Video: Babru ģimene: Bērnu dēļ sākām meklēt latviskas lietas, lai nezaudētu saknes

Video: Babru ģimene: Bērnu dēļ sākām meklēt latviskas lietas, lai nezaudētu saknes
Foto: Ekrānuzņēmums
Video: Babru ģimene: Bērnu dēļ sākām meklēt latviskas lietas, lai nezaudētu saknes

ogresnovads.lv

Artis un Zane Babri ir ģimene no Latvijas, kura pēc desmit Norvēģijā, Bergenā, nodzīvotiem gadiem pirms sešiem gadiem nolēma atgriezties dzimtenē. Sākotnēji viņi apmetās Skrundā, taču drīz vien saprata, ka viņu apdrukas darbnīcai nepieciešama atrašanās vieta tuvāk valsts ekonomiskajam centram. Tāpēc par jauno mājvietu tika izvēlēta Ikšķile – pilsēta pie Daugavas, kas ļauj būt tuvāk gan tuviniekiem, gan biznesa partneriem un vienlaikus piedāvā mierīgu, ģimenei draudzīgu vidi.

Pagājušā gada nogalē, iesākot Ziemassvētku gaidīšanas laiku, Artis un Zane Babri kopā ar bērniem – Agnesi (13), Adrianu (10) un mazo Leonardu (2) – bija to goda viesu vidū, kuri kopā ar Valsts prezidentu Rīgas pils laukumā iededza svētku egli. Šī tradīcija, kurā prezidents aicina stipras, kuplas un sabiedriski aktīvas ģimenes, tostarp remigrantus, kas atgriezušies Latvijā, ir simbolisks apliecinājums ģimenes vērtībām un piederības sajūtai savai valstij.

Šis video stāsts ir par cilvēkiem, kuri ir iepazinuši pasauli, bet sirdī vienmēr nesuši domu par mājām. Par tiem, kuri kādā brīdī saprata: ir vērts atgriezties un īstā vieta jaunam sākumam ir tepat, Ogres novadā. 

