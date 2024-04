Strādājot skolā, iespējams nopelnīt vairāk nekā divus tūkstošus eiro

Ogres novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs stāsta, ka šobrīd aktuāls jautājums ir pedagogu piesaiste dabaszinību jomā. Tieši eksaktajos mācību priekšmetos pedagogu trūkst visvairāk. Diemžēl jaunus skolotājus šajā jomā pēdējos gados Latvijā sagatavo pārlieku maz, tāpēc vienīgā cerība ir pārvilināt, piemēram, fiziķus un ķīmiķus no industrijas – pētniecības un ražošanas. Lai to īstenotu, Ogres novadā nolemts atvēlēt pašvaldības finansējumu, lai maksātu īpašas, palielinātas algas tieši fizikas, programmēšanas un arī ķīmijas skolotājiem vidusskolas posmā. Par 40 stundu slodzi nedēļā tiek solīts 1800 līdz 2200 eiro mēneša atalgojums pirms nodokļu nomaksas.



Izglītības pārvades vadītājs norāda – ar valsts mērķdotāciju skolotāju algošanai tādām algām, protams, nepietiek. Pašvaldības pārstāvji rēķinās, ka šo nozaru profesionāļi darba tirgū ir ļoti pieprasīti, tāpēc arī papildus sniedz savu artavu.

Alga palielināsies arī esošajiem eksakto zinību pedagogiem

I.Grigorjevs norāda, ka tādas pašas, paaugstinātas algas varēs saņemt arī novada skolās jau strādājošie fizikas un ķīmijas skolotāji, ja vien viņi strādā vidusskolas klasēs un ir saņēmuši trešo, tātad augstāko, pedagoģiskās kvalifikācijas pakāpi.

«Ja esošie skolotāji ir ilgstoši darbojušies, pierādot sevi kā augstas klases profesionāļus, tad, protams, arī viņi saņems paaugstinātu atalgojumu, pretējā gadījumā tā būtu diskriminācija. Savukārt jaunajiem pedagogiem pirmos divus gadus būs šis augstākais atalgojums, neatkarīgi no viņu kvalifikācijas un vērtējuma. Sākot ar trešo gadu, atalgojums paaugstināts būs tikai tad, ja arī sasniegta trešā kvalifikācijas pakāpe. Ir skaidrs, ka papildus līdzekļi nāk ar papildus atbildību,» saka I.Grigorjevs.



Tiesa gan, Izglītības pārvaldes pārstāvji necer uz pārlieku lielu pedagogu pieplūdumu eksaktajā jomā, jo šos pedagogus meklē arī Rīgā, Pierīgā un citos apkārtējos novados, piedāvājot dažāda veida bonusus.

Atbalstīs pedagoģijas studijas

«Fizikas skolotāju vienkārši nav. Jautājums ir, vai varētu no citām jomām pārnākt uz pedagoģiju cilvēki, kuriem ir nepieciešamā izglītība un vēlme strādāt skolā. Vai arī kādi pedagogi, kuri vēlas pārkvalificēties no blakus nozarēm. Bet ir priekšmeti, no kuriem ļoti grūti pārkvalificēties, piemēram, uz fiziku un programmēšanu. Galvenais ir atbilstoša izglītība. Ja cilvēkam ir grāds vai nu fizikā vai matemātikā, vai programmēšanā un viņš vēlas strādāt skolā, tad, protams, skola atradīs veidu, kā šādu cilvēku atbalstīt, izglītot un ļaut viņam kļūt par labu skolotāju. Protams, ka tas nenotiks vienas dienas laikā. Tam būs nepieciešami viens – divi gadi, bet šo pedagoģijas daļu iespējams piemācīties klāt. Ogres novadā esam izstrādājuši un pieņēmuši vairākus instrumentus, lai šādā gadījumā palīdzētu. Esam paredzējuši no 30 līdz 70 procentiem līdzmaksājumu studiju maksai cilvēkiem, kuri vēlas iegūt papildus izglītību. Paredzēti arī līdzekļi pārkvalifikācijas kursiem. Kā jau minēju, galvenais nosacījums ir priekšmeta satura zināšana – lai mācītu fiziku, ir jābūt zināšanām fizikā vai arī, mācot programmēt, ir pašam tas jāprot. Ir jābūt arī vēlmei strādāt ar jauniešiem. Tas ir ļoti svarīgi, un tad var piemācīties visu pārējo,» saka I.Grigorjevs.

Skolas vide ir mainījusies

Jautāts, kurp jādodas cilvēkam, ja viņš vēlas pārkvalificēties un sākt strādāt skolā, I.Grigorjevs skaidro, ka jāpiesakās atbilstošai skolotāja vakancei mācību iestādē, tuvāk savai dzīvesvietai, bet, ja cilvēks nezina, kur tieši varētu pieteikties, viņš var sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldes darbiniekiem, kuri attiecīgi piemeklēs pretendentam atbilstošāko mācību iestādi, un potenciālajam skolotājam piezvanīs šīs mācību iestādes darbinieki.

«Skolas mainās, un darba vide ir savādāka, nekā esam pieraduši un atceramies no savām skolas dienām. Piemēram, jaunajā Ogres valsts ģimnāzijā (OVĢ) vide un darba iespējas ir ļoti mūsdienīgas. Darbojamies, lai tāda tā būtu arī citviet, un tas ļoti labi izdodas, piemēram, pirmsskolas izglītības posmā, kur arī atalgojums, salīdzinot ar citiem novadiem, Ogres novadā ir visnotaļ konkurētspējīgs. Kvalificētiem pirmsskolas pedagogiem šis atalgojums var sasniegt 1100 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pašvaldībai nav pienākums maksāt pedagogiem darba algu, to dara valsts, bet pašvaldība iejaucas tur, kur ir problēma, kā tas tagad ir, piemēram, ar eksakto zinību skolotājiem,» skaidro I.Grigorjevs.



Par pedagogu vakancēm var interesēties attiecīgajā mācību iestādē. Šāda informācija pieejama un ik pa laikam tiek atjaunota arī arī portālā esiskolotajs.lv

Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem