Piektdiena, 08.05.2026 15:45
Staņislava, Staņislavs, Stefānija
Piektdiena, 8. maijs, 2026 10:57

VIDEO: Kāpēc tik daudz ģimeņu jūk un brūk? Radoša saruna par mīkstčaulību, šķiršanos un topošo filmu

Virtuves sarunas
Kad steidzamie darbi ir paveikti, tad arī mēs - reģionālie žurnālisti, varam apsēsties virtuvē pie galda un pie tējas nesteidzīgi risināt kādu sirsnīgu sarunu. Šoreiz kopā ar mums tēju bauda kādas citas radošas jomas pārstāvji. Izrādās, Latvijā top kāda dokumentāla filma. Tajā tiks šķetināti attiecību stāsti, lai atrastu atbildi uz galveno jautājumu: vai eksistē kāda slepena veiksmes un spēka formula, kas spēj noturēt ģimeni kopā?

Jaunākajā "Virtuves sarunu" raidierakstā filmas producenti Lūkass Mairis Marcinkēvičs un Andris Feldmanis pie mūsu ielietās karstās tējas tases pastāstīs, kā atrast atbildi "Kur ir mana ģimene?", kādēļ filmas ar šādu pat nosaukumu tapšanā ir iesaistīta pat Rīgas Bāriņtiesa, kā producentu acīm skatāma augstā šķiršanās statistika Latvijas ģimenēs.

Mīkstčaulība, vīrišķība, pazemināti balss decibeli vai pašcieņas zaudēšana - cik to visu var ietekmēt paša ģimene un kur lielajām problēmām "aug kājas" - par to šajā sarunā. Un vēl - ja nevar atrisināt kaut ko ar sarunu, kuros gadījumos var palīdzēt ...dziedāšana?

