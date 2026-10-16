Vai zīdainim ir jāklausās skaļa mūzika pusnaktī?! Ogrēnieši diskutē par kādu anonīmo sūdzību

"Vai tiešām 00:20 ir jāklausās tumba privāt māju apkārtē? Precīzāk Pārogrē pie mola? Šī nav vienīgā reize ja tev, kas klausās tik skaļi mūziku nav darbs vai mazi bērni tad padomā par citiem, kuri ceļas diezgan agri! Man ir mazs zīdainis mājās un mēs tavus basus ļoti labi dzirdam mājās un man bērns dēļ tevis nevar aiziet gulēt! Nākošreiz es ziņošu par tevi!" tāda ziņa vēlā nakts stundā sasniedza visai daudz Facebook lietotājus šajā grupā, izvēršot plašu diskusiju.
Vairāku komentētāju reakcija ir ar humora devu. Kāds taisnojās, ka "viņam tādas tumbas nav", kāds, ka "dzīvo Līvānos un neko nedzird". Cits mēģināja norādīt, ka mazi bērni ļoti labprāt guļ pie skaļākas mūzikas notīm.
Erija Gaveika komentē: "Zīdainim jāklausās mūzika. Es kā zīdainis augu ar Radio Skonto."
Vidvuds Mauriņš norāda uz privātmājās dzīvojošo problēmu, ka vienmēr būs kāds, kuram kaut kas nepatīk, piemēram, "gadās, ka kādam tavs kaķis nepatīk".
Ligita Zariņa uzskata, ka cēlonis ir izvēlētā dzīves vieta: "Tā ir, ka saceļ māju pie mājas un ir tas pats, kas dzīvot dzīvoklī."
Solveiga Rožkalne atgādina, ka policiju var saukt neatkarīgi no diennakts laika, ja troksnis traucē kaimiņu mieru un pārkāpj vispārpieņemtās uzvedības normas. "Praksē policija pastiprinātu uzmanību naktsmieram pievērš posmā no pulksten 23.00 līdz 7.00."
Endžī Oga: "Pēc likuma, ārpus mājas muziku klausīties nedrīkst pēc plkst 22:00, tad var saukt policiju... Beet.... Cik vecs Jums zīdainis?? Lidz 6 mēnešiem īsti viņš neko nedzird vēl, un pie mūzikas bērni guļot ļoti labi!"
Gatis Rimšaitis saka: "Zīdainim apkārtējie trokšņi netraucē miegam. Tie trokšņi traucē jums."
Anita Kolocane: "Cilvēkiem pašiem nav garastāvokļa, un viss traucē. Kā Vācijā, kur kaimiņi sauc pat policiju ja cilvēks izdomā ieiet dušā pēc 22.00."
Vija Kauliņa komentētāju aicina rīkoties: "Aizej pie kaimiņa un pieklājīgi pasaki un palūdz lai neklausās tik skaļi. Vai tas ir tik sarežģīti?"
Arī Monta Peipa domā līdzīgi: "Varbūt ir jādodas pie šī kaimiņa un mierīgi jāaprunājas, nevis jādraud FB. Tik pat labi šis cilvēks nemaz nav sociālajā vidē. Priecājos, ka dzīvojam vietā kur var trokšņot un tas nevienu netraucē (ir, ir kaimiņi) un arī bērni pašiem, kam arī ļoti patīk mūzika. Bet ne par to stāsts. Gribētos jau, lai cilvēki vairāk viens ar otru jēgpilni komunicē un risina sasāpējušos jautājumus. Tas noteikti būs efektīvāk, nekā kaut ko rakstīt šeit un "draudēt" ar policiju. Bet laikam problēma ir tā, ka klātesošā sarunā mēs nevaram būt anonīmi, kā šeit soc. vidē un arī tā ir ļoti liela problēma, jo kamēr cilvēks ir anonīms, tikmēr viņš ir "liels, varens un ārkārtīgi drosmīgs".