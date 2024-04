Vai mans bērns sēž pareizi? Ekspertes padomi

Kāpēc sēdēt pareizi ir svarīgi?



Ievērot pareizu sēdēšanas pozu ir būtiski, lai nepārslogotu muskuļus, neveidotos stājas deformācija un asimetrija, skaidro eksperte. Stājas traucējumi ar laiku var izraisīt sāpes galvā un citās ķermeņa daļās. Īpaši bieži šādas problēmas attīstās, nepareizi sēžot viedierīču lietošanas laikā. "Bērniem ātri var rasties saspringums plecu daļā, no kā tālāk attīstās galvassāpes," piebilst Jekaterina Bovtramoviča. Ilgstošas sēdēšanas laikā būtiski ķermeņa pozu ik pa laikam mainīt un arī izkustēties.



Sēdēšanas poza uz grīdas



• Situācija. Spēlējoties vai skatoties televizoru, bērniem bieži patīk atrasties uz grīdas. Taču viņi mēdz sēdēt ar salīkušu muguru un W veidā novietotām kājām - saliektiem ceļiem un pēdām uz aizmuguri. Šādā pozā dibens atrodas pie zemes.



• Fizioterapeites komentārs: "Poza ir pieļaujama tikai zīdaiņa vecumā, kad mazulis ilgi nespēj nosēdēt vienā stāvoklī. Lielākiem bērniem uzmanības noturība ir lielāka, un ar W veidā novietotām kājām viņi spēj nosēdēt gana garu laika periodu. Ilgstoša atrašanās šādā pozīcijā izraisa pēdu, ceļu, muguras un stājas deformāciju."



• Kā būtu pareizi? Rotaļājoties uz grīdas, vislabāk būtu sēdēt garensēdē - uz priekšu iztaisnotām kājām un taisnu muguru. Ja pozu grūti noturēt, muguru var atbalstīt, piemēram, pret krēslu, dīvāna vai gultas malu. Aiz jostas daļas ieteicams aizlikt sarullētu dvielīti. Vēl var sēdēt uz grīdas tā sauktajā turku pozā.







Sēdēšanas poza mācoties vai zīmējot



• Situācija. Mācoties, zīmējot vai citādi radoši darbojoties, bērni mēdz sēdēt uz grīdas salīkušu muguru un priekšā sakrustotām kājām vai arī tupēt uz viena ceļa.



• Fizioterapeites komentārs: "Ja bērns ilgstoši ieņem un notur kādu ķermeņa pozīciju, stājas deformācija veidojas ļoti ātri. Izlabot to ir grūti. Aprakstītajā situācijā var attīstīties muguras un ķermeņa stājas deformācija."



• Kā būtu pareizi? Mācoties un radoši darbojoties, bērnam vēlams sēdēt atzveltnes krēslā ar roku balstiem pie galda. Tas dod iespēju turēt taisnu muguru, bet plecus - nolaistus. Abām pēdām jāatrodas uz zemes. Ja krēsls ir par augstu un bērna kājas nesniedzas līdz grīdai, zem pēdām var novietot paliktni vai nelielu soliņu. Nepieciešams ievērot 3×90 grādu likumu. Tas nozīmē, ka gūžas locītavās, ceļos un potītēs jābūt taisnam leņķim.







Sēdēšanas poza, skatoties viedierīcē



• Situācija. Bērniem, lietojot viedtālruni, patīk ierāpties gultā un skatīties ekrānā, novietojot ķermeni sāniski un atbalstoties uz viena elkoņa.



• Fizioterapeites komentārs: "Šādā pozīcijā galva atrodas pagrieztā stāvoklī, skatiens vērsts šķībi, pleci rotēti uz iekšu, ķermeņa poza ir asimetriska. Tas var izraisīt stājas vājumu, deformāciju, asimetriju. Ilgstoši noturot nesimetrisku pozu, veidojas muskuļu pārslodze. Vēl tiek pārslogoti plaukstu muskuļi, kas var izraisīt sāpes rokās."



• Kā būtu pareizi? Vislabāk būtu sēdēt krēslā ar roku balstiem un atzveltni, pievēršot uzmanību potīšu, ceļu, gūžu locītavu pozīcijai, un viedierīci novietot uz galda. To drīkst turēt arī rokās, taču jāpievērš uzmanība tam, lai ierīce atrastos acu līmenī 30-40 attālumā, skatiens būtu vērsts taisni, pleci netiktu savilkti uz priekšu. Vienmēr jācenšas ievērot simetriju! Ja bērns viedierīcē spēlē spēles vai skatās filmas, ieteicams pozu ik pa laikam mainīt un pēc 20-30 minūtēm atpūtināt acis.







Svarīgi!



Zīdaiņiem un bērniem līdz divu gadu vecumam viedierīcēs vispār nevajadzētu ļaut skatīties. Pirmsskolas vecumā to nevajadzētu ļaut ilgāk par 0,5-1 stundu dienā, pārtraukumiem jābūt vismaz 15-20 minūšu gariem. Pusaudžiem viedierīces ieteicams lietot ne ilgāk par divām stundām dienā un arī ar pārtraukumiem.



Eksperte vecākus aicina: pavērojiet, kā sēž jūsu bērns dažādās situācijās! Kā sēž, mācoties pie galda, kā - lasot grāmatu, skatoties TV vai lietojot mobilo tālruni.