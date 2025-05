Smacē korupcija? Ziņo KNAB! Nevis piesārņo priekšvēlēšanu aģitāciju ar blēņām

Pārlapojot priekšvēlēšanu programmas, var konstatēt, ka labas pārvaldības un iedzīvotājiem draudzīgas birokrātijas jautājumiem pievēršas visi saraksti, bet trīs partiju apvienības sola apkarot korupciju pašvaldībā, taču nenosaucot vārdos korumpantus un arī neizgaismojot konkrētus korupcijas noziegumus. Lūk, partijas un to citāti:

Politiskā partija «Latvijas Reģionu Apvienība»:

«Pašvaldības struktūra bez korupcijas (..).»

Kustība «Par!», JKP Jaunā konservatīvā partija:

«Radikāli vērsīsimies pret korupciju un šauru interešu grupu ietekmi, novērsīsim nesaimniecisku rīcību ar novada līdzekļiem. (..) Izskaudīsim korupciju pašvaldības darbā.»

«Suverēnā vara», Apvienība «Jaunlatvieši»:

«Ir steidzami jānodrošina pašvaldību tēriņu caurspīdīgums, (..) izgaismojot un novēršot krāpnieciskas darbības un līdzekļu izsaimniekošanu.»

Liktos loģiski, ja šo partiju biedri viņu rīcībā esošās ziņas par korupcijas noziegumiem Ogres novada pašvaldībā nekavējoties nodotu atbildīgo iestāžu rīcībā, lai tās ar vislielāko bardzību vērstos pret izsaimniekotājiem, ietekmētājiem un kaitētājiem.

Kā pārbaudīt šo politiķu patieso rīcību un motīvus? Elementāri! Vērsāmies valsts galvenajā korupcijas apkarošanas kantorī un vaicājām: 1) Vai KNAB lietvedībā pašlaik ir kādas lietas par iespējamajiem korupcijas noziegumiem Ogres novada pašvaldības domē?

2) Vai ir saņemti kādi iesniegumi par iespējamu korupciju pašvaldībā?

Īsā atbilde ir: nē, nav. Garā atbilde lasāma zemāk.

Tātad jāsecina, ka iepriekšminēto triju politisko apvienību sarakstos cīņa ar korupciju novada pašvaldībā iekļauta tikai nolūkā nomelnot konkurentus un maldināt vēlētājus, imitējot cīņu ar ļaunumu. Jo konkrētu ziņu par korupcijas noziegumiem to rīcībā nav. Protams, ja pieņemam, ka šo partiju biedri nepiesedz šādus noziegumus un nav nelietīgi noziedznieku līdzzinātāji.

Protams, pastāv vēl trešā iespēja, ka visa šī muldēšana par korupciju ir ar domu par to korupcijas asti, kas velkas pakaļā šīm partijām, un nesaudzīgā cīņa ar to sāksies, ja šīs partijas iekļūs novada pašvaldības domē. Ja tā notiks, KNAB noteikti pielietos nesaudzīgu spēku, lai šo partiju korupcijas pūķa asti nocirstu.

Ja vēl nopietnāk, pie korupcijas glorifikācijas vainīgi ir ne tikai varaskārē aizmuldējušies politiķi, bet arī sorosistu tīkls «Transparency International» un tā Latvijas filiāle «Delna», kas ar savu «pavaicāsim tantei Bauskā» metodi jeb korupcijas uztveres indeksu Latviju pataisa par zemu kritušu korumpantu zemi.

Man atšķirībā no tantes Bauskā šķiet, ka līdz Vakareiropas mafijas izsmalcinātībai mums vēl augt un augt.

INFORMĒ KNAB

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) lietvedībā pašlaik nav neviena kriminālprocesa, kurā figurētu kāds Ogres novada pašvaldībā vai tās padotībā esošajās iestādēs nodarbinātais. Ja KNAB rīcībā nonāks pamatota informācija par gadījumiem, kad valsts amatpersona neievēro tai noteiktos ierobežojumus vai aizliegumus, iegūst prettiesisku labumu, veic koruptīvus noziedzīgus nodarījumus vai citas pretlikumīgas darbības, KNAB nekavējoties rīkosies atbilstoši savai kompetencei.

Papildus KNAB informē, ka iestāde nereti saņem informāciju par valsts amatpersonu iespējamiem interešu konflikta novēršanas regulējuma pārkāpumiem. KNAB savā praksē vairākkārt ir izvērtējis gan nu jau bijušo, gan esošo Ogres novada pašvaldības un tās kapitālsabiedrību valsts amatpersonu darbību atbilstību likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» normām. Konstatējot interešu konflikta novēršanas regulējuma pārkāpumus, t. sk. neatļautu amatu savienošanu un amata pilnvaru realizēšanu interešu konflikta situācijā, pašvaldības amatpersonas sauktas pie administratīvās atbildības. Informāciju par valsts amatpersonu darbībā konstatētajiem interešu konflikta novēršanas regulējuma pārkāpumiem KNAB publicē savā tīmekļvietnē (skat. https://www.knab.gov.lv/lv/administrativie-parkapumi). Šī informācija iestādes tīmekļvietnē tiek uzglabāta vienu gadu pēc lēmuma izpildes.

NO KNAB DATUBĀZES

Pārbaudot KNAB datubāzi, tur patiešām atradām vienu sodītu amatpersonu no Ogres novada pašvaldības. Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja Aiva Ormane bez rakstveida atļaujas saņemšanas laika posmā no 01.03.2022. līdz 06.09.2024. savienoja valsts amatpersonas amatu ar amatu komercsabiedrībā. Kā secināms no valsts amatpersonas deklarācijas - bija apbedīšanas pakalpojumu uzņēmuma «OGRES SVĒTE» likvidatore. KNAB par to piemēroja 80 eiro naudassodu. Tā arī visa reģistrētā Ogres novada korupcija.