Trešdiena, 27.05.2026 11:48
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27.05.2026 11:48
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27. maijs, 2026 07:01

"Tā ir, ka "Temu" pasūta..." Ogrēniešus pamatīgi sasmīdinājis atkritumu kaudzes saturs Imantā

OgreNet
"Tā ir, ka "Temu" pasūta..." Ogrēniešus pamatīgi sasmīdinājis atkritumu kaudzes saturs Imantā
Foto: "Facebook" grupa Imanta/Иманта, pexels.com
Trešdiena, 27. maijs, 2026 07:01

"Tā ir, ka "Temu" pasūta..." Ogrēniešus pamatīgi sasmīdinājis atkritumu kaudzes saturs Imantā

OgreNet

Ogrēniešus iedzīvotāju "Facebook" grupā pamatīgi sasmīdinājis redzētais Imantā. Pie atkritumu konteineriem fiksēts pavisam neparasts skats – starp izmestām mēbelēm tur novietots pilnīgi jauns, spīdīgs koka zārks ar visu polsterējumu.


Ieraksts sociālajos tīklos acumirklī raisījis smieklīgu diskusiju, un cilvēki komentāros sacenšas melnajā humorā un situācijas skaidrošanā. 

Lūk, spilgtākie komentāri!

"Plānu maiņa."

"Pārdomāja mirt."

"Hokeju aizgāja skatīties."

"Izauga, iegādājās divvietīgo!"

"Izmērs noteikti pa mazu, tā ir, ka "Temu" pasūta."

"Izmērs nederēja! -> nepaspēja notievēt līdz vasarai"

"Tas izskatās ir no dārgajiem. Laikam kremēja, bet zārku neatstāja kantorim tālākpārdošanai. Paši tak varēja notirgot."

"Droši vien vampīrs guļamistabas iekārtu nomainīja."

"Sievas mātei laikam tika dāvināts !!!"

mceu_91214269211779828043543.png

Par spīti tam, cik sirreāls un pat baiss ir šis skats, komentāru sadaļa zelta vērta. Reizēm dzīve piespēlē tik dīvainas situācijas, ka nekas cits neatliek, kā vien no sirds par tām pasmieties.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?