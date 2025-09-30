Vai Latvija atkal kā tāds "antiņš"? Politologs iebilst teologam, kurš diskutē par Stambulas konvenciju

Teologs, Kristīgās meditācijas un apzinātības skolotājs,Indulis Paičs vaicā - "Kam gribi piederēt, Latvija?" Viņš publicējot īpašu karti, atgādina, ka Latvija jau ir ratificējusi šo konvenciju. Tas notika Saeimā pirms gada un deviņiem mēnešiem. "Kas ir īpaši svarīgi – ar speciālu pielikumu, kurā uzsvērts, ka Latvija to īstenos tikai saskaņā ar Satversmē noteiktajiem principiem/vērtībām. Nav NEKĀDA apdraudējuma latvju ģimenēm vai vērtībām. Visas kārtējās pēkšņās "bažas" izzīstas no pirksta un reālais mērķis ir valdības šūpošana vai pat piederība kremļa ietekmes sfērai," tā teologs.
Viņš uzskata, ka pārmetumi par to, ka šī konvencija atver durvis uz gender ideoloģiju ir nepamatoti. "Tāda lieta kā "genderisms" realitātē nepastāv. Tas ir sadomāts vārds, ko lieto, lai vērstos pret cilvēkiem, kuri savas izglītības ietvaros ir sastapušies ar nošķīrumu starp cilvēka fizisko dzimumu (parasti izpaužas konkrētā anatomiskā veidā) un viņa "sociālo dzimumu" vai "dzimti" (angļu valodā - gender, kas parasti izpaužas sabiedrības stereotipos par to, kā jāizturas attiecīga dzimuma cilvēkam). Pats jēdziens gender nekādā ziņā nav ideoloģisks, bet tīri zinātnisks - un apraksta visiem zināmo faktu, ka ir starpība starp vārdiem "vīrietis" un "vīrišķīgs" vai "sieviete" un "sievišķīga"."
Ieraksts izpelnījies gan savstarpēju dalīšanos (425), gan vairāk nekā tūkstoš reakcijas no lasītājiem. Starp komentētājiem viedokļi ir dažādi. Sabiedrībā zināmais politologs, ārpolitikas eksperts Andis Kudors ir kodolīgs - "Nožēlojami. Indulis Paičs nodarbojas ar propagandu, neiedziļinoties visā konvencijas tekstā. Un vēl, - Latvijai nav "jāpieder" nevienam ārpus Latvijas."
Komentētājs Normunds M. politologam adresē jautājumus - "Mēs varam pastāvēt blakus Krievijai bez rietumiem? Bez rietumu naudas un bez rietumu vērtībām. Ar ko tad mēs aizvietotu rietumu kultūru un naudu? (Varianti?). Krievija ir vienīgā valsts mums blakus, kur konvencija nav nonākusi parlamentā. Krievijā nav jaunās paaudzes, nav vardarbība ģimenē un pret bērniem? Mēs gribam būt tādi? Jeb līdzināties Igaunijai un Lietuvai, kur pieņem ieteikumus no Eiropas nevis Krievijas?"
Pedagoģe Dita P. uzsver, ka pati ir pret vardarbību, tomēr "Tiem, kam interesē viedokļu dažādība, iesaku noklausīties vakardienas Liepnieka- Konstantinova iknedēļas sarunu, kurā abas puses pamato savu viedokli. Nē, NAV jābūt “kremļa aģentam”, lai neatbalstītu šo trojas zirdziņu."
Vēl kāds komentētājs dalās savā novērojumā - "Kaut kā liekas, ka ļoti daudzi konvencijas aizstāvji tādi ļoti brīvi no ģimenes saitēm, vai arī tās neuzrāda... Nebūtu slikti veikt tādu statistiku...Vai tā iestājas par stabilām un noturīgām ģimenes vērtībām...?" tā Uldis P.
Sintija F. pateicas Indulim Paičam par rakstīto jautājumu, jo tas esot svarīgs Latvijas sievietēm. Viņa citē Ž Gebseru - "Mēs redzam, pārdomājam un apzināmies tikai to, līdz kam esam izauguši" Komentētāja pauž nožēlu, cik skumji, ka lielākā daļa no Saeimas šādu jautājumu risināšanai vēl nav izauguši. Vēl vairāk skumji par tām daudzajām Saeimas sievietēm, kuras ir atbalstījušas šo lēmumu. Tas tikai vēlreiz parāda Saeimā ievēlēto cilvēku šauro un egoistisko skatījumu. Latvijas Prezidentūras laikā pār Eiropas Savienību es regulāri piedalījos Eiropas Padomes darba grupās Briselē, un jau tad 'vecās ES dalībvalstis' uz Latviju skatījās, piedodiet, bet jā, kā uz tādu 'Antiņu' un nepietiekami izglītotu cilvēku zemi (līdzīgi kā varbūt mēs uz kaut kur tālu Latgalē, pie Krievijas robežas dzīvojošiem vecāka gadu gājuma cilvēkiem). Ar šādiem balsojumiem mēs prestižu par Latviju uz starptautiskās 'skatuves' noteikti neradām, tikai pastiprinām manis iepriekš rakstīto."
Kāds komentētājs Dainis G. vaicā pašam raksta autoram - "Ja visi leks ārā pa logu, - Tu ar? Vai maz pats esi izlasījis to konvenciju? Iesaku. Ja vēlies - piezvani, iziesim cauri punkts pēc punkta.
To visām konvencijas dalībvalstīm un to izglītības sistēmām uzspiedīs ANO, un īpaši PVO "dženderisma" apmācošās programmas. Sākot ar bērnu dārziem. Sagataves jau ir bijušas Izglītības ministrijā un pirms pāris gadiem nopolūdušas tīklā. Kā bērndarzniekiem māca pašapmierināties utt. Sieviešu patiesā aizstāvība aiziet otrā plānā."
Uz to I.Paičs atbild - "Konvenciju esmu izlasījis. Neko no tā, ko apraksti, tur neatrodu.
Kas attiecas uz lekšanu laukā pa logu – tas labs jautājums un brīdinājums! Pašlaik redzu, kā normāli cilvēki masveidā "lec laukā" no racionālas un psihiski veselīgas domāšanas – pa logu, ko atvēruši dažādu sazvērestības teoriju un pseidokristīgu uzskatu ļaudis. Pūlis, kas seko populistiem un plānprātiņiem, ir milzīgs. Tāpēc tiešām – domāsim patstāvīgi, saprātīgi, kompetenti nevis tā kā "kristīgie" un "patstāvīgi domājošie" mēģina tracināt un biedēt."
Māris S. pauž viedokli, ka valdība šobrīd "nekādas muļķības nedara, atceļot konvenciju. Pārsvarā tā tiešām runā par sievietes aizstāvību. Tomēr ir punkti, kuri tiek pavilkti līdzi "zem sievietes aizstāvības". Lūk lasiet no Stambulas konvencijas punktus, kuri skaidri norāda kas tiek pavilkts zem sievietes aizstāvības. Imigrantu ietekmi mēs jau redzam Anglijā, Zviedrijā. Nesaprotu, kādēļ genderismu jāpopularizē visās izglītības iestādēs?! Bērnu psihe jau tā ir pārslogota mūsu sarežģītajā laikā, kādēļ vajadzīga vēl sēt šaubas viņu prātos par dzimuma atbilstību. "