Skaidrojam, kāpēc pēkšņa interese par sīksīpoliņiem ir "sarkanais karogs", un diskutējam par neglītiem kaķiem, suņiem, poniju un vientuļām sievietēm. Protams, kur latvietis, tur kapusvētki, tāpēc patērzējam arī par traģikomiskām nāvēm un pieminam Astru Milli, kura pusgadu nostāvēja urnā uz galda.
Apspriežam arī jauno Ministru prezidentu Kulbergu un viņa komandu, bet tikmēr jūs, mīļie, uzvāriet nātru zupu, samīļojiet savu neglīto kaķi un sviniet dzīvi, jo attapties urnā – to jūs šā vai tā paspēsiet!