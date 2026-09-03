"Šoreiz mani nervi neizturēja” – mājražotāja no Ogres pēc pārciestās vētras nāk klajā ar aizkustinošu atzīšanos

Viņa raksta: "Es visu laiku cenšos būt stipra- vadīt, ražot, būt atbildīga, nepievilt. Bet dažreiz notiek situācijas, kuras izsit no sliedēm.
Elektrība konditorejā nav vienkārši ieslēgta gaisma- tie ir ledusskapji, saldētavas, krāsnis un viss darba process. Nav elektrības- apstājas viss. Un katra šāda apstāšanās var nozīmēt sabojātas izejvielas, neizpildītus pasūtījumus un arī finansiālus zaudējumus.
Šoreiz mani nervi neizturēja spriedzi un neziņu. Jo es arī esmu tikai cilvēks. Man arī ir bail. Man arī ir stress. Man arī reizēm ir daudz par daudz.
Šī situācija man lika aizdomāties, izvērtēt un skaidri saredzēt kurš patiesi mani emocionāli atbalstīja vai sniedza palīdzības roku.
Šodien gribējās atgādināt – arī stipri cilvēki reizēm salūzt. Un tas ir normāli. Un dažreiz mums visiem vienkārši vajag zināt, ka neesam vieni. Paldies!"
Ierakstam pievienotajā video viņa atklāj, ka elektrība pilnā jaudā atjaunota vien pēc četrām dienām. "Reizēm aiz skaistām tortēm ir ne tikai liels darbs, bet arī nogurums un asaras," viņa atgādina.