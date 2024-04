Universāla sportiste un mūziķe vienā personā

Sportošana sākās ar frisbiju



Adrija Melānija Kalavanova mācās Ogres vidusskolas 12. klasē. Viņas sporta gaitas sākās ar brīdi, kad viņa, mācoties 5. klasē, pieteicās skolas frisbija klubā. Laika gaitā vecākās meitenes no Ogres frisbija kluba "Moments" bija ievērojušas Adrijas spēlētprasmi un piedāvāja nākt uz "lielajiem" treniņiem. Arī šobrīd viņa spēlē kluba "Moments" komandas rindās.



Savukārt ar pludmales volejbolu Adrija sāka nodarboties pirms trim gadiem. Viņa atzīst, ka abus sporta veidus savienot ir visai grūti: "Jebkurā gadījumā jāizvēlas, kurš ir svarīgāks. Frisbijā man ir lielākas iespējas gūt panākumus, jo tomēr ilgāku laiku to spēlēju. Bet pagaidām par prioritāti esmu izvēlējusies volejbolu. Atteicos arī no starta vienā frisbija izlasē, kura aizbrauca uz Eiropas čempionātu. Tā rīkojos, jo bija jātrenē mazie bērni pludmales volejbolā, jāvada nometnes."



Daudz medaļu par labiem panākumiem



Vaicājot par sasniegumiem savos sporta veidos, Adrija Melānija Kalavanova teic, ka volejbolā pagaidām īpašu atzīmējamu panākumu vēl neesot. Viņa spēlējusi Latvijas U20 čempionātā, taču lielajā konkurencē pie godalgotām vietām līdz šim nav izdevies tikt. Frisbijā gan medaļu un citu balvu netrūkst: "Pagājušajā iekštelpu sezonā ieguvu MVP jeb vērtīgākā spēlētāja balvu Baltijā. Medaļas pārsvarā ir no iekštelpu sezonas turnīriem. Āra sezonā man pēdējos gados vairs īsti nesanāk piedalīties, jo vasaru primāri veltu pludmales volejbolam. Bet gada aukstajos mēnešos, kad visas spēles notiek iekštelpās, medaļu sapelnīts patiešām daudz. Kausi, protams, ir pie komandas kapteines, bet medaļas un citas atzinības glabājas manās mājās."



Straujš dzīves ritms



Adrija Melānija uzskata, ka sportošanu apvienot ar mācībām skolā neesot grūti. Skola neiebilst pret stundu kavēšanu, it īpaši, ja ir attaisnojoša zīme, tad arī mācību iestādei nav lieku klapatu. "Grūtāk visu paralēli savienot ar blakus darbiņu – kopā ar Emīlu Manguli spēlēju "trubafonu". Tomēr pārsvarā primārā izvēle ir sports, un domāju, ka tas ir mans īstais ceļš, ko izvēlēšos iet tālāk. Pēc vidusskolas ir plāns doties mācīties uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju par fizioterapeiti un papildus arī iziet trenera kursus, lai varētu oficiāli vadīt treniņus bērniem. Jo jau šobrīd es palīdzu galvenajiem treneriem, lieku spēles pamatus pašiem mazākajiem. Bet, kad iziešu kursus un mums Ogrē būs uzcelta jaunā pludmales volejbola halle, tad plānoju strādāt tur par volejbola treneri."



Adrija atzīst, ka ikdienas dzīve ir piesātināta un bieži norit lielā ātrumā. «Pārsvarā mans dienas ritms ir šāds – tiklīdz beidzas stundas, es ātri dodos uz mājām pēc sporta tērpa un skrienu vadīt treniņu mazajiem bērniem. Pēc tam treniņš jau ir man pašai pie saviem treneriem. Principā, tā viss notiek katru dienu, tad vēl vakaros ir frisbija treniņi, bet brīvdienās – turnīri.»



Savs laiks arī mūzikai



Vēl viena Adrijas Melānijas Kalavanovas aizraušanās ir mūzika. Viņa mācījusies Mūzikas skolā klavieres, bet tagad kopā ar Emīlu Manguli duetā "Santehniķi" spēlē "trubafonu". "Sākotnēji Emīlam bija cits pārinieks, bet viņš aizbrauca uz ārzemēm," saka Adrija Melānija. "Es piekritu pamēģināt, apmēram triju mēnešu laikā ar Emīla palīdzību iemācījos, un tagad spēlējam kopā. Tā kā "trubafons" ir uzbūvēts pēc klavieru principa, apgūt spēli nebija pārāk sarežģīti.



Kad jāuzstājas, es treniņus mazliet nolieku malā. Tas tomēr ir svarīgāk, jo ar mūzikas spēlēšanu es pelnu naudu. Kad ir pieprasījums, mēs uzstājamies koncertos, dažādos pasākumos, privātos banketos. Visvairāk aicina mūs vasaras sezonā, tāpat saspringts ir arī skolu izlaidumu laiks.»

Adrija nejūtas nogurusi no nerimtīgās un aktīvās darbošanās dažādās frontēs. Viņa teic, ka pieradusi pie šāda ritma kopš mazotnes, jo apmeklējusi arī deju nodarbības un Mākslas skolu. Brīvajā laikā viņa labprāt paskatās dažādas mākslas filmas, dažreiz palutina sevi ar masāžām un SPA procedūrām, tāpat spēj izbrīvēt laiku arī draugiem.