Valsts attieksme esot skaidra - nekāda!
Organizatori norādīja, ka streiks notika, jo valdība nebija izpildījusi nozares izvirzīto ultimātu un nebija veikusi konkrētus pasākumus, lai ierobežotu platformas “Bolt” dominējošo stāvokli tirgū. Tāpat tika uzsvērts, ka visas nepieciešamās atļaujas protesta akciju norisei bija saņemtas.
Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības "LAKRS" priekšsēdētāja Inga Vējiņa preses konferencē uzsvēra, ka neviens no uzaicinātajiem pārstāvjiem no ministrijām, Konkurences padomes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un "Bolt Operations" uz preses konferenci neieradās, kas norāda uz valsts attieksmi pret šo sabiedrības daļu.
Vienlaikus viņa norādīja, ka satiksmes ministrs Atis Švinka (P) bija ieradies uz desmit minūtēm, lai "sagatavotu sociālo tīklu materiālus", tādēļ šī tikšanās "esot anulēta".
Švinka platformā "X" norāda, ka pagājušajā nedēļā viņš iesniedza konkrētus priekšlikumus taksometru jomas sakārtošanai, pie kuriem Satiksmes ministrija (SM) strādā pēdējo pusgadu. Priekšlikumi ietver visiem pieejamākus taksometru pakalpojumus, vienotu licencēšanas sistēmu vienā iestādē un vienu licenci darbībai visā Latvijā, no kā iegūtu arī pašvaldības.
Sabiedrības reakcija: no atbalsta līdz kritikai
Portāla jauns.lv video reportāža Zaķusalas krastmalā par streiku izraisīja dažādas reakcijas komentāru sadaļā. Daļa sabiedrības pauda atbalstu taksistu spējai organizēties: “Vismaz vieni prot organizēties un izteikt kopīgu viedokli, pat sava dziesma sacerēta. Ja ko dara – tad ar dziesmu!” – rakstīja Inga Jaunzeme.
Tomēr netrūka arī kritisku viedokļu par pašu protestu un tā lietderīgumu.
“Cirks! Nepatīk darbs – ej meklē citu. Taksists nav tāda profesija, uz ko mācās 10+ gadus,” komentēja Rick Morgan. “Nesaprotu vienu – viņus ar varu sēdina pie stūres? ... paši atnāca, Bolt resursus izmanto, bet aukli prasa,” tā Daina Zake.
Daudzi komentētāji pievērsa uzmanību ne tikai streika būtībai, bet arī redzamajam ielu stāvoklim krastmalā filmētajam video materiālā. Ceļu kvalitāte kļuva par apspriestu tematu - "“Es tā skatos, ka asfalts pēc Eiropas standartiem šajā video," raksta viens no komentētājiem.
“Tādas ir Rīgas ielas – šausmas kā lauku arumu lauks,” rakstīja Sarmīte Daņilova. “Pievērsiet uzmanību ielas segumam,” aicināja Elita Survilo.
“Streiko par labākiem ceļiem! Paskaties, pa kādu mīnu lauku braucat!” ironizēja Andris Cirulis.
Arī citi komentētāji norādīja uz ceļu stāvokli, salīdzinot to ar Eiropas standartiem un uzsverot nepieciešamību risināt infrastruktūras problēmas.
Daļa sabiedrības streiku uztvēra kā iespēju aktualizēt arī citas problēmas, piemēram, degvielas cenas:
“Šitā jādodas visiem par degvielas cenām, tad mēs kaut ko panāksim,” uzskatīja Edgars Notrums.