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Trešdiena, 24.06.2026 21:26
Jānis
Trešdiena, 24. jūnijs, 2026 18:05

VIDEO: Kas notiek ar kristīgo balsi Latvijā?

Virtuves sarunas
VIDEO: Kas notiek ar kristīgo balsi Latvijā?
Foto: Virtuves sarunas
Trešdiena, 24. jūnijs, 2026 18:05

VIDEO: Kas notiek ar kristīgo balsi Latvijā?

Virtuves sarunas

Vai kristietim šodien pietiek būt ticīgam, cik ļoti viņš ir aicināts būt redzams un dzirdams sabiedrībā? Reliģija ir dabiskais labums sabiedrībā, sarunā uzsvērs portāla "Telos" galvenā redaktore Agnese Irbe.

Un tomēr politika, praids, Stambulas konvencija un gaidāmās Saeimas vēlēšanas liek no jauna uzdot jautājumu - kā kristietim saglabāt uzticību savām vērtībām un vienlaikus būt atbildīgam pilsonim? Un vai kristīgajai vēstij ir vieta medijos? Klausies un domā kopā ar mums, kā kristīgā ticība var palīdzēt orientēties sarežģītos sabiedriskos un politiskos jautājumos.

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