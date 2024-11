Tramps vai Harisa? Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu prognozes par ASV vēlēšanu iznākumu

Rinalds Onckulis, filozofijas un sociālo zinātņu skolotājs, uzsver: ”Donalda Trampa noslēdzošais uznāciens un Kamalas Harisas debija kā ASV pirmās prezidentes sievietes amata kandidātei. Lai arī šodien iesākas izšķirošās vēlēšanas, rezultātus varam sagaidīt ātrākais - naktī uz trešdienu. Jau kopš pašreizējā prezidenta Džo Baidena atkāpšanās un Harisas izvirzīšanas jūlijā aptauju dati pauž svārstības starp abiem kandidātiem, kas liecina par iespējami ciešiem vēlēšanu rezultātiem. Iznākumu izšķirs septiņi svārstīgie štati, kuri kopā sastāda 93 no 568 elektoru balsīm (Nevada, Arizona, Viskonsina, Mičigana, Pensilvānija, Ziemeļkarolīna, Džordžija). Vairākkārt Trampa uzvara tiek saistīta ar iespējamu ASV izstāšanos no NATO, kas skar Latvijas drošības intereses. Tajā pašā laikā, neskatoties uz savu reputāciju, Tramps simpatizē arī ne vienam vien Latvijas iedzīvotājam. Reizēm lasāmi viedokļi, kas nopeļ abus kandidātus, kritizējot Harisas līdz šim paveikto ASV viceprezidentes amatā.”

Viņš skaidro: “Skolā sekošana aktuālām vēlēšanām ir autentisks veids, kā apgūt sociālās zinātnes 12.klasē. “Cenšos pielāgot mācību saturu Latvijā vai pasaulē notiekošajam. Pavasarī tās bija Eiropas Parlamenta vēlēšanas, vēl pirms gada – Saeimas vēlēšanas. Pagājušajā nedēļā 12.klasēs iepazināmies ar republikāņu un demokrātu vērtībām, partiju priekšvēsturi. Piemēram, to, ka Ābrahams Linkolns savulaik pārstāvēja 19.gs. republikāņu partiju! Arī klasēs dalās viedokļi starp tiem, kam interesē Harisa vai simpatizē Tramps. Šodien, pēc skolēnu izteiktās iniciatīvas, “balsojām” par abiem kandidātiem. Rezultāts – Harisa pārspēja Trampu ar 16 pret 6. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka stundās veidojam dialogu un mācāmies ieklausīties viens otrā. Arī neaizmirstot to, kā vēlēšanas otrpus Atlantijas okeānam potenciāli ietekmēs politisko situāciju Taivānā, Gazā un Ukrainā.”

Ogres Valsts ģimnāzijas 12.klases skolēnu viedokļi/sajūtas par ASV vēlēšanām

Es domāju, ka Tramps, visticamāk, uzvarēs vēlēšanās, jo, kad cilvēkiem, kas balso par Harisu, pajautā, kādi ir viņas sasniegumi, neviens nevar atbildēt. Tramps ir pierādījis, ka viņš var būt labs prezidents.

Ir diezgan grūti izlemt, par kuru es balsotu , kaut vai man ir iespēja šobrīd vēlēt pa īstam. Es teiktu, ka es abus kandidātus vērtēju vienlīdzīgi, jo abiem ir savi plusi un mīnusi. Es domāju, ka vēlēšanās varētu uzvarēt Tramps, jo, skatoties no dažādiem poliem, vairāk vai mazāk Tramps ir augšgalā.

Es sagaidu spraigu un sīvu cīņu starp abiem prezidenta amata pretendentiem. Ceru, ka ASV ievēlēs gan viņiem, gan visai pasaulei atbildīgu un veiksmīgu prezidentu, kurš spēs rūpēties un cienīt visas minoritātes vienlīdzīgi.

Ceru, ka uzvarēs Harisa, kaut arī viņai arī tur tādas interesantas domas par dažiem notikumiem (lielākoties par Palestīnu). Bet viņa vismaz nav apsūdzēta visādās ļoti apšaubāmās lietās.

Es domāju, ka labāk būtu, ja uzvarētu Harisa, jo, man šķiet, ka ir iemesli, kāpēc Tramps zaudēja vēlēšanās (iepriekš).

Es ceru, ka uzvarēs Kamala, bet tajā pašā laikā mani māc bažas, ka Tramps ir daudzus amerikāņus savā pusē piesaistījis. Viņš sola maksimāli daudz līdzekļu atvēlēt Amerikai, kas nozīmē, ka mums, Eiropai, varētu klāties slikti. Ar nepacietību gaidu rezultātus.

Mans viedoklis par gaidāmajām ASV vēlēšanām ir tāds, ka šobrīd īsti nesaprotu un nevaru paredzēt, kāds būs rezultāts – vai uzvarēs Kamala Harisa vai Donalds Tramps. No personīgās pieredzes caur sarunām ar citiem, varu secināt, ka lielākā daļa no viedokļa izteicējiem ir par labu Harisas uzvarai, taču mūsu viedoklis nav ASV vēlētāju viedoklis, un diemžēl arī neko nevaram īsti ar to ietekmēt, jo uzskati ASV iedzīvotājiem ir krietni citādāki. Ceru, ka, lai arī kāds būs vēlēšanu rezultāts, tas nāks par labu Eiropai, Latvijai, kā arī Ukrainas mieram, jo pasaulei nevajag pierādīt spēku vai varu, bet sadarbību un cieņu citam pret citu, ceru, ka ar Amerikas Savienotajām Valstīm tā būs.

Lai gan man personīgi vairāk patīk Tramps, nezinu, kādas būs viņa izvēles attiecībā pret karu Ukrainā, kas, protams, ļoti mūs ietekmē kā Latviju, taču Harisas uzskati ir diezgan skaidri, situācija diez vai mainīsies.

Skatoties pēc abu kandidātu argumentiem un darbību sociālajos medijos, ir liela iespēja ka Tramps uzvarēs. Tramps sadarbojas ar daudziem populāriem "influenceriem", un tā rezultātā iegūst viņu fanu un sekotāju balsis.

Es personīgi balsotu par Harisu tikai tāpēc, ka, manuprāt, Tramps nekad neko loģisku nesaka, visās priekšvēlēšanu debatēs viņš kaut ko runā vispār ne pa tēmu. Trampa atbalstītāji ir neizglītoti, nezina, par ko vēl. Harisai, manuprāt, ir ļoti slikti veidoti kampaņas video, bet dienas beigās labāk ir balsot par cilvēku, kurš cīnīsies par visu tiesībām, nevis kā Tramps saka, ka samazinās cenas utt., bet patiesībā tas viss palīdz tikai bagātiem cilvēkiem. Ceru, ka Harisa uzvarēs.

Manuprāt, ASV vēlēšanas būs interesantas, jo tās var daudz ko mainīt. Ceru, ka vēlēšanu rezultāti būs pozitīvi un nesīs labas pārmaiņas.:)

ASV vēlēšanas gaidu ar cerībām, ka rezultāti veicinās stabilitāti. Nevēlos, lai Donalds Tramps kļūtu par prezidentu. Viņa atgriešanās šajā amatā, manuprāt, radītu vairāk sašķeltības un polarizācijas, kas varētu kavēt sabiedrības virzību uz priekšu.

Uzskatu, ka no ASV iedzīvotāja skatpunkta būtu izdevīgāk balsot par Trampu. Bet tajā pašā laikā, ja tu atbalsti citu valstu labklājību vairāk nekā ASV ekonomikas tagadējo situāciju, tad izdevīgāk ir balsot par Harisu.

Manuprāt, dzirdot Trampu Džo Rogana “podkāstā”, viņš varbūt būtu vislabvēlīgākais kandidāts, lai pieaugtu Rietumi, bet neredzu savu skatpunktu kā stabilu.

Es neko ļoti daudz nezinu, taču, vadoties pēc tā, ko esmu dzirdējis, es ceru, ka Kamala uzvarēs vēlēšanās. Manuprāt, ja Tramps uzvarēs, tam varētu būt ļoti lielas sekas.

Amerikas ietekme uz visu pasauli ir diezgan liela. Ir interesanti skatīties, kas tur notiek. Manuprāt, Kamalai vajadzētu uzvarēt, jo viņa plāno samazināt nodokļus cilvēkiem, bet paaugstināt kompānijām, un Tramps domā otrādāk. Galvenais, lai Amerikas cilvēciņiem būtu labi.

Es reāli nezinu, ko sagaidīt no šīm vēlēšanām, bet es ceru, ka cilvēki tomēr veiks pareizo izvēli. Un es esmu šokā, ka ir cilvēki, kuriem reāli ir grūti izvēlēties.

Es uzskatu, ka ASV nav īsti demokrātija, ir vienkārši jāizvēlas mazāko ļaunumu. Es ceru, ka Kamala Harisa uzvarēs. Viņa nav īsti laba, bet vismaz nebūs tā, ka ļoti daudzi zaudēs savas tiesības.

Īsti ne pārāk neviens , bet mazāk draudu sagādā Kamila, atbalsta sieviešu un LGTBQ+ tiesības, kā arī cīnās pret rasismu. Protams, ir aspekti, kuros viņai nepiekrītu, piemēram, Izraēlas atbalsts, bet labāk vēlējos, lai Ameriku vada sieviete.