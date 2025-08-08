Valsts par tevi zina daudz – bet vai pareizi?

Tāpat vien, intereses dēļ
Atzīšos, ka portālā www.latvija.gov.lv ieskatos reti. Katrā ziņā, ne jau reizi nedēļā. Piemēram, pirms aptuveni gada pārliecinājos, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā ir ievietota norāde par mana ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu pēc nāves. Pirms daudziem gadiem intereses pēc izpētīju visu informāciju, kas par mani pieejama Fizisko personu reģistrā, un šo darbību atkārtoju vēl dažas reizes. Tāpat vien. Jo lielākoties esmu labticīga un uzticos oficiālai informācijai. Protams, tur nekas nebija mainījies, un to lieliski atceros.
Vēl portālā www.latvija.gov.lv pārbaudīju e-pakalpojumu «Kas skatījies manus medicīnas datus». Godīgi sakot, tikai tāpēc, ka izlasīju par tādu iespēju, un man piemīt niķis par visu pārliecināties.
Jutos pārsteigta, kad nesen sociālajos medijos pavīdēja informācija par sievieti, kura atklājusi, ka viņai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā iegrāmatots realitātē nekad neeksistējošs vīrs, bet kāda cita persona noformēta kā mirusi, kaut ir dzīvāka par dzīvu. Viens cilvēks žēlojās, ka nav informācijas par visiem viņa bērniem, tikai par pēdējo dzimušo, savukārt mana attāla radiniece gaudās, ka viņas pērn aizsaulē aizgājušajam papiņam Fizisko personu reģistrā nav redzams miršanas gads un datums.
Tā iespaidā nolēmu vēlreiz pārbaudīt datus par sevi. Saskaņā ar informāciju www.latvija.gov.lv esmu dzīva, un tas priecē. Neviens lieks vīrs nav pievienots. Toties mana pirms 25 gadiem mirusī māte gan ir augšāmcēlusies. Iepriekš bija informācija par viņas miršanas datiem, tagad – nav. Varu likt galvu ķīlā, ka Fizisko personu reģistrā bija norādīts viņas miršanas gads, datums un mēnesis. Tagad pārbaudīju reizes trīs. Nav. Nav un nav. Toties tēvs gan – kā bija, tā palicis miris.
Kur pazuda mirusī māte?
Vaicāju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP), kāpēc personas dati portālā www.latvija.gov.lv neatbilst faktiskajai situācijai. Piemēram, nav iepriekš norādīto vecāku miršanas datu, nav pilnīgas informācijas par dzimušajiem bērniem vai parādās neesoša laulība. Saņēmu skaidrojumu, ka «PMLP Fizisko personu reģistrā iekļauj ziņas par fiziskām personām kopš 1992. gada, piešķirot katrai individuālu personas kodu. Latvijas iedzīvotāju reģistrācija notika, balstoties uz personu iesniegtajiem datiem un dokumentiem. Tajā laikā bieži vien netika sniegtas papildu ziņas par bērniem, laulību vai vecākiem vai arī šīs ziņas tika norādītas tikai aptuveni – piemēram, ar aptuveniem datumiem par dzimšanu, laulību vai miršanu. Ziņas par pilngadīgu bērnu reģistrā tiek iekļautas tikai pēc tēva vai mātes vēlēšanās. Jau deviņdesmito gadu vidū PMLP uzsākusi reģistrēto personas datu precizēšanu, un šis process turpinās joprojām, sadarbojoties ar citām institūcijām. Reģistrācijas veidlapās nereti tika norādīti nepilnīgi dati, kuru pareizību persona apstiprināja ar parakstu. Tas līdz pat šai dienai var radīt grūtības sasaistīt personu ar tās radiniekiem vai laulāto. Tā kā deviņdesmito gadu sākumā datu apmaiņa ar citām iestādēm vēl nenotika, arī datu pilnīgums par šo periodu var būt ierobežots».
Tiktāl viss saprotams, izņemot to, kāpēc līdz tam precīzie dati pazuduši vai mainīti salīdzinoši nesen, jau šajā gadsimtā. Kurš to izdarījis? Kāpēc miršanas fakts pazudis vienam no vecākiem, bet otram ne?
Jāraksta iesniegums…
Nākamais jautājums: kā jārīkojas, ja portālā www.latvija.gov.lv dati ir kļūdaini vai nepilnīgi? Lūk, atbilde: «Pašreizējais normatīvais regulējums nosaka plašāku iestāžu loku, kurām ir pienākums sniegt ziņas Fizisko personu reģistrā. To veic valsts un pašvaldību iestādes, tiesas, zvērināti notāri, izmantojot mūsdienīgus starpsistēmu risinājumus. Arī pašai personai ir pienākums informēt par jebkādām izmaiņām, kas attiecas uz viņu pašu, nepilngadīgiem bērniem vai aizbildnībā/aizgādnībā esošām personām. Konstatējot kļūdas vai nepilnības, tās iespējams nekavējoties pieteikt portālā vai vērsties PMLP ar iesniegumu. Nepieciešamības gadījumā PMLP var lūgt iesniegt attiecīgos dokumentus.»
Izlasīju, ka neesošam vīram pielaulātā sieva rakstījusi iesniegumu, lai Fizisko personu reģistrā «likvidē» neizprotamā veidā viņai piedāvāto lauleni. Rīkojos arī es. Pakalpojumā «Mani dati Fizisko personu reģistrā» iesniedzu pieteikumu labot ziņas par vecākiem. Saņēmu atbildi, ka «PDF datnē netiek attēlota informācija par personu – dzīvs vai miris. Portāla www.latvija.gov.lv pakalpojumā «Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi» ir iespējams veikt pārbaudi, vai persona nav mirusi». Interesanti gan! Pirms dažiem gadiem mana miesīgā māte bija PDF datnē ierakstīta kā atstājusi šo grēcīgo pasauli, turklāt norādīts datums, mēnesis un gads, toties tagad man tas vēlreiz jāpārbauda.
Pārbaudīju. Esot mirusi. Diemžēl man viņas miršanas datums nav pieejams. Iepriekš bija.
…un vēl viens iesniegums
Sekoju www.latvija.gov.lv atbalsta dienesta ieteikumam un rakstu nākamo vēstuli ar plašāku problēmas izklāstu un, atzīstos, neloģisku lūgumu izņemt no Fizisko personu reģistra PDF datnes informāciju arī par manu mirušo tēvu, jo, citējot iepriekš saņemto atbildi, PDF datnē netiek attēlota informācija par personu – dzīva vai mirusi. Saņēmu atbildi, ka «Jūsu jautājums ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kompetencē, lūdzu, vērsties pie atbildīgās iestādes».
Nē, to vēl neizdarīju. Uz brīdi apnika šis birokrātiskais virpulis. Vienpersoniski nolēmu, lai māte PDF datnē dzīvo mūžīgi, bet tēvs eksistē, kā viņam tīk!
Atbildīgi ir visi
Vēl mani interesēja, kādas varētu būt sekas, ja es vai citi Latvijas iedzīvotāji savus datus nepārbaudām un iesniegumu par nepieciešamajiem labojumiem nesniedzam. Vai pastāv mehānisms, kas nodrošina, ka dati tiks precizēti arī bez personas aktīvas iesaistes? Vai neprecīzi vai kļūdaini dati, kas portālā latvija.lv parādās bez fiziskas personas iniciatīvas, var radīt praktiskas sekas tās dzīvē? Piemēram, ietekmēt attiecības ar valsts iestādēm, tiesiskās procedūras, pabalstu saņemšanu vai citas administratīvas darbības?
PMLP atbildēja, ka pastāvīgi veicot arī vēsturisko datu pārbaudes un precizēšanu. Ziņas par radniecību, dzimšanu, laulību vai miršanu tiek salīdzinātas ar civilstāvokļa aktu reģistriem dzimtsarakstu nodaļās vai ar arhīva dokumentiem, kas ir PMLP rīcībā.
Fizisko personu reģistra likums nosaka, ka iestādes ir atbildīgas par sniegto ziņu savlaicīgumu un atbilstību dokumentiem, kā arī uzliek pašai personai par pienākumu sniegt un aktualizēt ziņas par sevi un tuvām personām – īpaši, ja izmaiņas notikušas ārvalstīs (piemēram, adrese, laulība, bērna dzimšana u. c.).
Lai nodrošinātu Fizisko personu reģistra datu kvalitāti, PMLP aicina visus pārbaudīt savu un savu nepilngadīgo vai aizbildnībā esošo personu informāciju un nepieciešamības gadījumā vērsties PMLP ar precizējošām ziņām.