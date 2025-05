Saeimas deputāts Andris Kulbergs, attēls no facebook konta

Valsts vadīšanas sistēma ir reāli uzkārusies, un deputātam ir apnicis būt par idiotu OgreNet

Deputāts Andris Kulbergs (AS) no Saeimas tribīnes pauž viedokli, ka valsts budžets tiek pieņemts, nezinot reālās saistības un kritizē, ka “Latvijas valsts budžets ir FAKE”. “Man ir apriebies būt par idiotu, jo mums izmeklēšanas komisijā par Rail Baltic pateica, ka Rail Baltic nav valsts saistības, vai ne? Es tam nespēju noticēt un meklēju. Un es atradu,” tā deputāts, no tribīnes rādot dokumentu – “LR Konsolidētais 2023. gada pārskats”.