Tajos ir instrukcijas uzdevumu pildīšanai, atgādnes, kam pievērst uzmanību, lai mācību vielu spētu apgūt patstāvīgi. Dažādi uzdevumi, kas ir interesanti, izaicinoši un piemēroti skolēna spējām, veicina motivāciju. Mācību līdzekļi vienlaikus ir svarīgi instrumenti arī pedagogiem: tajos ietverts stundas plāns un saturs, ko skolotājs var ņemt par pamatu, lai sagatavotos mācību stundām. Kompetenču pieejā balstīti mācību līdzekļi taupa skolotāju laiku, un to skolotājs var veltīt, lai katram skolēnam sniegtu atgriezenisko saiti.

Atbilstīgi mācību līdzekļi palīdzētu ne tikai samazināt pedagogu pārslodzi, bet arī sekmētu iekļaujošās izglītības kļūšanu par ikdienas realitāti visās skolās. Diemžēl lielā daļā izglītības iestāžu aizvien trūkst finansējuma un mācīšanās notiek arī no desmit gadus vecām vai pat vecākām grāmatām. Tas rada plaisu starp izglītības iestādēm un pašvaldībām. Ja vēlamies sekmēt skolēnu motivāciju mācīties, samazināt slogu, kas gulstas uz pedagogu pleciem, un veicināt iekļaujošo izglītību, mūsdienīgi, kompetenču pieejā balstīti mācību līdzekļi ir pirmais solis.