Daļa diskusijas dalībnieku uzskata, ka vienkāršs aizliegums neatrisina pamatproblēmu. Viņuprāt, skolām būtu vairāk jākoncentrējas uz digitālās pratības attīstīšanu – mācīt bērniem kritiski izvērtēt informāciju, atbildīgi lietot tehnoloģijas un pārvaldīt uzmanību digitālajā vidē. Pretējā gadījumā, pēc šī viedokļa pārstāvju domām, skolēni vienkārši izmantos telefonus ārpus skolas, bet prasmes tos lietot joprojām nebūs attīstījušās.
Savukārt citi diskusijas dalībnieki jauno regulējumu atbalsta. Viņi uzskata, ka viedierīču lietošana, īpaši sociālo tīklu patērēšana, negatīvi ietekmē bērnu koncentrēšanās spējas un var veicināt atkarībai līdzīgu uzvedību. Šī viedokļa piekritēji uzsver, ka skolā bērniem nav nepieciešams izmantot personīgos telefonus, jo mācībām var izmantot datorklases, planšetes vai citas skolas nodrošinātas ierīces.
Kā vēstīts, Saeima ceturtdien pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem aizliegs izmantot mobilos tālruņus skolās no 1. līdz pat 9. klasei (ieskaitot), izņemot gadījumus, kad pedagogs ir atļāvis tos izmantot izglītības procesā.
Līdz šim šāds aizliegums bija noteikts skolēniem līdz 6. klasei.
Aizliegums stāsies spēkā 2026. gada 1. jūnijā, kad skolās jau būs beidzies aktuālais mācību gads.
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Agita Zariņa-Stūre (JV) uzskata, ka izmaiņas dod skaidru signālu izglītības iestāžu dibinātājiem ierobežot mobilo tālruņu bezmērķīgu lietošanu skolās.
"Pētījumi rāda, ka pat izslēgta personīgā mobilā tālruņa klātbūtne var negatīvi ietekmēt cilvēka kognitīvās spējas, kā arī palielināt digitālās emocionālās vardarbības risku. Tāpēc svarīgi, ka ierobežojums turpmāk attieksies uz visu pamatskolu, lai stundu laikā skolēni spētu labāk koncentrēties mācībām," uzsver Zariņa-Stūre.
Jau ziņots, ka Saeima 2024. gadā pieņēma grozījumus Izglītības likumā, ar kuriem no 2025./2026. mācību gada sākuma tika aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās līdz 6. klasei, ja vien tie nav nepieciešami mācību programmas apgūšanai.
Izglītības iestādēm tika paredzēta atbildība obligāti līdz 2025. gada 31. maijam noteikt nosacījumus un kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus mācību un audzināšanas procesā un saziņā.