Īpaši jutīgi pret aukstumu ir:
- kucēni un seniori,
- mazi un īsmataini suņi,
- kaķi, kas uzturas ārā,
- dzīvnieki ar hroniskām slimībām vai novājinātu imunitāti.
Arī dzīvniekiem, kuri lielāko daļu laika pavada telpās, aukstums var radīt problēmas – piemēram, guļot uz aukstām grīdām vai uzturoties vējā.
Veterinārārstu ieteikumi mīļdzīvnieku pasargāšanai no aukstuma
- Nodrošināt siltu guļvietu – paceltu no grīdas, bez caurvēja, ar segu vai mīkstu paklāju.
- Ierobežot uzturēšanos ārā ļoti zemās temperatūrās, īpaši mitrā un vējainā laikā.
- Suni vadāt pavadā -izslēgt klaiņošanu un līdz ar to nosalšanas risku
- Kaķiem uzlikt WC kasti iekštelpās,
- Palielināt uzņemamo enerģiju – ja dzīvniekam nav aptaukošanās problēmu, mājas mīluļa diennakts barības devu ieteicams palielināt līdz 10%, ārā dzīvojošu un aktīvu darba suņu – līdz pat 30%
- Pēc pastaigām nosusināt ķepas un kažoku, jo mitrums pastiprina atdzišanu.
- Apsvērt apģērbu un apavus suņiem, kuriem nav pietiekama dabiskā apmatojuma.
- Rīkoties pie šādām uzvedības izmaiņām – trīce, apātija, stīvums vai nevēlēšanās kustēties liecina par aukstuma radītu diskomfortu. Veterinārārsti atgādina, ka kaķi mēdz sildīties pie auto, tāpēc pirms automašīnas iedarbināšanas ieteicams pārbaudīt motortelpu.
- Būros turēto dzīvnieku, piemēra, trušu, kāmju u.c. dzīvnieku būri jānovieto tuvāk siltuma avotam un virs grīdas (arī vairākos slāņos paklāts kartons, mazinās aukstumu).
Lai gan normatīvie akti nenosaka konkrētu gaisa temperatūru, zem kuras suņus un kaķus būtu aizliegts turēt ārā. Tomēr Dzīvnieku aizsardzības likums paredz, ka dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt dzīvniekam tā fizioloģiskajām un etoloģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus, tostarp aizsardzību pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
Veterinārārsti uzsver, ka temperatūrā ap nulli un zem tās suņa pastāvīga turēšana ārā bez siltas, sausas un no vēja pasargātas patvēruma vietas neatbilst labturības prasībām, īpaši ja dzīvnieks ir kucēns, vecs, slims, vienkārši tievs un maza izmēra vai īsmatains.
Kad jāvēršas pie veterinārārsta?
Ja dzīvniekam novērojama pastāvīga trīce, apgrūtināta elpošana, sāpes vai strauja uzvedības maiņa, nekavējoties jākonsultējas ar veterinārārstu.