Valsts apbalvojums, kas tiek pasniegts cilvēkiem, kuri izcili kalpojuši Latvijas valstij un tautai un kuru pašaizliedzīgais, profesionālais un sabiedriskais darbs, pilsoniskais veikums ir pelnījis augstāko atzinību, nu ar Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieres titulu piešķirts Latvijas estrādes leģendai Olgai Rajeckai.
Skanīgās balss īpašniece atklāj, ka brīdī, kad saņēmusi vēsti par Valsts prezidenta Egila Levita un Ordeņu kapitula lēmumu, mājās atradusies viena pati. “Es vispār esmu šokā! Kas neticams! Par to, ka tauta ir mani izvēlējusies… Cik skaisti, ka šādus apbalvojumus un atzinības cilvēkiem piešķir spēka gados, nevis tad, kad mākslinieks jau vecs, staigā ar spieķīti vai vispār jau ir kapiņos,” saka Olga. “Lāčplēša dienā devos pie Rīgas pils mūra nolikt un aizdegt svecīti un pēc tam taisnā ceļā skrēju pie savas draudzenes Elitas Patmalnieces mērīties un domāt, kādu kleitu uzšūt uz ordeņa saņemšanas ceremoniju. Tas taču ir liels notikums, kam īpaši jāsapošas. Lieli svētki! Šķiet, ka dzimšanas dienās neesmu saņēmusi tik daudz apsveikumu kā šajās dažās dienās! Cilvēki zvana, raksta ziņas, e-pasta vēstules. Vīrs vakarā atnāca mājās ar puķu pušķi un pudeli "Moet" šampanieša!”
“Tik liela prieka un saviļņojuma sen nav bijis, ja vēl ņemam vērā beidzamos pāris gadus, kas pandēmijas un ierobežojumu dēļ ir bijuši patiešām emocionāli grūti un smagi… Domāju, ka laikam ordenis man ir piešķirts savā ziņā arī par to, ka pagājušogad, kad tauta bija īpaši drūma un nomākta, es bez atlīdzības dziedāju tik daudzos pagalmos. Tie bija vismaz 20 pagalmi, ko piedziedāju – lai mums visiem sniegtu kādu prieku šais grūtajos, nomācošajos laikos,” saka dziedātāja, solot turpināt gan dziedāt, gan palīdzēt bērniem, gan uzstāties labdarības koncertos.
Rajecka pastāsta, ka kopā ar skatuves partneri Uģi Rozi jau otrajā dienā pēc ārkārtējās situācijas noslēguma – 17. novembrī – posās uz uzstāšanos Valsts svētku koncertā Rūjienas kultūras namā.
Olga atzīst, ka ir īpaši priecīga, ka viņai Valsts augstākais apbalvojums piešķirts tieši novembrī, nevis maijā, kad arī noris ordeņu pasniegšana. “Lāčplēša diena un 18. novembris man vienmēr ir bijis tuvāks Latvijas svētku sakarā. Tieši šajā laikā manī uzjundī visizteiktākās patriotisma jūtas,” skatuves zvaigzne atzīst