Raidierakstā runāsim arī par krustugunīm, kurās pētnieks nonāca šajā gadā pēc izglītības programmas izveides Latvijas skolām. Viņš pats saka, ka izglītības viens no galvenajiem uzdevumiem ir – lai jaunietī nepazūd vēlme kļūt par arvien labāku cilvēku. Arī Manuels pats par to domā, īpaši tagad, septembrī, iesākoties jaunajam izglītības posmam. Viņam būs arī atbilde, kāpēc katrs no viņa četriem brāļiem un māsām dzīvē ir sasnieguši augstākās virsotnes un atbildīgus amatus.
VIDEO: Kā izglītības sistēma bērnā var modināt vēlmi kļūt par labāku cilvēku? Saruna ar spāni Manuelu Fernandesu
It kā ikdienišķā dienā pie mums "Virtuves sarunu" studijā visai neikdienišķs viesis. Un tomēr - Latvija ir viņa mājas jau 22 gadus. Viņš uzauga Spānijā ciematiņā, kur agrāk dzīvoja vien 80 cilvēki, šovasar tur palikuši vien astoņi vietējie iedzīvotāji! Spānis Manuels Hoakins Fernandess-Gonsaless runā skaidrā un literārā latviešu valodā, savā sirdī dziļi mīl cilvēkus un mūziku. Tieši tā viņu savulaik, pēc skolas beigšanas, mazajā Astūrijas ciematiņā aizveda tālāk uz vairākām starptautiskām pieredzēm tālu prom no mājām - pieci gadi Parīzē, desmit - Strasbūrā. Un mūzika viņu ieveda izglītības jomā tik dziļi un nopietni, ka šobrīd viņš ar gandarījumu pārstāv Latvijas Universitātes pētnieku komandu. Viņu aizrauj vērtību izglītība, tikumiskās audzināšanas jautājuma skaidrošana.