Ieraksts sociālajos tīklos acumirklī raisījis smieklīgu diskusiju, un cilvēki komentāros sacenšas melnajā humorā un situācijas skaidrošanā.
Lūk, spilgtākie komentāri!
"Plānu maiņa."
"Pārdomāja mirt."
"Hokeju aizgāja skatīties."
"Izauga, iegādājās divvietīgo!"
"Izmērs noteikti pa mazu, tā ir, ka "Temu" pasūta."
"Izmērs nederēja! -> nepaspēja notievēt līdz vasarai"
"Tas izskatās ir no dārgajiem. Laikam kremēja, bet zārku neatstāja kantorim tālākpārdošanai. Paši tak varēja notirgot."
"Droši vien vampīrs guļamistabas iekārtu nomainīja."
"Sievas mātei laikam tika dāvināts !!!"
Par spīti tam, cik sirreāls un pat baiss ir šis skats, komentāru sadaļa zelta vērta. Reizēm dzīve piespēlē tik dīvainas situācijas, ka nekas cits neatliek, kā vien no sirds par tām pasmieties.