Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja izstāžu zālē ir apskatāma Limbažu Kultūras nama tautas lietišķās mākslas studijas “Dzilna” 60 darba gadu jubilejas izstāde “Ceļā”, kas emocionāli veltīta studijas dalībnieču mātēm un māšu mātēm, meitām un meitu meitām.

“Izstādes centrālais tēls ir ceļš, laipa. No pagātnes uz nākotni, no senčiem uz mantiniekiem, no pirmajiem audēja soļiem līdz meistarībai. Garā ceļa posmus audušas visas studijas dalībnieces, atšķirīgus krāsās un faktūrās, priecājoties par drošajām laipām dzimtajā Lielezerā, domājot par vienotas idejas un kolektīva spēku. Tie vienā ritmā ved caur pavasara, vasaras, rudens un ziemas noskaņām, caur saulainām, vējainām un sniegotām dienām,” stāsta “Dzilnas” vadītāja Baiba Vaivare.

Izstādē būs apskatāmas studijas dalībnieču radītas tautastērpu kolekcijas, daudzveidīgi lielie lakati – gan senie oriģināli, gan kopijas, gan arī koši radošie darbi, kuros izspēlēta 19. gadsimta beigu aušanas tradīcija. Apmeklētāji varēs aplūkot simtgadīgus dvieļus ar mežģīnēm un izšuvumiem, palagus, cimdus, zeķes, priecāties par krāšņām segām, lina galdautiem, priekšautiem un dvieļiem. Izstādi papildinās studijas nozīmīgākie apbalvojumi, kā arī video stāsti par “Dzilnas” radīto vasaras lina tērpu kolekciju un lielo lakatu projektu.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Apstādināju lidmašīnu.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?
Bērnu un mazbērnu dzimšana.

Kas jūs iedvesmo darbam?   
Apziņa, ka būs interesanti.

Jūsu veselīgie ieradumi?    
Nejaukties citu darīšanās.

Jūsu kaitīgie ieradumi?   
Kaisīt pērles.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi? 
Mieru, tikai mieru!

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem? 
“Latvijas putni”.

Kādu mūziku klausāties?  
Melodisku

Jūsu neprātīgākais spontānais pirkums? 
Spontāni, bet saprātīgi – auto 10 minūtēs.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot? 
Latvija. Tagad.

