Pagājušā gada nogalē, iesākot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, Artis un Zane Babri kopā ar bērniem – Agnesi (13), Adrianu (10) un mazo Leonardu (2) – bija to goda viesu vidū, kuri kopā ar Valsts prezidentu Rīgas pils laukumā iededza svētku egli. Šī tradīcija, kurā prezidents aicina stipras, kuplas un sabiedriski aktīvas ģimenes, tostarp remigrantus, kas atgriezušies Latvijā, ir simbolisks apliecinājums ģimenes vērtībām un piederības sajūtai savai valstij.
Šis video stāsts ir par cilvēkiem, kuri ir iepazinuši pasauli, bet sirdī vienmēr nesuši domu par mājām. Par tiem, kuri kādā brīdī saprata: ir vērts atgriezties un īstā vieta jaunam sākumam ir tepat, Ogres novadā.