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Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 08:49

"Šoreiz mani nervi neizturēja” – mājražotāja no Ogres pēc pārciestās vētras nāk klajā ar aizkustinošu atzīšanos

OgreNet
"Šoreiz mani nervi neizturēja” – mājražotāja no Ogres pēc pārciestās vētras nāk klajā ar aizkustinošu atzīšanos
Foto: OgreNet, ekrānuzņēmums no video
Ceturtdiena, 3. septembris, 2026 08:49

"Šoreiz mani nervi neizturēja” – mājražotāja no Ogres pēc pārciestās vētras nāk klajā ar aizkustinošu atzīšanos

OgreNet

Ja esi uzņēmuma īpašnieks, ikdienā neatliek diži daudz laika, lai filozofētu vai gaustos par darba kaudzēm, nākas vadīt, ražot, uzņemties pilnu atbildību, lai nepieviltu savus klientus. Taču dzīvē mēdz gadīties situācijas, kas negaidīti izsit no sliedēm. Ogres mājražošanas uzņēmuma "Mur kūkas” radītāja Marika Bērziņa-Frēliha sociālajos tīklos dalījusies ar sāpīgu atklāsmi par to, ko patiesībā nozīmē palikt bez elektrības pēc vētras, kad ne tikai apstājās krāsnis, bet arī izsīka pašas spēki.

Viņa raksta: "Es visu laiku cenšos būt stipra- vadīt, ražot, būt atbildīga, nepievilt. Bet dažreiz notiek situācijas, kuras izsit no sliedēm.

Elektrība konditorejā nav vienkārši ieslēgta gaisma- tie ir ledusskapji, saldētavas, krāsnis un viss darba process. Nav elektrības- apstājas viss. Un katra šāda apstāšanās var nozīmēt sabojātas izejvielas, neizpildītus pasūtījumus un arī finansiālus zaudējumus.

Šoreiz mani nervi neizturēja spriedzi un neziņu. Jo es arī esmu tikai cilvēks. Man arī ir bail. Man arī ir stress. Man arī reizēm ir daudz par daudz.

Šī situācija man lika aizdomāties, izvērtēt un skaidri saredzēt kurš patiesi mani emocionāli atbalstīja vai sniedza palīdzības roku. 

Šodien gribējās atgādināt – arī stipri cilvēki reizēm salūzt. Un tas ir normāli. Un dažreiz mums visiem vienkārši vajag zināt, ka neesam vieni.  Paldies!"

Ierakstam pievienotajā video viņa atklāj, ka elektrība pilnā jaudā atjaunota vien pēc četrām dienām. "Reizēm aiz skaistām tortēm ir ne tikai liels darbs, bet arī nogurums un asaras," viņa atgādina.

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