Svarīgākie notikumi Ogres novadā 2022. gadā

Gads bijis raibs kā nekad, sākot ar stingriem pandēmijas ierobežojumiem, ietverot attālinātas mācības un attālinātu darbu, beidzot ar pilnīgu visu aizliegumu atcelšanu. Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā mums visiem liek uz dzīvi un vērtībām paraudzīties citām acīm, saprotot, cik ātri viss var mainīties. Esam daudz rakstījuši un turpināsim rakstīt par palīdzības sniegšanu Ukrainai. Protams, dzīve turpinās, pie mums, par laimi, lai arī dārgu - bet ar siltumu un elektrību. Daudz jauna bijis gan pašvaldības darbā, gan tautsaimniecībā, gan uzņēmējdarbībā, gan sociālajā, medicīnā, tiesībaizsardzībā un citās jomās. Daudz būvēts un labots. Bet liekais nojaukts.

PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRA

Pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Ogres novada teritorijā papildus jau esošajām pagastu pārvaldēm (Birzgales, Jumpravas, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu, Taurupes un Tomes) janvāra nogalē lēma izveidot vēl arī Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta, Ķeguma pilsētas, Lielvārdes pilsētas un pagasta, kā arī Rembates pagasta pārvaldi. Marta nogalē lemts par Ogresgala pagasta pārvaldes kā patstāvīgas struktūrvienības izveidošanu no šā gada 1. aprīļa, kas nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Ogresgala pagastā un Ciemupē.

IZGLĪTĪBA

* Divas novada skolas tikušas pie jaunām direktorēm. Ilze Butkevica apstiprināta par Ogres 1. vidusskolas direktori, bet Vineta Āboltiņa par Ogresgala pamatskolas direktori.

* Ogres sākumskolu nolemts pārveidot par Ogres Centra pamatskolu, nodrošinot pamatizglītības apguvi no 1. līdz 9. klasei.

* Ogres Valsts ģimnāzijas jaunajā ēkā Gunāra Astras ielā pavasarī nosvinēti Spāru svētki. Jaunajā mācību iestādē mācīsies 600 un vairāk skolēnu. Būvdarbi gan iekavējušies.

* Ņemot vērā skolēnu niecīgo skaitu, nolemts likvidēt Krapes skolu. Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem no Krapes ir iespēja mācīties Lēdmanes pamatskolā vai citur.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Pasaulē pirmā sulas spiede

Elitārajā «Stockmann» lielveikalā Rīgā atklāta pasaulē pirmā automātiskā pašapkalpošanās sulas spiede burkāniem, kas tapusi Ikšķilē izveidotajā uzņēmumā SIA «Sulapro» ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Ogres biznesa inkubatora atbalstu. Viens no idejas īstenotājiem ir portugālis Jorge Silva, kurš Ikšķilē dzīvo kopš 2006. gada.



«Dauga» par 11,1 miljonu

Martā izsolē par 11,1 miljonu eiro pārdots tirdzniecības centrs «Dauga» Ogrē. Šā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena bija 7,6 miljoni eiro, bet izsoles solis – 100 tūkstošu eiro. Iedzīvotāji tirdzniecības centra īpašnieku maiņu neizjuta – tirdzniecības centrs darbu turpina, kā ierasts.



«Fazeram» jauna tostermaižu līnija

Uzņēmuma «Fazer Latvija» ražotnē Ogrē atklāta jauna tostermaižu produkcijas ražošanas līnija. Uzņēmums šīs līnijas attīstībā investējis 3,8 miljonus eiro, un tā palielinās ražošanas jaudu par 30 procentiem. «Fazer Latvija» ceptuvē Ogrē dienā tiek saražots ap 21 tonnu dažādu tostermaizes vienību, un to piedāvā pircējiem Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Somijā.



Zviedriem dzelzsbetona rūpnīca

Pusceļā starp Ogri un Ikšķili zviedru kompānija «Kilenkrysset» uzbūvējusi dzelzsbetona elementu rūpnīcu. Tagad Ogres novadā ražo dažādus paneļus un sūta uz Zviedriju mātesuzņēmuma īstenoto būvniecības projektu vajadzībām. Rūpnīca nodarbina ap 20 cilvēku, bet, audzējot jaudas, darbs te būs 100 strādājošajiem.



Cūku skaits dubultosies

Oktobra nogalē dota zaļā gaisma SIA «Baltic Pork» cūku audzēšanas kompleksa «Rukši» pārbūvei Lauberes pagastā, ļaujot palielināt cūku skaitu – līdz 30 tūkstošiem rukšu, bet kūtsmēslu krātuvju ietilpību līdz 30,8 tūkstošiem kubikmetru.

KOPĀ AR UKRAINU!

Līdz ar krievu armijas iebrukumu Ukrainā, Ogres novada pašvaldība visa gada garumā ir aicinājusi iedzīvotājus un uzņēmumus palīdzēt Ukrainas tautai un armijai. Ogres novadā uzņemti un izmitināti ukraiņu bēgļi, ziedotas manta, medikamenti un autotransports gan armijas, gan Ukrainā palikušo civiliedzīvotāju vajadzībām, ko līdz frontes līnijai personīgi vairākkārt nogādājis Ogres novada domes priekšsēdētājs un decembra sākumā arī četri novada deputāti. Rīkoti dažādi atbalsta pasākumi, pīti aizsargtīkli, adītas zeķes un darīts daudz kas cits, lai veicinātu ukraiņu uzvaru šajā karā, neaizmirstot, ka ukraiņi, aizstāvot savu valsti, karo arī par mums, jo Krievijas impēriskajos mērķos ir arī Latvijas okupēšana.

Novembra sākumā Ogres slimnīcas teritorijā atklāts skulptūru komplekss «Ukrainas vainags vieno».

NĒ KREMĻA PROPAGANDAI!

Norobežojoties no Krievijas ideoloģijas, kādreizējās padomju varas un tās mantiniekiem, pavasarī nolemts Pārogrē esošo sarkanarmieša Jāņa Fabriciusa ielu pārdēvēt Kārļa Kvanta vārdā. Savukārt Pionieru ielu Ciemupē pārdēvē par Skautu ielu, bet pēc tam par Celmlaužu ielu. 1. maija gatve pārdēvēta par Viļa Januma ielu, Andreja Upīša iela par Aleksandra Druviņa ielu, Leona Paegles iela – Brāļu Blauu ielā, Mičurina iela – par Pētera Aulmaņa ielu. Lielvārdē mainīts Puškina ielas nosaukums, piešķirot ielai Roberta Rubeņa vārdu.

Demontēti arī Ogres novada administratīvajā teritorijā esošie padomju okupācijas režīma piemiņas akmeņi – Tomē, Ikšķilē, Lauberē un divi Madlienā. Ogre bija viena no pirmajām pašvaldībām, kas aizvāca okupekļus.

BŪVNIECĪBA

* Šogad uz aizsargmola pie Ogres upes ietekas Daugavā uzbūvēts jauns vides dizaina objekts – Ogres bāka, kas jau kļuvis par nozīmīgu pilsētas un novada simbolu.

* Janvārī ikšķiliešus satrauca plānotā lielveikala «Rimi» būvniecība Ikšķiles centrā, netālu no estrādes un vecajiem Ikšķiles kapiem. Ņemot vērā iedzīvotāju negatīvo attieksmi, būvniecības iecere noraidīta.

* 11. jūlijā nosvinēti Taurupes muižas klēts Spāru svētki. Ēkas atjaunošanas darbus uzsāka pērn novembrī, lai ierīkotu šeit Taurupes novadpētniecības muzeju, ekspozīciju novadniekam Vilhelmam Purvītim un sabiedrisko centru vietējai kopienai.

* Ogres slimnīcai tiek būvēta jauna Dzemdību nodaļa. Tas ir tālredzīgs lēmums, jo dzemdību skaits Ogrē šogad pārsniedzis piecus simtus!

* Ikšķilē Skolas ielas 4. nams tiek pārbūvēts doktorāta, Ikšķiles bibliotēkas un citu iestāžu izmitināšanai, tādējādi uzlabojot dažādu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

* Ogres pilsētas svētku laikā pēc pārbūves atklāta Ogres novada Jauniešu māja – vieta, kur satikties, īstenot radošas idejas un kaldināt jaunus plānus.

* Ogres kādreizējais ūdenstornis līdzās domes ēkai pārtapis par lielāko kāpšanas sienu Baltijas valstīs. Jauno objektu, kurā var trenēties kaut vai olimpiskajām spēlēm, apsaimnieko Ogres novada Sporta centrs un izmantot var ikviens interesents.

PANDĒMIJAS GRŪTUMI

Šobrīd pandēmijas laika ierobežojumi nu jau aizmirsušies, bet gada sākumā, 21. janvārī, vēstījām, ka «Covid-19» infekcija lielākā vai mazākā mērā skārusi gandrīz katru novada mācību iestādi un četrās no tām – Ogres 1. vidusskolā, Ķeguma Komercnovirziena vidusskolā, Lielvārdes, kā arī Tīnūžu pamatskolā – mācības notika pilnībā vai daļēji attālināti. Kopumā novada skolās karantīnā atradās 40 klašu.

10. martā Ogres rajona slimnīcas teritorijā darbu uzsāka «Covid-19» testēšanas punkts. Savukārt, noplokot interesei par vakcināciju, kopš 15. februāra Ogrē slēgts vakcinācijas punkts t/c «Ogres prestižs». Vakcinācijas pakalpojumus turpina sniegt ģimenes ārstu praksēs. No 1. aprīļa tika atcelti epidemioloģiskās drošības pasākumi un uz lielveikalu beidzot varēja doties bez maskas.

SABIEDRĪBAS DROŠĪBA

* Pārdroša laupīšana

Gads sākās ar satraucošām ziņām – Valsts policijas darbinieki aicināja atsaukties iespējamos aculieciniekus 2. janvārī lauku viensētā Rembatē notikušajai laupīšanai, kur trīs personas iekļuvušas mājoklī, sasējušas saimnieci un nolaupījušas dažādus priekšmetus, tostarp senlietas, televizoru un gleznas. Laupītāji novietojuši auto uz ceļa pie dīķa, aptuveni 100 metru no mājas, un stundas laikā stiepuši uz auto visu, kas vērtīgs. Jau pavisam drīz visi trīs laupītāji tika aizturēti un apcietināti.



* Cilvēktirdzniecības gadījums

Valsts policijas Ogres policijas iecirkņa darbinieki šovasar aizdomās par cilvēktirdzniecību organizētā grupā aizturēja trīs personas, kas vairāku mēnešu garumā iedzīvošanās nolūkā izmantojušas kādu sievieti prostitūcijai. Noziedzīgā nodarījuma upurim atņemta pase, un viņa ietekmēta arī fiziski.



* Policijas organizācija

Ar 1. maiju Ogres novada Pašvaldības policijā darbu uzsākusi diennakts dežūrdaļa, kas fiziski atrodas Ikšķilē. Diennakts režīmā darbu uzsākusi arī patruļas ekipāža, kas apkalpo Lielvārdes pilsētu un tās apkārtējo teritoriju.

OHO!

Lācis!

5. februārī Lēdmanes pagastā, vietā, kas atrodas tikai dažu kilometru attālumā no bērnu izklaides parka «Avārijas brigāde», redzēts pieaudzis lācis. Dzīvnieks pamanīts dzinējmedību laikā. Lācis šķērsoja mednieku līniju desmit metru attālumā no tuvākā cilvēka, turklāt izdarīja to tādā ātrumā, ka aculiecinieks nav paspējis ne nofotografēt, ne nofilmēt plēsēju.

SOCIĀLĀ APRŪPE

Reorganizē «Senliepas»

Februārī dome lēma par sociālās aprūpes centra «Senliepas» reorganizāciju, tā funkcijas un uzdevumus nododot SIA «Ogres rajona slimnīca». Pēc reorganizācijas «Senliepās» uz laiku pajumti radušas ukraiņu bēgļu ģimenes.



Pilnvērtīgākai dzīvei

* Lielvārdē pavasarī atklāts Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs, kur visu vecumu Ogres novadā deklarētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem var saņemt fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumus.

* Novada Sociālā dienesta telpās Ogrē atklātas specializētās darbnīcas, kur ikdienā var darboties pilngadīgas personas ar invaliditāti un savas prasmes attīstīt sveču – ziepju liešanā, rokdarbos, keramikā un kokapstrādē.

* Ogrē, Mālkalnes prospektā 30, šoruden atklāts SIA «tiptip» veikaliņš, kurā nopērkami dažādi senioru un invalīdu rokdarbi – ar mīlestību un sirds siltumu darināti adījumi, ādas, māla, papīra un koka izstrādājumi, sveces, klūgu pinumi un daudz kas cits.

KULTŪRA

Vilhelma Purvīša 150. jubilejai veltītie kultūras notikumi «Satiec Purvīti» Ogres novadā norisinājās teju pusgada garumā. Cita starpā – arī Ogres dzelzceļa stacijas tunelī bija izvietotas mākslinieka Vilhelma Purvīša gleznu reprodukcijas.

«Dziesmai šodien liela diena»! 19. jūnijā ar vērienīgu koncertu Ikšķiles estrādē – Ogres novadā ieskandināti XXVII Vispārējie latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. Piedalījās ap 600 dalībnieku no Ogres, Salaspils un Ropažu novadiem, apliecinot vēlmi un gatavību dziedāt, dejot un muzicēt jebkuros apstākļos, lai uzturētu spēkā Dziesmu svētku tradīciju. 2023. būs Dziesmu un deju svētku gads!

LEPOJAMIES!

Latvijas būvniecības nozares galveno balvu «Grand Prix» ieguvusi Ogres Centrālā bibliotēkas ēka. Tā ir arī gada labākā Koka būve un labākā Publiskā jaunbūve Latvijā. Starptautiskās Bibliotēku asociācijas vērtējumā Ogrē atrodas viena no četrām labākajām bibliotēkām pasaulē!

Vēl viens Ogrē nopelniem bagāts un būvniecības nozares apbalvots objekts ir Straumvirzes aizsargmols pie Ogres upes ietekas Daugavā. Savā nominācijā tas ieguva 3. vietu.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Ikšķilē un Lielvārdē vienīgais kurināmā veids apkures sezonas noslēgumā joprojām bija dabasgāze, bet tās cenas kāpums ir dramatisks. Februārī domnieki lēma Ikšķiles un Lielvārdes pilsētas teritorijā siltumapgādes funkcijas deleģēt SIA «MS Siltums», kas veiksmīgi ar šiem pienākumiem tiek galā Ogrē un vairākos novada pagastos, lai arī Lielvārdē un Ikšķilē ierīkotu šķeldas katlumājas. Deputāti arī atbalstīja galvojuma sniegšanu SIA «Lielvārdes Remte» aizdevumam kurināmā iegādei 1,3 miljonu eiro apmērā.

INFRASTRUKTŪRA

* Šogad notika Dubkalnu ceļa «Dubkalna ezera meži» Tīnūžu pagastā pārbūves darbi posmā no valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogre līdz Smiltāju kapiem, kā arī jauna ceļa posma izbūve ar asfaltbetona segumu 900 metru garumā ar pieslēgumu pie valsts autoceļa P5, pa kuru var nokļūt līdz Smiltāju kapiem, piekļūt dabas parka «Zilie kalni» starta laukumam, Dubkalnu ūdenskrātuvei, kā arī nokļūt līdz Ikšķiles novada Ezera ielas piegulošajām teritorijām.

* Lielvārdē sākta piecu ielu pārbūve: Rembates, Stacijas, Uzvaras, Andreja Pumpura un Meža ielas. Ūdenssaimniecības un komunikāciju dienesti savu darbu jau nodevuši, un tagad turpināsies šo ielu seguma pārbūve.

VESELĪBAS APRŪPE

* Pavasarī slimnīcā darbu uzsāka jaunizveidota struktūrvienība – Ogres Hemodialīzes centrs, kas pacientiem nodrošina dzīvībai tik vitāli svarīgo hroniskās hemodialīzes jeb «mākslīgās nieres» pakalpojumu.

* Rentgena izmeklējumi tagad pieejami arī Lielvārdes poliklīnikā. Tas nozīmē, ka turpmāk, lai saņemtu minēto pakalpojumu, lielvārdiešiem un tuvējo pagastu iedzīvotājiem vairs nebūs jāmēro ceļš līdz Ogrei. Rentgena kabinets darbojas reizi nedēļā, un pakalpojums ir ļoti pieprasīts.

* Ja daudzviet Latvijas laukos klientu trūkuma dēļ aptiekas pārtrauc darbību, tad Ogresgalā gluži pretēji, pateicoties pagasta pārvaldei, iedzīvotāju iniciatīvai un farmaceitu atsaucībai, 9. novembrī durvis vērusi jauna aptieka – Ogresgala Tautas nama ēkā Bumbieru ielā.

TRANSPORTS

Jauns pasažieru pārvadātājs

No 1. jūlija Ogres novada teritorijā esošajos autobusu maršrutos pasažieru pārvadājumus nodrošina akciju sabiedrība «Liepājas autobusu parks». Diemžēl par jauno pārvadātāju rakstījām daudz – lielākoties par neizpildītiem reisiem un citām nedienām. Madlienas pagastā notikusī avārija, kurā, autobusam iebraucot kokā, cieta četri cilvēki, lielā mērā bija sekas novadam uzspiestajai sabiedriskā pārvadātāja maiņai. «Liepājas autobusu parks» strādājis slikti, neprecīzi un nedroši. Šobrīd situācija, šķiet, nedaudz uzlabojusies.



Jauns maršruts

Pēc Ogres pašvaldības darbinieku ierosinājuma, no 1. septembra tika izveidots reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršruts Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre ar četriem reisiem darba dienās un trīs reisiem brīvdienās un nedēļas nogalēs.

TICĪBAS LIETAS

Prāvests atpūtā

Īsi pirms 90. dzimšanas dienas, ko atzīmēja 29. augustā, Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu draudzes ilggadējais prāvests Konstantīns Bojārs nolēmis doties pelnītā atpūtā. Viņa vietā draudzes prāvesta pienākumus sācis pildīt priesteris Modris Lācis.



Draudzēm palīdz pārziemot

Ogres novada pašvaldībā jau oktobra un novembra domes sēdē skatīja lēmumprojektu par vienreizēju finansiālu atbalstu kopumā 15 novada reliģiskajām draudzēm apkures nodrošināšanai saistībā ar energoresursu cenu.

