Trešdiena, 24. decembris, 2025 18:19

Valsts augstākās amatpersonas Ziemassvētkos vēl satikt sen nesatiktus draugus un saglabāt sirds siltumu

Leta
Valsts augstākās amatpersonas Ziemassvētkos vēl satikt sen nesatiktus draugus un saglabāt sirds siltumu
Foto: pexels.com
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs Ziemassvētkos iedzīvotājiem novēl satikt sen nesatiktus draugus un saglabāt sirds siltumu.

Siliņa socialajos medijos Ziemassvētkos vēl satikt sen nesatiktus draugus un dāvināt prieku kādam, kuram šobrīd pietrūkst atbalsta, vai vienkārši tāpat. Premjere svētkos novēl arī pasveicināt kaimiņus, kā arī pateikt paldies par tuviniekiem un ģimeni, kas ir dzīvē.

Vienlaikus premjere aicina novērtēt iespēju būt, dzīvot un saukt par savām mājām Latviju.

Apsveikumu Siliņa noslēdz ar vēlējumu ticēt, ka "Dievs visas lietas spēj vērst par labu".

Savukārt Rinkēvičs Ziemassvētkos aicina ieraudzīt gaismu un saglabāt sirds siltumu. "Lai tumsa aicina ieraudzīt gaismu. Lai aukstumu uzvar sirds siltums," vēl Rinkēvičs. Prezidents arī vēl, "lai notikumu virpuļi palīdz atmest lieko" un "lai ikdienas steiga pārtop mierā".

