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Maigurs, Mārica, Māris
Otrdiena, 22. septembris, 2026 16:25

VIDEO: Cikos sāksies karš? Kā iespējams uz šo atbildēt - jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā

Eva Lūse / Imants Vīksne
VIDEO: Cikos sāksies karš? Kā iespējams uz šo atbildēt - jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā
Publicitātes foto
Otrdiena, 22. septembris, 2026 16:25

VIDEO: Cikos sāksies karš? Kā iespējams uz šo atbildēt - jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā

Eva Lūse / Imants Vīksne

“Virtuves sarunu” raidierakstā viesojas militārais analītiķis un bloga “Vara bungas” galvenais rībinātājs MĀRTIŅŠ VĒRDIŅŠ. Redaktori Eva Lūse un Imants Vīksne iztaujās vairāk par karu Ukrainā un hibrīdkaru Latvijā. Vai būs atbilde uz jautājumu - cikos sāksies karš? Kopā ar viesi plaši diskutēs - ko šobrīd spēj krievi un ko pretī varam likt mēs?

Raidierakstā arī par politiku un gaidāmajām vēlēšanām, jo piektā kolonna ir neatņemama Latvijas apdraudējuma sastāvdaļa. Un visbeidzot  - vai varam kopīgi cerēt uz melno gulbi, kas neparedzamā un neiespējamā veidā var atrisināt civilizētās pasaules galveno problēmu?

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