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Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 06:30

"Vai tad nevar priecāties visu gadu?" Ogrēnieši metas kaislīgās diskusijās par vasarai netipisku atradumu miskastē

OgreNet
"Vai tad nevar priecāties visu gadu?" Ogrēnieši metas kaislīgās diskusijās par vasarai netipisku atradumu miskastē
Ekrānuzņēmums no "Facebook"/Ogre City 2.0
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 06:30

"Vai tad nevar priecāties visu gadu?" Ogrēnieši metas kaislīgās diskusijās par vasarai netipisku atradumu miskastē

OgreNet

Kāds vērīgs Ogres iedzīvotājs, dodoties ikdienas gaitās, pamanījis un pilsētas iedzīvotāju "Facebook" grupā "Ogre City 2.0" publicējis visai neparastu atradumu – kādā daudzdzīvokļu mājas pagalmā starp sadzīves atkritumu konteineriem lepni rēgojās izmesta, nokaltusi Ziemassvētku eglīte.


Šis vasarai neraksturīgais skats pilsētniekos uzreiz raisīja neviltotu interesi. Diskusijas autors uzdevuma pavisam vienkāršu jautājumu: "Tīri tāpat vēlos uzzināt, kad jūs eglīti iznesat no mājām?"

Liela daļa iedzīvotāju pieturas pie klasiskā kalendāra – svētki beidzas janvāra sākumā. Dagnija skaidro: "Tautā jau runā, ka Zvaigznes dienā esot eglīte jāizmet...BET kas zin, kad nu kuram ir tā Zvaigžņu diena ...". Tam piekrīt arī Anita, kura savu izvēli definē konkrēti: "Zvaigznes dienā, 6.janvārī." Savukārt Dace rīkojas vēl operatīvāk: "1.janvārī novācu visus spīdekļus un miers." 

Tikmēr Roberts ironizē, ka "rūdītākie tur līdz Jāņiem". Šai idejai praktisku pielietojumu saskata arī Daina: "Būs,ar ko Jāņu ugunskuru iekurināt..." Bet Didzis uzdod retorisku jautājumu: "Vai tad nevar priecāties visu gadu? Kāpēc jāmet ārā?"

Ko darīt, ja eglīte sāk zaudēt savu pirmatnējo spožumu, bet šķirties no tās vēl negribas? Sergejs ir radis radošu risinājumu: "Savējo piekrāsoju – kā jauna.."

Ar līdzīgu un pat vēl radošāku pieredzi dalās Agrita: "Vienu gadu,uz balkona zaļajai skaistulei Valentīna dienā sakarināju sirsniņas. Lieldienās doma bija olas sakarināt,bet tik ilgi neizvilka, ātri nobirdināja skujas. Nokrāsoju baltā krāsā un ir kā dekors ar sīkām lampiņām ziemas sezonā. Dzīvoklī iztiekam bez egles."

Klāvs tikmēr joko, ka eglīti izmet, kad iet pakaļ jaunai, lai nav divreiz jāiet.

Vairāki ogrēnieši izvēlas sev aiztaupīt galvassāpes par skuju vākšanu, tāpēc eglītes mājās nenes vispār. 

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