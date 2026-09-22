Otrdiena, 22. septembris, 2026 16:25
VIDEO: Cikos sāksies karš? Kā iespējams uz šo atbildēt - jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā
Eva Lūse / Imants Vīksne
Otrdiena, 22. septembris, 2026 16:25
VIDEO: Cikos sāksies karš? Kā iespējams uz šo atbildēt - jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā
Eva Lūse / Imants Vīksne
“Virtuves sarunu” raidierakstā viesojas militārais analītiķis un bloga “Vara bungas” galvenais rībinātājs MĀRTIŅŠ VĒRDIŅŠ. Redaktori Eva Lūse un Imants Vīksne iztaujās vairāk par karu Ukrainā un hibrīdkaru Latvijā. Vai būs atbilde uz jautājumu - cikos sāksies karš? Kopā ar viesi plaši diskutēs - ko šobrīd spēj krievi un ko pretī varam likt mēs?