Pirmdiena, 04.05.2026 07:33
Vijolīte, Viola, Vizbulīte
Pirmdiena, 04.05.2026 07:33
Vijolīte, Viola, Vizbulīte
Pirmdiena, 4. maijs, 2026 06:51

VIDEO: Brīvība, kas joprojām sāp un iedvesmo. Latvijas sajūta jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā

Virtuves sarunas
VIDEO: Brīvība, kas joprojām sāp un iedvesmo. Latvijas sajūta jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā
Pirmdiena, 4. maijs, 2026 06:51

VIDEO: Brīvība, kas joprojām sāp un iedvesmo. Latvijas sajūta jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā

Virtuves sarunas

Latvijas Neatkarības atjaunošanas svētkos "Virtuves sarunās" izskan pārdomas par to, ko mums katram nozīmē Latvija. Tā ir saruna par brīvības sajūtu, kas daudziem joprojām saistās ar neatkarības atgūšanas laiku, un par šodienas realitāti, kurā prieks par savu valsti mijas ar rūpēm par nabadzību, netaisnību un cilvēku (ne)drošību. Sarunas dalībnieces runā arī par patriotismu bērnu audzināšanā, par to, kā nodot nākamajām paaudzēm Latvijas sajūtu pieredzi, un par vienkāršu cilvēcību - spēju palīdzēt savējiem grūtā brīdī.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?