Vai jaunieši matemātikas zināšanas uzskata noderīgas arī ikdienā?

Vienlaikus kopumā 77% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka skolā iegūtās matemātikas zināšanas ir noderīgas ikdienā. Viszemāk šo zināšanu lietderību vērtē jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem.
Aptaujā iedzīvotājiem lūgts arī novērtēt bērnu spēju izmantot matemātikas zināšanas reālajā dzīvē. Kopumā 40% respondentu šo spēju novērtējuši ar piecām vai sešām ballēm desmit ballu skalā, 22% - ar vienu līdz četrām ballēm, bet 38% - ar septiņām līdz desmit ballēm.
Lai veicinātu skolēnu izpratni par matemātikas praktisko pielietojumu, BTA iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) finansētā projektā "STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei".
Projekta laikā skolēni, izmantojot datus par apdrošināšanas gadījumiem, mācīsies aprēķināt negadījumu iespējamību un izvērtēt to ietekmi uz apdrošināšanas prēmijām. Tāpat skolēni analizēs dabas katastrofu riskus dažādās Latvijas teritorijās un izstrādās priekšlikumus iespējamo zaudējumu mazināšanai.
Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), un tas tiek finansēts no ESF+ un valsts budžeta līdzekļiem.
Aptauju BTA sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veica 2026. gada oktobrī, aptaujājot 1004 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.