Jau ceremonijas pirmajās minūtēs sociālajos tīklos parādījās skatītāju publicēti ekrānuzņēmumi, pie kuriem sekoja aktīvas diskusijas.
Lūk, spilgtākie komentāri no sociālās platformas “Threads” un “Facebook”!
Signe: “Šķiet, ka šis gads solās būt pārsteidzošs — arī modē. Robežas kļūst plānākas, audumi īsāki, bet drosme lielāka.”
Sofija: “Uzreiz ieraugot zināju, ka kādam būs viedoklis pa šo tērpu. Bet, ja man būtu tāda prese, tad es tikai tādos staigātu.”
Sanita: “Viņas kolēģa baltās zeķes.. ir pilns komplekts. Un diez vai tā drosme.”
Mile_Vavere: “Nedod Dievs, Latvijā uzvilkt ko neparastāku. Man patīk, stilīgi.”
ChaseTheGlimmers: “Varbūt kleita otrādi uzvilkta.”
Christina Tina: “Skaista sieviete visai Latvijai parādīja sava darba rezultātus, lieliska figūra, kāpēc to būtu jāslēpj? Visu cieņu.”
Elizabete: “Varbūt kleitai ir šāda dizains, bet nedomāju, ka šī ir īsta vieta, kur vilkt. Kaut kā nekorekti liekas.”
Dace: “Ar tērpu var sabojāt pat skaistu meiteni.”
Iveta: “Ir dzirdēts tāds teiciens....Jāģērbjas tā, lai tevi nevis tikai pamana ,bet arī atceras.”
Zoja: “Ja apakšā būtu uzvilkts, kaut kas melns un caurspīdīgs, efekts būtu lielāks un gaumīgāks.”
Jana: “Man pat brīžiem likās,ka pati tajā kleitā jūtās dikti neveikli..”
Dāvis: “Kāpēc tieši sieviešu dzimuma pārstāves "cepjās" par kleitu?”
Jevgēnijs: “It kā Muzikālā banka, bet tērps gan tāds vairāk uz Eirovīzijas pusi.”
Ilona: “Piemērots tērps Selmai uz nākamo Saeimas sēdi.”
Kā ziņo aģentūra LETA, par gada otro vērtīgāko popa un roka dziesmu atzīta "Sudden Lights" dziesma "Lai tev apnīk skumt", savukārt trešo vietu ieņem Miks Galvanovskis ar darbu "Kad izdzisīs". Par vērtīgākās dziesmas titulu finālā sacentās 15 dziesmas. Uzvarētājs tika paziņots "Muzikālās bankas" noslēguma ceremonijā Daugavpilī. Titula ieguvēju noteica klausītāju un skatītāju balsojums ceremonijas tiešraidē.
Finālā sacentās arī "Yūt" ar dziesmu "Acis", Luize Burmistrova ar darbu "Asaras vairs nav tā vērtas", Fiņķis ar dziesmu "Baudam!", "Medību lauki" ar darbu "Citos medību laukos", Viktors Buntovskis ar dziesmu "Dārznieks", "Atvara" ar darbu "Dzīve mūs mētā", Ivo Fomins ar dziesmu "Ezera sonāte", "Prāta vētra" ar dziesmu "Gribēju būt rokstārs", "Carnival Youth", piedaloties Evijai Vēberei, ar dziesmu "Labākā doma pasaulē", Emilija ar dziesmu "Pašam būt", Antras Stafeckas dziesma "Sauciet" un "Kautkaili" ar darbu "Vēl vienu reiz".
Arī šogad visi "Muzikālās bankas" finālisti saņēma piemiņas balvas, kuru mākslinieks ir Armands Jēkabsons. Balvas dizainā apspēlēta tiekšanās uz augšu, uz labāko un vērtīgāko, turklāt pašu procesu uzlūkojot kā lielu vērtību, norāda pasākuma rīkotāji.