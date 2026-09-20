Tādu autobusa šoferi jāpiesaka "Latvijas lepnumam"! Kas ārkārtējs notika reisā Ventspils - Rīga?

Gan šoferis, gan daudzi pasažieri atbalstīja reanimācijas pasākumus, palīdzēja reanimēt, transportēt, uzturēt komunikāciju ar NMPD. Cepuri nost, paldies visiem, kopīgiem spēkiem mēs izdarījām labāko, ko varējām!" tā situāciju apraksta Inese.
Viņa pauž pateicību NMPD brigādei par zibenīgu ierašanos, dispečerim par albalstu reanimācijas procesā, piebilstot - "Kundzei, kura uzstājīgi pieprasīja turpināt ceļu, bez nosodījuma, jūs vai jūsu tuvinieki nav pasargāti no šādas situācijas.... Galu beigās nekas nav svarīgāks par dzīvību!"
"Varam saņemties kritiskā brīdī", raksta komentētāji
"Gods un lepnums dzīvot vienā valstī starp jums!" pasažiere pauž atziņu, kurai vienbalsīgi pievienojas ļoti daudz ieraksta komentētāji.
Mārīte Saveljeva atceras, ka reiz arī Jelgavā bija šāds gadījums pie dzelzceļa stacijas. "22. autobusa šoferītis atcēla reisu, izsauca ātro palīdzību un sagaidīja līdz ierodas un tikai tad devās tālāk. Mums ir vēl daudz labu, sirsnīgu cilvēku neatkarīgi kādā valodā runājam."
Gita Tiruma: "Prieks dzirdēt par mūsu Ventspils reisa šoferīša cilvēcisko rīcību."
Indra Zalepska: "Cilvēki, kas nav vienaldzīgi un nedomā par sevi tikai. Viniem tiešām sirds krūtis, un Ventspils reiss šoferim - cepure nost. Paldies!"
Mairis Bravackis: "Varam mēs saņemties kritiskā brīdī, simts reiz pierādīts."
Gundars Štrauss: "Pašvaldības SIA Ventspils reiss ir līderis un kurorts, vienmēr pilda pienācīgi savu darbu, vajag uz Latvijas lepnumu pieteikt, lai apbalvo. Prieks par viņu rūpīgo darbu un pacietību!"
Irina Kleina raksta: "Tiešām prieks ka vēl starp mums ir pati labākā īpašība - cilvēcība."
Leila Kručāne gan pauž sašutumu: "Neticami par šo “kundzi”. Ārprāts!"