Lai apkarotu ēnu ekonomiku, sākot no nākamā gada cilvēki paši saviem spēkiem drīkstēs būvēt tikai tādu māju, kas nepārsniedz 200 kvadrātmetru platību, ziņo LTV. Ekonomikas ministrijas ieskatā “tie, kas būvē lielākas ēkas, visbiežāk to nedara paši, bet 98% procentos gadījumu iesaista nelegālas būvnieku brigādes”. Problēmas, kas saistītas ar ēnu ekonomiku, tērzēšanas platformas "X" ierakstā izceļ arī LU Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks Ilmārs Poikāns, atsaucoties uz nozarē strādājošā pieredzi.


Viņš pēc sarunas ar mazu būvuzņēmumu, kas piedalās mazos valsts un pašvaldību būvkonkursos, kur jāmaksā nodokļi, publicējis sarunu partnera komentāru par 200 m2 ierobežojumu: "Es šoreiz esmu tajā pusē, kas mēģina apkarot tos nodokļu nemaksātājus. Reāli situācija ir tāda, ka privātajā sektorā džeki “naļikā” pelna 3–5 tūkstošus, nerunājot par “prorabiem”, kas droši vien "ceļ ārā" ap cēneri mēnesī. Un nodokļus viņi vispār nemaksā. Daudzi no viņiem varētu mierīgi atļauties visus pilnos nodokļus samaksāt. Daudzi no viņiem ir alimentu nemaksātāji. Un kopējās summas tur valsts kasei iet gar degunu iespaidīgas. 

Reāli, ja VID, VDI sadarbībā ar pašvaldību būvvaldēm tur reāli kaut ko sāks beidzot kontrolēt, tad, iespējams, samazinās nelegālo nodarbinātību un palielinās nodokļu ieņēmumus. Es domāju, ka tas, ka tās būvniecības lietas parādīsies BISā ar konkrētu būvdarbu vadītāja uzvārdu un parakstu, diezgan motivēs būvfirmas, kas tagad būs atbildīgas par būvdarbu procesu, daudz mazāk mu*ļīt un vismaz daļu darbu parādīt legāli. Es arī domāju, ka vajag (un droši vien, ka tā arī būs), to slieksni mazināt līdz 10 000, lai maksimāli izskaustu nelegālo nodarbinātību. 

Atceries, ka būvniecībā ļoti liela daļa darboņu nav augsti izglītoti intelektuāļi, bet gan rūdīti blēži un kidalas (lai arī bieži vien labi meistari), un vienīgais veids, kā cīnīties, ir ar drakoniskām metodēm. Domāju, ka tas, ka tur piespiedīs cilvēkiem maksāt nodokļus, neatstās būtisku ietekmi uz mājokļa gala cenu, jo, ja džeks pelna mēnesī 5 štukas nalītī, tad viņš mierīgi var samaksāt 2 štukas nodokļos un tāpat vēl labi dzīvot.

Man viens paziņa, kas strādā ar privātajiem, tikko bez līzinga nopirka jaunu auto par 40 štukām. Viņš ir labs celtnieks. Pirms dažiem gadiem viņš bez kredīta nopirka Rīgā māju. Kredītus viņš neņem, jo, pirmkārt, viņam nevajag, bet, otrkārt, viņam arī banka nedod, jo nav pietiekamu pierādāmu ienākumu.

Vēl tāds piemērs - labs meistars stradāja pie manis 5 gadus.  \Oficiālā alga 1500 uz rokas, plus es viņam maksāju pilnos nodokļus, pirku instrumentu, nodrošināju dienesta auto, degvielu, kas man kopā izmaksāja ap 3200 EUR mēnesī. Pavasarī viņš aizgāja uz bezdarbniekiem, saņēma pabalstos kaut ko virs štukas, bet pa to laiku strādāja halturās privātajos objektos un vēl nopelna 2–3 štukas. 

Man ir nereāli noturēt labus darbiniekus un ir reāli zaudējumi, jo es ilgtermiņā ieguldu darbiniekā, motivēju, nodrošinu, maksāju nodokļus. Un tajā brīdī, kad vasaras sezonā man tas darbinieks ir vajadzīgs kā ēst, viņš mierīgi aiziet uz nelegālo sfēru, jo es viņam nevaru uz rokas samaksā 3 štukas (lai gan manas kopējās izmaksas ir analoģiskas kā privātajam, kas nemaksā nodokļus). Šis reāli kropļo tirgu. 

Skandināvijā tas ir atrisināts ar to, ka tu kā nelegālais darbinieks pat kaimiņam skrūvi sienā nedrīksti ieskrūvēt, uzreiz inspektors klāt un deklarē savu saimniecisko darbību. Pie mums tas ir aizgājis galīgā bezpreģelā,kad reāli privātmājas par miljoniem tiek būvētas un nekas vispār papīros neparādās."

Uz Ilmāra Poikāna ierakstu reaģējuši vairāki sociālo tīklu lietotāji. Teju katram ir, ko teikt. 

mceu_61563256111760984576191.png

mceu_15890113821760984580792.png

mceu_83168934231760984585684.png

mceu_89718279941760984591508.png

mceu_23714493351760984596385.png

mceu_81675824461760984600678.png

mceu_45153429471760984605261.png

