Smēķēšana un liekais svars: no viena grāvja otrā

Kad cilvēki kaut ko ļoti vēlas, tad dažkārt mēdz uzklausīt arī visai dīvainus ieteikumus. Viens no tādiem maldīgiem un ļoti kaitīgiem mītiem, kas dažkārt figurē sabiedrībā – lieko svaru var palīdzēt atmest cigaretes. Smēķētājiem un cilvēkiem ar lieko svaru gan ir vairākas kopīgas iezīmes – viņi ir atvērtāki dažādiem kaitīgiem ieradumiem, un to piekopšana var radīt negatīvu iespaidu uz personas pašvērtējumu, kā arī veicināt sociālo izolēšanos un depresiju.



Kā rāda pētījumi, sākotnēji, pēc smēķēšanas uzsākšanas, daļai cilvēku var novērot apetītes mazināšanos un līdz ar to arī mazāku svara pieaugumu. Tomēr situācija kardināli mainās, ja tiek salīdzināts ilgstošu smēķētāju un nesmēķētāju ķermeņa svars. Cigarešu smēķēšana palielina insulīna rezistenci un diabēta risku. Palielinās plaušu, sirds un asinsvadu slimību risks. Parādoties dažādām veselības problēmām, arī dzīvesveids kļūst mazkustīgāks. Organisms pakāpeniski piemērojas cigarešu radītajam stresam un kompensācijas nolūkos var pastiprināti sākt uzkrāt rezerves. Tas savukārt var veicināt svara pieaugumu un aptaukošanos.



Kaitīgs un vēl kaitīgāks



Regulārs cigarešu smēķētājs zaudē jebkādu kontroli pār saviem cigarešu lietošanas ieradumiem. Tāpēc ir maldīgi iedomāties, ka, smēķējot cigaretes, būs iespējams kontrolēt savu svaru, kļūt veselākam vai estētiski pievilcīgākam.



Cigarešu dūmos ir vairāk nekā 7000 dažādu ķīmisko savienojumu, ieskaitot darvu, tvana gāzi, benzopirēnu, amonjaku un citas organismam kaitīgas vielas. Vairāk nekā 100 no tām ir kancerogēnas. Tās piesārņo plaušas, sašaurina asinsvadus, kaitē sirdij un smadzenēm. No tabakas dūmiem cieš visa imūnsistēma un tiek traucēta būtībā visu orgānu darbība. Sašaurināto asinsvadu dēļ tiek traucēta asins un skābekļa piegāde, tiek veicināta dažādu iekaisumu un vēža veidošanās organismā. Pierē agrāk sāk veidoties grumbas, zem acīm maisiņi. Āda kļūst pelēcīgi dzeltena, nagi kļūst trauslāki, var sākt pastiprināti izkrist mati.



Smēķētājiem ir samazināta smaržas un garšas sajūta, tāpēc viņi uzturā lieto pārāk daudz sāls, cukura un citu piedevu, kas noved pie vielmaiņas traucējumiem. Atmetot smēķēšanu, daļēji ir iespējams atgūt garšas sajūtu, bet tas ir atkarīgs no tā, cik ilgi un daudz cilvēks bija smēķējis. Pētījumos ir pierādīts, ka daudziem smēķētājiem pēc atmešanas uzlabojas arī garšas sajūtas.



Ar vienu nepietiek



Jārēķinās ar to, ka plāns uzsmēķēt tikai pa kādai cigaretei reti kad beidzas tikai ar šīm pāris cigaretēm, jo, lietojot cigaretes, ātri veidojas pieradums. Pie tam negatīviem ieradumiem ir tendence vairoties – cigarešu smēķēšana ļoti bieži iet roku rokā arī ar alkohola patēriņa palielināšanos. Cilvēks iedzīvojas gan psiholoģiskā, gan fiziskā atkarībā. Pie tam cigarešu smēķēšanas atmešana lielākai daļai smēķētāju ir ļoti liels izaicinājums. Kā liecina statistika, aptuveni 70 % smēķētāju vēlas atmest, bet pašu spēkiem tas izdodas tikai 5 %.



Pētījumi liecina, ka svara pieauguma tendence smēķētāju un smēķēšanas atmetēju vidū ir visai līdzīga. Smēķētājiem to izraisa neveselīgi ieradumi, kā arī dažādu slimību, piemēram, 2. tipa cukura diabēta parādīšanās, bet smēķēšanas atmetējiem tā ir organisma atveseļošanās un normālas funkcionalitātes atjaunošanās. Atjaunojas veselība, uzlabojas oža un smarža, kā arī atgriežas veselīga ēstgriba, savukārt rezervju veidošanas ieradums iespējamiem “sliktajiem laikiem” sākotnēji saglabājas. Tāpēc smēķēšanas atmetējiem pārsvarā pirmajos trīs mēnešos patiešām var parādīties neliels liekais svars. Bet to viegli iespējams kompensēt ar brīvā laika aktivitātēm, īpaši atmešanas sākumperiodā. Sports un aktīva atpūta ātri nostabilizēs vielmaiņu, un liekais svars pazudīs.



Cilvēka organisms kopumā spēj visai ātri atgūties pēc cigarešu lietošanas atmešanas. Vislielākās grūtības rada pats atmešanas process. Lielākā daļa smēķētāju ir vismaz vienreiz mēģinājuši atmest, tomēr vairums vēlāk atkal atsāk smēķēšanu. Tāpēc smēķētājiem, kuriem neizdodas vai kuri nevēlas atmest, mūsdienās ir iespējams pārslēgties arī uz mazāk kaitīgām alternatīvām, kurās nav degšanas procesa un dūmu. Jāņem gan vērā, ka arī tās nav bez riska un pilnīga smēķēšanas atmešana vienmēr ir galamērķis, uz ko būtu jātiecas.





