"Šeit ir interešu konflikts, jo sieviešu centru “Marta” šobrīd vada zīmola “NOLO” dizaineres meita, Viktorijas Jonienes meita. Un Viktorija Joniene varētu Valsts policijai sniegt visizsmeļošāko informāciju par “Natali”, “Dendy”, “Vakatio” un “Tubi” modelēm, jo viņa ļoti daudz – tajā skaitā nepilngadīgas meitenes – izmantoja savās modes skatēs. Viņa ir bijusi ciešā draudzībā ar Epšteina failos minēto modeļu aģentūru vadītājiem,” Bude teica.
“Cilvēkiem ir jānes atbildība par saviem vārdiem un to ietekmi, un pēdējās dienās izskanējušais ir pārkāpis visas robežas. Mana mamma Viktorija Joniene un es esam vērsušās Valsts policijā ar lūgumu izvērtēt Ginta Budes darbības, kas izpaužas kā apzināti nepatiesu, apkaunojošu un godu un cieņu aizskarošu apgalvojumu publiska izplatīšana, kas saista manu mammu ar smagiem noziedzīgiem nodarījumiem un mums abām rada reputācijas un profesionālu kaitējumu,” uzsver Jonite.
Sieviete norāda, ka šī situācija likusi uzdot daudzus neērtus jautājumus un pārdomāt, kam šāda rīcība varētu būt izdevīga: “Lai gan es pati esmu pieradusi būt boksa maisa lomā un tikt kritizēta no visiem, kam ir vai nav slinkums caur visu, ko vien var izdomāt, tad, kad lietas sāk aizskart ģimeni un manu mīļo mammu, tas ir par tālu.”
Publicētajā video Jonīte arī retoriski vaicā, cik ilgi vēl sabiedrībā būs pieļaujama situācija, kur katrs var paust jebko, neuzņemoties nekādu atbildību.
“Pēdējās divas dienas ir bijušas smagas, bet mēs esam gatavas sadarboties kriminālprocesa ietvaros. Es uzskatu, ka šim cilvēkam ir jāatbild par saviem vārdiem,” viņa norāda video, ko var aplūkot sociālo tīklu platformā "Threads".