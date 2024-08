Dalāmies ar Egila Helmaņa teikto: "Nesen Ogres novadu apmeklēja Aizsardzības ministrijas ierēdņu delegācija.

Mūsu saruna bija veltīta plāniem, izveidot jaunu Zemessardzes bataljonu.

Ministrijas ierēdņus interesēja iespējamās vietas Ogres novadā, kurās būtu iespējama jauna militārā objekta izvietošana.

Mans piedāvājums bija izskatīt variantus Rembates pagastā, kurš atrodas tieši pie Lielvārdes militārā lidlauka. Savu izvēli ministrijas delegācijai pamatoju ar to, ka Lielvārdē ir nodrošināta pretgaisa aizsardzība, kas ir ļoti svarīga, ja runājam par iespēju nosargāt militāro infrastruktūru.

Un tad es, kā saka, paliku “uz pauzes”! Ierēdņi man atbildēja, ka jaunais objekts tiek plānots miera, nevis kara laika vajadzībām. Nopietni? Šajā laikā un ģeopolitiskajos apstākļos, militārs objekts tiek plānots “miera laiku vajadzībām”?

Savulaik, runājot ar ASV armijas pārstāvjiem, kad izteicu līdzīgu ideju par Rembates pagastu kā vietu ASV spēku potenciālai dislokācijai, ja tāda vajadzība rastos, šī doma tika pieņemta kā ļoti svarīgs un vērā ņemams faktors.

Te es saskatu tikai vienu no divām iespējām; vai nu tā ir galēja nekompetence, vai sabotāža! Bet, laikam jau pašsaprotami, ja reiz mums ir aizsardzības ministrs, kurš flirtē ar Latgales autonomijas ideju un veiksmīgi sabotē dronu koalīcijas Ukrainas atbalstam darbu.

Vācijā, Freiburgā, kas atrodas pie pašas robežas ar Šveici un Franciju, kalnos ir izveidots “Daugavas vanagu” īpašums. Šobrīd tas kalpo kā kultūras centrs un viesu nams, bet pēc kara to dibināja kā vietu, kur izmitināt latviešu leģionārus - kara invalīdus. Vietu izvēlējās tā brīža “Daugavas vanagu” vadītājs pulkvedis Silgailis. Viņa apsvērumi bija izvēlēties vietu vistālāk no krievu kontrolētajām teritorijām, kā arī augstienē, no kuras būtu plaša redzamība, lai gadījumā, ja atsāktos karadarbība, varētu veidot nocietinājumus un aizstāvēties.

Tieši tā izskatās pieredzējušu cilvēku ilgtermiņa domāšana, saprotot, ka drošības faktors jāņem vērā it visā! Un tieši šādas pieejas mums Latvijā trūkst!"