Svētdiena, 15. februāris, 2026 18:49
Video: Andris Krauja: mana dzīve ir apmetusi kūleni
Video intervijā Artusam Kaimiņam jaunais Ogres novada mērs stāsta par savu dzīves un karjeras ceļu. Lai gan viņš nesauc sevi par aktieri, bet atklāj, ka viņa pirmā loma teātrī bijusi barons Minhauzens. Tāpat viņš darbojies kā pasākumu vadītājs un vēlētos šo nodarbošanos turpināt arī tagad, kad kļuvis par mēru. Sarunā Andris Krauja stāsta par divām sievietēm, kurām ir bijusi izšķiroša loma viņa dzīvē, kurā šobrīd ir piedzīvotas lielas pārmaiņas.