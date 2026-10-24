Vairāk nekā pusei no jauniešiem būtu grūti iztikt mēnesi bez sociālajiem tīkliem

Savukārt, ja mēnesi būtu jāiztiek bez kādas ierastas ikdienas nodarbes, 6% norāda, ka būtu grūti atteikties no ātrajām uzkodām, neveselīgiem našķiem un saldumiem, bet 3% - no sporta un televīzijas vai straumēšanas satura.
Aptaujas rezultāti rāda, ka jaunieši tehnoloģijas izmanto ne tikai izklaidei, bet arī praktiskiem ikdienas mērķiem - 43% aptaujāto norāda, ka tās palīdz uzturēt saziņu ar draugiem un ģimeni, 37% - mācīties, bet 28% - uzturēt regulāras fiziskās aktivitātes. Kopumā 46% jauniešu uzskata, ka tehnoloģijas var palīdzēt veidot veselīgus ieradumus.
Gandrīz puse jeb 49% aptaujāto starp ikdienā noderīgiem rīkiem norādījuši mūzikas lietotnes, 48% - saziņas lietotnes, savukārt 41% - mākslīgā intelekta rīkus.
"TechChill" vadītāja Annija Mežgaile atzīmē, ka jauniešiem patlaban ir pieejami rīki, ar kuriem iespējams ātri pārbaudīt idejas, radīt jaunus risinājumus un uzbūvēt pirmos produktus bez lieliem resursiem. Tāpēc īpaši svarīgi ir veicināt zinātkāri un drosmi eksperimentēt - ne tikai jautāt, ko tehnoloģijas var izdarīt viņu vietā, bet ko ar tehnoloģiju palīdzību var radīt pats.
Ja ar tehnoloģiju palīdzību varētu mainīt vienu ikdienas paradumu, vairāk nekā trešā daļa jeb 36% izvēlētos efektīvākas mācības, savukārt 13% vēlētos tās izmantot, lai samazinātu sociālo tīklu lietošanu.
Samsung "Solve for Tomorrow" jauniešu paradumu aptauju 2026. gada augustā sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica "Samsung Electronics Baltics". Kopumā aptaujā piedalījās 949 Baltijas valstu jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem.